Trova filmati di lei nuda e capisce che il marito la stordiva e la faceva abusare da sconosciuti trovati online





Un trentottenne dell’Arizona è stato arrestato nei giorni scorsi dopo una denuncia scioccante da parte della moglie, che ha rivelato un inquietante schema di abusi. L’uomo è accusato di aver utilizzato falsi profili online per contattare sconosciuti, invitandoli a violentare la moglie mentre lui la drogava, arrivando persino a filmare gli abusi mentre la donna era priva di sensi. La vicenda si è svolta a Gilbert, una cittadina nella Contea di Maricopa, dove il 38enne è stato arrestato insieme a un complice di 41 anni, anch’esso accusato di violenza sessuale.





Le indagini sono iniziate lo scorso dicembre, quando la donna ha presentato una denuncia alla polizia. Ha spiegato di aver scoperto messaggi su Reddit in cui il marito utilizzava nomi falsi e condivideva fotografie di nudo di lei senza il suo consenso, facendosi passare per una coppia scambista. La vittima ha anche trovato video in cui il marito sembrava somministrarle sonniferi prescritti da lui stesso, senza il suo consenso.

La polizia ha dichiarato che la donna è stata drogata a sua insaputa e che il marito ha invitato diversi uomini a violentarla mentre lui filmava gli abusi. Gli investigatori hanno accertato che gli abusi sono proseguiti per oltre due anni. In particolare, si sospetta che il complice di 41 anni abbia aggredito la donna già nel maggio 2023. Questo uomo è stato identificato grazie a una foto scattata durante uno degli abusi, in cui appare con la vittima incosciente, indossando una maglietta che pubblicizza la sua attività lavorativa.

Dopo l’interrogatorio, il 41enne ha dichiarato: “Non ho fatto niente di male”, cercando di difendersi dalle accuse. La vittima ha riferito agli inquirenti di aver trovato una clip video risalente a novembre 2024, in cui veniva abusata. Ha dichiarato di aver scoperto per la prima volta gli abusi nell’ottobre 2025, ma ha esitato a denunciare la situazione per paura di perdere i figli.

Solo di recente, la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità, portando all’avvio delle indagini e all’arresto del marito. Gli investigatori hanno assicurato che le indagini proseguono per identificare tutte le persone coinvolte nelle aggressioni sessuali. La gravità delle accuse ha suscitato una vasta attenzione mediatica, richiamando alla memoria altri casi di violenza domestica e abusi sessuali.

Il caso ha sollevato interrogativi su come sia possibile che situazioni così orribili possano verificarsi all’interno di una relazione coniugale. La polizia ha enfatizzato l’importanza di denunciare tali comportamenti, sottolineando che nessuna vittima dovrebbe sentirsi bloccata dalla paura o dalla vergogna.

La vicenda di Gilbert ha messo in luce anche il ruolo dei social media nella facilitazione di comportamenti predatori. L’uso di piattaforme come Reddit per mascherare identità e intenti ha reso più facile per l’accusato agire senza essere scoperto per lungo tempo. Gli esperti di sicurezza online avvertono che è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei rischi legati all’interazione con estranei su internet, specialmente in contesti sensibili come quelli delle relazioni intime.



