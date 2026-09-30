“Tutto per la mia famiglia” conquista il prime time su Canale 5: la serie turca diventa appuntamento serale





Canale 5 porta in prima serata la serie turca «Tutto per la mia famiglia», titolo italiano di «Kardeşlerim», a partire da giovedì 8 ottobre 2026. Dopo aver testato il successo della soap in seconda serata, Mediaset ha deciso di promuovere ufficialmente la serie, che sarà trasmessa dopo «La Ruota della Fortuna» con appuntamenti serali attorno alle 22:00. Intanto, la programmazione pomeridiana resta confermata nel daytime della rete ammiraglia.





La promozione della serie e la nuova collocazione

Il passaggio alla fascia serale rappresenta una scelta significativa per Mediaset, pronta a puntare sulle storie familiari che tanto coinvolgono il pubblico italiano. La serie continuerà a essere trasmessa dal lunedì al venerdì alle 16:10, mantenendo così il doppio appuntamento quotidiano e serale.

Prima della promozione in prime time, «Tutto per la mia famiglia» era già stata protagonista di due speciali in seconda serata, rispettivamente il 24 settembre e il 1° ottobre. I dati d’ascolto di queste puntate hanno convinto il gruppo Mediaset a dare sempre più spazio alla soap, proponendo così episodi extra-lunghi nel prestigioso slot delle 22:00.

Il calendario delle serie turche su Canale 5

Giovedì 1° ottobre : «Racconto di una Notte» e «Tutto per la mia famiglia» in seconda serata

: «Racconto di una Notte» e «Tutto per la mia famiglia» in seconda serata Domenica 4 ottobre : «Racconto di una Notte» in prima serata

: «Racconto di una Notte» in prima serata Giovedì 8 ottobre: debutto serale di «Tutto per la mia famiglia»

Le date potrebbero subire variazioni, come spesso accade nei palinsesti Mediaset, ma la programmazione al momento prevede due serate dedicate alle soap turche con il consueto appuntamento pomeridiano.

La trama e il successo della serie

«Tutto per la mia famiglia» racconta le vicende dei fratelli Eren, rimasti improvvisamente orfani dopo le macchinazioni dell’imprenditore senza scrupoli Akif Atakul, interpretato da Celil Nalçakan. I protagonisti, Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun), Kadir (Halit Özgür Sarı) e la piccola Emel (Aylin Akpınar), affrontano difficoltà e ingiustizie, stringendo il proprio legame familiare.

La serie, molto seguita sia in Turchia che in Italia, si inserisce in un filone ormai consolidato di titoli internazionali nel palinsesto Mediaset, offrendo trame avvincenti, antagonisti ben definiti e colpi di scena in ogni episodio.

«Il racconto delle difficoltà e delle rivalse familiari è il vero motore di “Tutto per la mia famiglia”. Il riscontro positivo tra pubblico e critica conferma la scelta di Mediaset di puntare su queste produzioni», sottolineano i responsabili del palinsesto.

Come vedere le puntate e dove recuperarle

Gli episodi trasmessi vengono riproposti in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere anche le puntate speciali della seconda serata. Inoltre, online sono disponibili in anteprima le trame e le anticipazioni delle prossime settimane, creando una forte fidelizzazione tra gli spettatori.

Il successo delle dizi turche su Canale 5 conferma l’interesse italiano verso storie di famiglia e sentimenti, con una strategia di palinsesto che alterna fiction, game show e soap a seconda degli ascolti e delle preferenze del pubblico.

Con questa nuova collocazione, Mediaset punta a rafforzare la presenza della serialità internazionale nelle fasce orarie chiave, offrendo agli spettatori italiani appuntamenti sempre più ricchi e coinvolgenti.

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