Ucraina, il piano è chiaro: “Soldati in arrivo”. Centinaia di milioni investiti, pace lontana





Il Ministero della Difesa ha annunciato venerdì la possibilità di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, qualora si giungesse a un cessate il fuoco con la Russia.





Tale finanziamento, proveniente dal bilancio militare del 2026, consentirà di fornire nuovi veicoli, sistemi di comunicazione e capacità di protezione contro i droni, garantendo così la prontezza delle truppe britanniche per un eventuale dispiegamento, come specificato nel comunicato del Ministero della Difesa.

La produzione dei droni intercettori Octopus avrà inizio questo mese nel Regno Unito, con l’obiettivo di rafforzare la difesa aerea ucraina, come indicato nel comunicato.

Il Ministro della Difesa britannico, John Healey, si trovava venerdì a Kiev per un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’annuncio segue la firma di una dichiarazione d’intenti, avvenuta martedì, tra il Regno Unito e la Francia, in cui entrambi i paesi si dichiarano pronti a schierare personale militare per il mantenimento della pace in caso di cessate il fuoco.

Il Primo Ministro Keir Starmer ha promesso di fornire, “nel più breve tempo possibile”, i dettagli di tale dichiarazione d’intenti e ha garantito che il Parlamento dovrà esprimersi su qualsiasi invio di truppe in Ucraina. Il governo laburista di Keir Starmer ha ribadito il proprio impegno a sostenere gli investimenti nella difesa, a seguito delle notizie riportate dalla stampa riguardanti un deficit di 28 miliardi di sterline (32 miliardi di euro) nel bilancio della difesa.



