Umberto Bossi è morto: il fondatore della Lega aveva 84 anni





È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Il senatore a vita aveva 84 anni. Secondo quanto riferito da fonti parlamentari qualificate, l’ex ministro e parlamentare, storico volto del centrodestra, si è spento oggi, giovedì 19 marzo. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato.





La notizia della scomparsa di Bossi è stata confermata in ambienti istituzionali, con riferimenti a fonti parlamentari considerate attendibili. L’ex leader politico è stato per decenni una figura centrale del panorama nazionale, legando il proprio nome alla nascita e allo sviluppo del movimento che, a partire dagli anni Ottanta, ha dato forma alle istanze autonomiste del Nord e, in particolare, della Lombardia.

Umberto Bossi era nato nel 1941 a Cassano Magnago, in Lombardia. Il suo percorso personale e politico prese direzioni definitive negli anni Sessanta, quando abbandonò gli studi in medicina e scelse di dedicarsi completamente all’attività politica. In quella fase maturò un impegno che, fin dall’inizio, si sviluppò in prossimità delle rivendicazioni autonomiste lombarde, che sarebbero poi diventate un tratto distintivo della sua iniziativa pubblica.

Negli anni successivi, l’azione di Bossi si concentrò sulla costruzione di strumenti e spazi di elaborazione politica. Nel 1982 diede vita al settimanale “Lombardia autonomista”, iniziativa editoriale che segnò una tappa importante nel consolidamento di una rete di contatti e nella diffusione di temi legati all’autonomia territoriale. Due anni dopo, nel 1984, fondò il movimento “Lega Lombarda”, passaggio che rappresentò l’avvio formale di un progetto politico destinato a incidere stabilmente sulla scena italiana.

Nel testo diffuso in queste ore, viene ricordato come Bossi sia stato, nel corso della sua carriera, anche ministro e parlamentare. Il profilo tracciato lo colloca tra i volti più riconoscibili del centrodestra, ruolo che ne ha caratterizzato la presenza nel dibattito politico e nelle istituzioni. La definizione di “storico volto del centrodestra” sintetizza il peso della sua lunga attività pubblica e la centralità del suo nome nel racconto politico degli ultimi decenni.

La morte di Umberto Bossi arriva a distanza di molti anni dall’avvio della sua esperienza politica, iniziata con un’adesione alle istanze autonomiste della Lombardia e culminata nella fondazione della “Lega Lombarda”. La ricostruzione dei passaggi principali — dalla nascita a Cassano Magnago, alla scelta di lasciare gli studi in medicina, fino alle iniziative del 1982 e del 1984 — restituisce la traiettoria di una figura che ha legato la propria identità politica alla costruzione di un movimento radicato nel Nord.



