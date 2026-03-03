Un attacco con droni ha colpito l’ambasciata Usa a Riad, causando un incendio di lieve entità e suscitando preoccupazione tra i cittadini americani in Arabia Saudita





Un attacco aereo ha avuto luogo a Riad, dove due droni hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti, provocando un incendio. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa saudita, che ha fornito dettagli sull’incidente. Secondo quanto riportato dai media internazionali, testimoni hanno udito una forte esplosione e hanno visto fiamme sprigionarsi dall’edificio diplomatico. Una delle fonti ha descritto l’incendio come di lieve entità, ma ha confermato che è stata avvertita una colonna di fumo denso.





Un portavoce del ministero ha dichiarato: «L’ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata da due droni, causando un incendio limitato e lievi danni materiali all’edificio». I cittadini americani residenti a Riad, Gedda e Dhahran sono stati esortati a mettersi al riparo, a causa della situazione di sicurezza precaria. È emerso anche che l’Arabia Saudita ha intercettato quattro droni che si dirigevano verso il quartiere dell’ambasciata, contribuendo a ridurre il potenziale danno dell’attacco.

In un contesto di crescente tensione nella regione, un’altra notizia significativa proviene da Beirut, dove l’esercito israeliano ha avviato attacchi mirati contro i centri di comando e i depositi di armi di Hezbollah. Secondo quanto riportato dall’IDF, le operazioni sono in corso e mirano a indebolire ulteriormente la capacità operativa del gruppo militante libanese. Questo attacco si inserisce in un quadro di conflitti regionali sempre più complessi e tesi.

Inoltre, un alto funzionario statunitense ha dichiarato alla CNN che gli Stati Uniti si stanno preparando a un significativo aumento degli attacchi contro l’Iran nelle prossime 24 ore. Questa dichiarazione è stata rilasciata dopo che sono state valutate le prime serie di attacchi, ritenuti efficaci nel ridurre le difese iraniane. La fase successiva, secondo il funzionario, si concentrerà sulla distruzione della produzione missilistica, dei droni e della capacità navale del Paese.

Lunedì mattina, il presidente Donald Trump aveva anticipato questa escalation in un’intervista, affermando: «Non abbiamo nemmeno iniziato a colpirli duramente. La grande ondata non si è ancora verificata. La grande ondata arriverà presto». Queste dichiarazioni evidenziano l’intensificazione delle operazioni militari statunitensi nella regione, con l’obiettivo di contenere le minacce percepite provenienti dall’Iran.

La situazione resta quindi molto fluida, con le tensioni tra le varie fazioni e stati che continuano a crescere. Gli attacchi a Riad e Beirut sono solo l’ultimo esempio di un conflitto che sembra non avere fine. Le autorità locali e internazionali stanno monitorando attentamente gli sviluppi, mentre i cittadini americani in Arabia Saudita sono stati avvertiti di mantenere un basso profilo e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità.



