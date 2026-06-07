Un fotografo sapeva meglio di tre oculisti. Gli è costato 750€ e un paio di occhiali inutilizzabili.





La prescrizione fai-da-te: come un fotografo ha imparato che la scienza non si improvvisa

Mi chiamo Marc Dubois e sono un ottico specializzato in Francia. Lavoro in questo settore da quindici anni. Ho visto di tutto: clienti che piangono perché vedono per la prima volta, bambini che scoprono gli alberi, anziani che ringraziano con le lacrime agli occhi. Ma la storia che sto per raccontarvi è diversa. È una storia di orgoglio, di ignoranza, e di come 750 euro possano insegnare una lezione che nessun avvocato potrebbe mai impartire. Il protagonista era un fotografo professionista. Uomo sulla cinquantina, sicuro di sé, con una montatura costosa e un’aria da “so tutto io”.





Entrò nel nostro negozio una mattina di marzo. Portava con sé tre prescrizioni. Tre. Una dal dottor Lefèvre, una dalla dottoressa Moreau, una dal professor Dubois (nessuna parentela con me). Tre oculisti rispettabili. Tre diagnosi diverse. Il cliente era raggiante. “Vede?” disse. “Nessuno è d’accordo. Questo significa che la scienza non è esatta. Io devo prendere le mie decisioni”. Philippe, il mio collega, prese le prescrizioni. Le lesse. Le rielesse. Poi sospirò. “Signore, le differenze sono minime. L’unica cosa che non è d’accordo è l’addizione. Ma qui…” indicò un numero. “Qui c’è un problema”.

L’addizione. Per capire di cosa parliamo, bisogna sapere come funzionano le lenti progressive. Sono lenti che permettono di vedere da lontano, da vicino, e a distanza intermedia, senza linee di demarcazione. La parte superiore è per la distanza, quella inferiore per la lettura. L’addizione è la differenza di potenza tra le due. In quasi tutte le persone, l’addizione è identica in entrambi gli occhi. Perché? Perché il cervello è abituato a ricevere immagini simili da entrambi gli occhi. Se le immagini sono troppo diverse, non riesce a fonderle.

Quel cliente voleva un’addizione di 1.50 nell’occhio destro e 2.25 nel sinistro. Una differenza di 0.75 diottrie. Sembra poco, ma è enorme. Per darvi un’idea: è come guardare il mondo con un occhio normale e l’altro con un binocolo. Il cervello impazzisce. Philippe spiegò tutto con calma. Usò grafici. Mostrò simulazioni. Disegnò il percorso della luce attraverso le lenti. Il cliente ascoltò con la pazienza di chi aspetta che l’altro finisca per dire la sua.

“Sono un fotografo professionista”, disse. “Conosco l’ottica. Lavoro con le lenti tutti i giorni. So cosa vedo e so cosa mi serve”. Philippe tentò di nuovo. “Signore, la fotografia è diversa. Le macchine fotografiche hanno un occhio solo. Noi abbiamo due occhi che devono lavorare insieme. Quello che chiede è fisiologicamente impossibile”. Il cliente sorrise. Quel sorriso che dice: “Povero illuso, non capisci il mio genio”. “Faccia quello che le dico”, disse. “Poi vedremo”.

Philippe ci guardò. Alzò le spalle. Prese un modulo. “Devo farle firmare una rinuncia alla garanzia. Le sto dicendo che questi occhiali non funzioneranno. Che lei sarà insoddisfatto. Che non potrà chiedere il rimborso. Capisce?” Il cliente prese la penna. “Capisco che lei è uno di quelli che ha paura di osare”. Firmò. Philippe preparò l’ordine. Lenti progressive di alta gamma, le migliori che avevamo. Costa: 748 euro più iva. Totale: 750 euro tondi tondi.

Le lenti arrivarono due settimane dopo. Erano perfette. La lavorazione era impeccabile. Il problema non era la qualità. Era la premessa. Il cliente venne a ritirarle. Le indossò. La sua espressione passò in pochi secondi dalla fiducia al panico. “Cosa… cosa sta succedendo?” “I suoi occhi stanno cercando di fondere due immagini che non possono essere fuse”, spiegò Philippe. “Il destro vede a 67 centimetri. Il sinistro vede a 40. Il suo cervello non sa cosa fare”.

Il cliente si tolse gli occhiali. Li rimise. Si tolse. Si sfregò gli occhi. “Non è possibile”. “È esattamente come previsto”. “Ma io ho chiesto…” “Lei ha chiesto questo. E questo ha ottenuto”. Il cliente diventò rosso. “Non accetto questa risposta”. Philippe prese il modulo firmato. Lo poggiò sul bancone. “La sua firma. La sua rinuncia. I nostri avvertimenti. Tutto documentato”. Il cliente guardò il foglio come se fosse una sentenza.

Alla fine, accettò. Pagò i 750 euro. Uscì dal negozio con un paio di occhiali inutili e un paio di montature vuote. Tornò una settimana dopo. Era un uomo diverso. Non più sicuro. Non più arrogante. Era stanco. Aveva occhiaie profonde. “Non ho dormito per tre giorni”, disse. “Mal di testa. Nausea. Vertigini. Mia moglie dice che se guido ancora con quegli occhiali mi lascia. Ha detto che sono un idiota”. Philippe non disse “gliel’avevo detto”. Non rise. Non fece la morale. Invece, gli offrì un caffè.

Il cliente lo prese con mani tremanti. “Lei aveva ragione. Avevano ragione tutti. Io ero solo… arrogante”. Philippe annuì. “Succede. Soprattutto con i fotografi”. Il cliente rise, per la prima volta. “Lei è cattivo”. “Realista”. Alla fine, il cliente comprò un secondo paio di occhiali. Con la prescrizione corretta. Pagò il prezzo pieno. Non chiese sconti. Non firmò rinunce. Quando uscì, si voltò. “Lei ha una storia da raccontare?” chiese. Philippe sorrise. “Forse”. “La usi”, disse il cliente. “Mi chiami il fotografo che sapeva meglio di tre oculisti. Così il prossimo non fa il mio stesso errore”.

Oggi, quella storia è una leggenda nel nostro negozio. La racconto a ogni cliente che entra con la prescrizione fai-da-te. La racconto a chi pensa che tre medici si sbaglino e lui abbia ragione. La racconto a chi mi dice “ma io su Internet ho letto”. Alla fine, dico sempre: “C’era un fotografo. Pagò 750 euro per scoprire che la scienza non si improvvisa”. Il cliente ride. Poi mi ascolta. Non sempre, ma spesso. E questo, per me, è già una vittoria.

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