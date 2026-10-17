Un invito a protestare scatena una reazione a catena: bufera su Pino Insegno, cosa è accaduto con le campionesse





La puntata di giovedì 15 ottobre 2026 di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai 1, si è conclusa con una vera e propria bufera su Pino Insegno dopo una contestazione sollevata dagli spettatori sul web. Sullo sfondo rimangono le Tre di Cuori — le sorelle casertane Luigia, Rosa e Franca — protagoniste di questa edizione e vincitrici della puntata contro i Giulietti, formazione composta da Edoardo, Luciano e Gianmarco.





Bufera su Pino Insegno: la contestazione per l’Intesa Vincente

La contestazione è nata durante l’Intesa Vincente, la manche che decide chi accede all’Ultima Catena. I Giulietti, entrati per primi, avevano indovinato cinque parole, ma una loro soluzione è stata annullata dagli autori: per la definizione costruita con gli indizi “Chi-dipinge-quadri” la risposta “Pittore” è stata ritenuta non valida. Il conduttore ha commentato la decisione in studio dicendo: “Attenzione, stesso etimo, per cui non è buona”.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Reazione a Catena – RaiPlay (pagina ufficiale del programma).

Quando è stato il turno delle Tre di Cuori, le sorelle hanno completato la prova con sei risposte valide, conquistando la settima vittoria consecutiva. Tra le soluzioni accettate è però comparsa “Mucca”, proposta per gli indizi “Quale-animale-muggisce”. L’accettazione di “Mucca” — dopo l’annullamento di “Pittore” — ha scatenato critiche e richieste di chiarimento sui social: spettatori e commentatori hanno sollevato dubbi sulla coerenza dei criteri usati dagli autori nella valutazione delle risposte.

Nei messaggi pubblicati online si è aperto un confronto serrato: alcuni utenti hanno lamentato che “Mucca” e “muggisce” condividono la stessa radice, per cui la risposta sarebbe dovuta essere omologabile a quella ritenuta non valida per i Giulietti; altri utenti hanno invece sottolineato elementi di differente origine etimologica tra sostantivo e verbo, citando ricostruzioni che assegnerebbero al sostantivo origini diverse (anche tedesco‑svizzere) e al verbo derivazioni latine. In un commento è stato portato l’esempio di «papà» e «padre» per argomentare la possibile divergenza etimologica: “Un po’ come papà e padre… Sicuro che l’etimo sia lo stesso? Così mucca… secondo alcuni deriverebbe dal tedesco e non avrebbe quindi nessun legame con il nostro verbo ‘muggire’”.

Tra le reazioni è finito anche il conduttore: diversi utenti hanno invitato i concorrenti esclusi a protestare, mentre altri hanno ricordato che Insegno non è responsabile delle decisioni redazionali, difendendo il ruolo del presentatore. In studio il conduttore aveva mantenuto toni leggeri e di rassicurazione in più occasioni — ad esempio con la spettatrice Annalisa, arrivata dal pubblico e visibilmente imbarazzata — ma la polemica è esplosa soprattutto sui social al termine della trasmissione.

La puntata: momenti in studio, Ultima Catena e bilancio delle campionesse

La puntata era partita in clima allegro: Insegno ha accolto le campionesse con parole di elogio per i risultati ottenuti, ricordando l’ultima parola trovata e sottolineando ironia, leggerezza e bravura delle Tre di Cuori. Nelle prove preliminari le catene musicali si sono alternate: la manche legata a “Cercavo amore” di Emma Marrone è andata alle Tre di Cuori, mentre i Giulietti si sono imposti nella prova collegata a “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra.

Durante l’Ultima Catena le sorelle si sono presentate con un montepremi iniziale di 133.000 euro. Tre errori hanno ridotto progressivamente la somma e l’acquisto del terzo elemento ha portato il premio a 16.625 euro. Alle sorelle veniva chiesto di collegare le parole “Velo” ed “Esagerato”, con iniziale “Ri” e finale “O”. Tra le ipotesi avanzate in studio c’è stata anche quella che avrebbe consentito la vittoria, ma la scelta finale è ricaduta su “Ritocco”; la soluzione corretta, come comunicato in trasmissione, era “Ricamato”, per cui il montepremi non è aumentato.

Nonostante l’uscita senza aggiunte al bottino, il percorso delle Tre di Cuori resta significativo: in sette partecipazioni hanno totalizzato 97.688 euro, valore che le colloca al terzo posto della graduatoria stagionale dietro alle Pappardelle (266.223 euro) e alle Due per Cento (243.344 euro). Sui social, accanto alle contestazioni per le decisioni di gara, si trovano anche numerosi apprezzamenti per la spontaneità e le intuizioni delle sorelle.

La stagione del programma volge al termine: la puntata di domenica 18 ottobre è indicata come l’ultima, con una sfida speciale che vede tra le candidate principali le Pappardelle e le Due per Cento. Da lunedì 19 ottobre la fascia preserale di Rai 1 passerà a Marco Liorni con L’Eredità. Resta da vedere se, prima del cambio di conduzione, le Tre di Cuori avranno ancora occasioni per incrementare il loro bottino e se le polemiche innescate dalla puntata del 15 ottobre proseguiranno sui canali ufficiali e sui social.

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