



Colpo di scena ad Amici: primi addii e, in appena una settimana, la tensione esplode tra il pubblico. La ventiseiesima edizione del programma ha preso il via con le consuete selezioni e, già dalle prime registrazioni, ha chiarito diverse linee guida della scuola e introdotto novità che hanno acceso il dibattito tra chi era presente in studio e chi segue il programma dall’esterno.





Colpo di scena ad Amici: primi addii e, in appena una settimana, la tensione esplode tra il pubblico

Nella prima puntata si sono presentati alla commissione circa una ventina di aspiranti allievi: 12 cantanti e 10 ballerini sottoposti alle valutazioni dei professori chiamati a comporre la classe. L’impostazione della selezione è rimasta quella tradizionale del talent: ascolto ed esibizione, valutazione tecnica e attenzione al potenziale di crescita. Su queste basi i membri della commissione hanno iniziato ad assegnare i singoli concorrenti ai docenti, delineando le gerarchie interne che guideranno il lavoro quotidiano nella scuola.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Amici – Sito ufficiale del programma (WittyTV).

Nel reparto canto, Rudy Zerbi ha scelto Shari — già nota al pubblico per la partecipazione a Sanremo tra i Big — e il duo Jed, formato da Simone Golfarini ed Edoardo Mencagli. Samurai Jay seguirà Andrea Heros, Aura ed Erness (Ernesto Esposito). Amadeus ha inserito nella sua squadra Kashmere, Nicolò Bassani, Saitta e Tiaso. Paulo Valvano, al momento della registrazione, non aveva ancora preso una decisione definitiva sulla propria rosa.

Per la danza si sono delineate le prime assegnazioni: Alessandra Celentano avrà con sé Anna Messina, specialista nei balli latini, e Benedetta Giuliano, unica rappresentante della danza classica nella sua rosa iniziale. Lorella Cuccarini, tornata a insegnare, seguirà Anna Abbagnale e Riccardo Frison; Ambra Angiolini lavorerà con Charli, Clara Maria Rocco, Lollo e Napo. Sebbene la composizione delle squadre appaia in larga parte definita, la fase delle verifiche e delle registrazioni successive potrebbe ancora comportare cambiamenti.

Parallelamente alla definizione delle classi, le registrazioni della seconda puntata hanno portato alla luce due elementi che stanno polarizzando l’attenzione: le prime esclusioni dai banchi della scuola e l’introduzione di un percorso dedicato agli sportivi. Le eliminazioni anticipate e la novità regolamentare hanno contribuito a generare la tensione tra il pubblico in studio.

Non tutti i partecipanti della prima puntata hanno ottenuto un posto stabile. I primi esclusi sono stati i ballerini Manolo Borelli e Celeste Moroni e i cantanti Manuel Meledina e Daniel Posniak: per loro l’avventura si è conclusa nelle fasi iniziali, prima che la competizione entrasse nel vivo delle sfide settimanali. Secondo il resoconto delle registrazioni, le decisioni di escludere questi quattro aspiranti hanno provocato reazioni di forte disappunto da parte di una parte del pubblico presente.

Nuovo percorso per sportivi: regole, prime prove e interrogativi

La seconda novità significativa è l’inclusione nell’edizione di concorrenti provenienti dal mondo dello sport, con un percorso differenziato rispetto a canto e danza. I nomi già confermati in questa categoria sono il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini. La formula prevede che gli sportivi debbano periodicamente riconquistare il proprio banco attraverso sfide contro atleti esterni alla scuola: soltanto vincendo questi incontri accumulano chance per la finale e per il premio previsto dal programma.

Dalle registrazioni emerge che India Serafini è stata la prima a cimentarsi in questo formato: la sua prova si è svolta al termine della puntata e si è conclusa rapidamente, permettendole di mantenere il posto nella scuola dopo un confronto con una sfidante di nome Linda. Durante la registrazione, Maria De Filippi ha spiegato al pubblico in studio le regole del judo, illustrando come vengono assegnati i punti e cosa accade in caso di combattimento, per chiarire al pubblico televisivo i criteri di valutazione di queste sfide.

La scelta di integrare atleti ha suscitato domande concrete sul valore sportivo e sul valore, ai fini del premio finale, del banco conquistato tramite sfide con esterni. Tra le perplessità registrate dagli addetti presenti: se uno sportivo esterno ottenesse il banco nelle fasi conclusive dello show, quale sarebbe il peso di quella conquista rispetto a chi ha sostenuto un percorso durato mesi nella scuola? Sono interrogativi che la produzione e il regolamento dovranno chiarire per evitare discrepanze tra le diverse tipologie di concorrenti.

La produzione, inoltre, avrebbe in programma l’arrivo di un pattinatore, a conferma della volontà di ampliare la sperimentazione a discipline diverse dalle canoniche canto e danza. Questa apertura mira a introdurre ulteriori dinamiche di spettacolo e competizione, ma richiederà regole precise per armonizzare il nuovo percorso con la struttura del programma.

L’avvio di questa edizione si presenta dunque con un doppio movimento: da un lato la formazione e l’assegnazione delle prime squadre e l’uscita di scena dei primi candidati; dall’altro la sperimentazione di un canale riservato a atleti, che richiede chiarimenti regolamentari e che ha già influito sul clima in studio. Per i concorrenti che hanno superato la prima selezione si apre ora un periodo di lavoro intenso: lezioni, prove e verifiche che determineranno la permanenza nella scuola e influiranno sull’andamento delle puntate successive.

Nei prossimi appuntamenti registrati si capirà come verranno gestite le dinamiche evidenziate finora e quale impatto avranno sullo sviluppo della scuola, sul palcoscenico televisivo e sulle reazioni del pubblico che, nelle prime settimane, ha già mostrato di seguire la stagione con attenzione e partecipazione emotiva.

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