Un medico avverte: sentire il battito del cuore quando si è sdraiati potrebbe segnalare un problema di salute preoccupante





Un medico ha lanciato un importante avvertimento sul fatto di sentire il proprio battito cardiaco quando si è sdraiati, sottolineando che potrebbe trattarsi di un problema di salute da non sottovalutare. Anche se in alcuni casi questa sensazione può sembrare normale, potrebbe anche indicare condizioni sottostanti che richiedono attenzione medica.





Di solito, sdraiarsi per dormire è un momento di rilassamento: il respiro rallenta, i muscoli si distendono e la frequenza cardiaca diminuisce. Sentire il proprio battito in questi momenti può spesso indicare funzioni corporee sane, soprattutto dopo attività fisica o durante esami medici. Tuttavia, i professionisti sanitari avvertono che, se si nota questo suono in modo costante, potrebbe non trattarsi solo di un fenomeno benigno.

Cosa può indicare sentire il proprio battito cardiaco

Il dottor Anthony Youn, medico con sede a Detroit noto per i suoi consigli sulla salute su TikTok, ha affrontato la questione in un recente video. Ha descritto come si possa sentire un battito ritmico quando la testa tocca il cuscino, paragonandolo a “una piccola persona dentro il cuscino con i bassi troppo alti”.

Il dottor Youn ha spiegato che sentire occasionalmente il battito del cuore quando si è sdraiati è generalmente normale. “Se sei sdraiato su un fianco e senti il tuo cuore battere, molto probabilmente è la tua arteria carotide appoggiata contro il cuscino”, ha detto. Le arterie carotidi sono vasi sanguigni fondamentali situati lungo il collo, vicino alle orecchie, che possono amplificare il suono del flusso sanguigno.

Tuttavia, il medico ha avvertito che se questo suono è costante, indipendentemente dalla posizione, potrebbe segnalare un problema di salute preoccupante noto come acufene pulsatile.

Comprendere l’acufene pulsatile

Secondo Penn Medicine, l’acufene pulsatile è una forma di acufene caratterizzata da suoni ritmici simili al battito cardiaco, percepiti in assenza di una fonte esterna. Questa condizione può causare rumori nella testa, nelle orecchie o in entrambe. Il dottor Youn ha sottolineato che, sebbene l’acufene pulsatile sia spesso benigno, è importante consultare un medico per escludere condizioni più gravi.

Possibili cause della condizione

Sentire il proprio battito cardiaco quando si è sdraiati può derivare da diverse problematiche di salute sottostanti, tra cui:

Ipertensione: L’aumento della pressione sanguigna può intensificare il suono del flusso di sangue nelle orecchie.

Aterosclerosi: L’indurimento delle arterie può causare un flusso sanguigno irregolare, producendo un suono pulsante.

Anemia o gravidanza: Entrambe le condizioni possono aumentare il flusso sanguigno e rendere il battito più percepibile.

Tumori: Raramente, l’acufene pulsatile può essere un segno di tumori vascolari vicino all’orecchio o al collo.

Quando rivolgersi al medico

Sebbene il dottor Youn abbia rassicurato il pubblico sul fatto che l’acufene pulsatile sia di solito innocuo, ha consigliato di sottoporsi a una valutazione medica in caso di episodi frequenti o persistenti. Consultare un professionista sanitario può aiutare a identificare la causa alla radice e prevenire possibili complicazioni.



