Un papà ha pubblicato una foto della sua figlia neonata online e le ha salvato la vita





Con la gioia di accogliere un fagottino di felicità nelle loro vite, molti genitori sentono il desiderio di scattare e condividere tante foto del loro neonato sui social media.





Un papà stava giocando con la sua bambina quando lei ha fatto un’espressione buffa che lui ha trovato davvero adorabile. Volendo che anche amici e familiari la vedessero, l’ha pubblicata online.

Molte persone l’hanno trovata tenerissima oltre ogni parola e hanno dedicato del tempo a commentare. Una persona ha scritto: “Diventerà una ribelle e sposerà un ragazzo senza un soldo e senza tatuaggi.” Il papà adorava i commenti divertenti dei suoi amici finché non si è imbattuto in un commento che gli ha gelato il sangue.

“I suoi occhi sono un po’ gialli? A me sembra di sì, ma è difficile dirlo, perché l’intera foto è un po’ gialla. Probabilmente non è nulla, ma potrebbe essere un sintomo di ittero neonatale. Se la sua pelle e i suoi occhi sembrano davvero un po’ gialli, forse dovresti farla controllare. Sono un pediatra paranoico, da qui la mia preoccupazione,” diceva il commento.

Questo è stato così preoccupante che il papà ha portato subito la figlia in ospedale. Il medico che aveva scritto il commento aveva ragione. La dolce bambina aveva davvero l’ittero e il medico probabilmente le ha salvato la vita.

L’ittero, una condizione in cui la pelle, il bianco degli occhi e le mucose diventano gialli a causa di un alto livello di bilirubina, un pigmento biliare giallo-arancione, è comune nei bambini piccoli. Tuttavia, se non trattato può causare epatite, calcoli biliari e tumori.



