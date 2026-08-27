Un milionario del Texas stava cacciando un bufalo del Capo in Sud Africa — Poi lo ha incornato a morte





Ogni anno vengono attribuiti fino a 200 decessi ai bufali del Capo, che si sono guadagnati il soprannome di “morte nera”

Asher Watkins/FacebookAsher Watkins è stato ucciso quando un bufalo del Capo lo ha attaccato durante una battuta di caccia in Sudafrica.

Un cacciatore americano è morto dopo che il bufalo del Capo che stava seguendo in Sud Africa gli ha improvvisamente caricato addosso. Il dirigente immobiliare 52enne Asher Watkins è stato ucciso durante una spedizione di caccia con la Coenraad Vermaak Safaris. Secondo l’azienda, Watkins è stato ferito mortalmente da un bufalo del Capo che stava inseguendo nella speranza di farne il suo prossimo trofeo di una grande partita.





Non è raro che i bufali del Capo carichino, feriscano o addirittura uccidano i cacciatori. Queste terrificanti creature si sono addirittura guadagnate un soprannome altrettanto terrificante: “morte nera.”

La morte di Asher Watkins durante una spedizione di caccia in Sudafrica

Asher Watkins era socio amministratore di Watkins Ranch Group, una società immobiliare specializzata nella vendita di ranch e proprietà ricreative. Era un appassionato cacciatore che spesso pubblicava sui social media foto degli animali che uccideva, dai cervi muli ai leoni di montagna.

Domenica 3 agosto, Watkins è partito per una battuta di caccia nella provincia sudafricana del Limpopo con Coenraad Vermaak Safaris. Mentre Watkins, uno dei cacciatori professionisti della compagnia, e un localizzatore stavano inseguendo un bufalo del Capo, all’improvviso si rivoltò contro di loro e caricò.

Ikiwaner/Wikimedia CommonsI bufali del Capo possono pesare fino a 2.000 libbre.

In una dichiarazione sul loro sito web, Coenraad Vermaak Safaris ha scritto: “Asher è rimasto ferito mortalmente in un attacco improvviso e immotivato da parte di un bufalo illeso che stava seguendo.” La società ha inoltre osservato che “[Stiamo] collaborando pienamente con tutte le autorità competenti per garantire che tutte le procedure siano seguite.”

Secondo quanto riferito, la madre, il patrigno e il fratello di Watkins’ stavano aspettando in una loggia il suo ritorno dalla caccia quando è avvenuto l’attacco. Lasciò anche una figlia, Savannah.

Il pericolo della caccia ai bufali del Capo

Il sito web Coenraad Vermaak Safaris’ sottolinea i pericoli particolari che derivano dalla caccia ai bufali del Capo, affermando: “Nessuna specie sul pianeta ha una reputazione più temibile… [I]l bufalo è considerato l’animale più pericoloso da inseguire in Africa.” Il sito avverte inoltre che i cacciatori dovrebbero “prepararsi al peggio” quando si trovano in presenza di un bufalo ferito.

I maschi adulti possono crescere fino a pesare 2.000 libbre e possono correre a velocità fino a 35 miglia all’ora. Secondo quanto riferito, sono responsabili di ben 200 morti ogni anno.

Bernard Dupont/Wikimedia CommonsI bufali del Capo sono popolari tra i cacciatori di trofei, ma possono essere pericolosi da inseguire.

Infatti, nel 2018 un bufalo ha ucciso un altro cacciatore nella provincia del Limpopo. Una squadra di cacciatori aveva appena sparato a un bufalo e stava caricando la sua carcassa sul proprio veicolo quando un altro membro della sua mandria caricò Claude Kleynhans e lo incornò mortalmente.

Un anno prima, un cacciatore dello Zimbabwe era morto quando un elefante gli era caduto addosso. Anche questi incidenti di caccia non si limitano all’Africa. Proprio quest’anno, un cacciatore in Virginia è stato ucciso da un orso caduto da un albero.

Quest’ultimo incidente in Sud Africa è l’ennesimo macabro caso di un cacciatore che diventa cacciato.

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