Colin Farrell, la famiglia dell’attore: i due figli James e Henry, le ex compagne e il legame con il mondo della disabilità





Dietro la carriera internazionale di Colin Farrell c’è una vita privata segnata soprattutto dal rapporto con i suoi due figli, James e Henry, avuti da due relazioni diverse.





Colin Farrell è uno degli attori irlandesi più conosciuti di Hollywood, ma lontano dai set cinematografici ha sempre attribuito un ruolo centrale alla famiglia. Il protagonista di film come The Banshees of Inisherin, The Batman e Ondine è padre di due ragazzi, James Padraig Farrell e Henry Tadeusz Farrell, nati rispettivamente dalle relazioni con Kim Bordenave e Alicja Bachleda-Curuś. Negli anni Farrell ha parlato più volte apertamente della paternità e, in particolare, dell’esperienza vissuta con il primogenito James, affetto dalla sindrome di Angelman.

James è nato nel settembre del 2003 dalla relazione dell’attore con la modella Kim Bordenave. La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2002, ma il rapporto sentimentale si concluse poco dopo la nascita del bambino. La separazione, tuttavia, non ha impedito ai due genitori di continuare a occuparsi insieme del figlio.

Nel 2007 Farrell rese pubblica la diagnosi di James: sindrome di Angelman, una rara condizione neurogenetica che può comportare difficoltà nello sviluppo, problemi nel linguaggio e nell’equilibrio e, in alcuni casi, crisi epilettiche. L’attore ha raccontato più volte quanto il figlio abbia dovuto impegnarsi per raggiungere traguardi che per altre persone possono apparire semplici, come camminare, mangiare autonomamente o comunicare.

Farrell ha sempre descritto James con grande orgoglio, sottolineando come i suoi progressi siano stati ottenuti attraverso un enorme lavoro quotidiano. Nel corso degli anni l’esperienza del figlio ha portato l’attore anche a impegnarsi pubblicamente sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità e delle difficoltà incontrate dalle loro famiglie.

La decisione per il futuro di James

Nell’aprile del 2025 Colin Farrell ha raccontato una delle decisioni più difficili affrontate insieme a Kim Bordenave: trovare per James una struttura residenziale a lungo termine in grado di garantirgli assistenza e una vita il più possibile autonoma e integrata.

La scelta, ha spiegato l’attore, nasce soprattutto dalla necessità di pianificare il futuro. Farrell ha ricordato che i genitori non possono sapere cosa accadrà negli anni successivi e che lasciare una decisione così importante a un momento di emergenza potrebbe significare non avere più la possibilità di scegliere personalmente la soluzione migliore per il figlio.

Il suo desiderio è che James possa vivere in un ambiente nel quale non sia semplicemente assistito, ma possa partecipare alla vita quotidiana, uscire, fare la spesa, andare al mare, visitare musei e cinema e sentirsi parte della comunità.

Farrell ha inoltre richiamato l’attenzione su un problema che riguarda numerose famiglie: il passaggio all’età adulta delle persone con disabilità. Secondo l’attore, una volta terminato il percorso scolastico e raggiunta l’età adulta, molte delle forme di sostegno garantite durante l’infanzia diventano più difficili da ottenere. Per questo ha auspicato una società maggiormente capace di accogliere le persone non verbali o con particolari necessità assistenziali.

Kim Bordenave, la madre di James

Kim Bordenave è una modella canadese-americana che ha lavorato per diversi anni nel settore della moda. Dopo la relazione con Farrell sposò Jim Gamboa e nel 2010 i due contribuirono alla nascita di THERAsurf, organizzazione senza scopo di lucro dedicata a rendere il surf accessibile ai bambini con disabilità e difficoltà dello sviluppo.

Il rapporto sentimentale tra Farrell e Bordenave appartiene ormai al passato, ma entrambi sono rimasti fortemente coinvolti nelle scelte riguardanti James.

Henry Tadeusz Farrell, il secondo figlio

Il secondo figlio dell’attore, Henry Tadeusz Farrell, è nato il 7 ottobre 2009 dalla relazione con l’attrice polacca Alicja Bachleda-Curuś. I due si erano conosciuti durante la lavorazione del film Ondine e avevano iniziato una relazione proprio nel 2009. La coppia si separò l’anno successivo, continuando comunque a collaborare come genitori.

Henry è apparso diverse volte accanto al padre in occasioni pubbliche. Uno dei momenti più ricordati risale agli Oscar del 2023, quando accompagnò Farrell alla cerimonia.

Nel parlare dei figli, l’attore ha spesso utilizzato anche l’ironia. Nel 2024 raccontò che James e Henry erano diventati i suoi critici cinematografici più severi. Con l’età, infatti, entrambi avevano finalmente iniziato a poter vedere gran parte dei film del padre, compresi quelli che in precedenza erano inadatti a loro.

Farrell scherzò dicendo di avere ormai una sorta di piccolo “comitato di Rotten Tomatoes” in casa, perché i suoi figli non esitavano a esprimere giudizi sui suoi lavori.

Alicja Bachleda-Curuś

Alicja Bachleda-Curuś è un’attrice e cantante polacca. La relazione con Farrell nacque proprio sul set di Ondine, ma durò relativamente poco. Nonostante la separazione, i due hanno mantenuto negli anni un rapporto legato soprattutto alla crescita di Henry.

Amelia Warner e quella cerimonia a Tahiti

Prima delle relazioni dalle quali sono nati i suoi figli, Farrell ebbe una storia con l’attrice e musicista britannica Amelia Warner.

Nel 2001 i due parteciparono a una cerimonia romantica a Tahiti che per molto tempo venne descritta come un matrimonio. In realtà, secondo le ricostruzioni successive, non si trattava di un’unione legalmente valida. La relazione terminò circa quattro mesi più tardi. Warner avrebbe poi sposato nel 2013 l’attore Jamie Dornan.

Nel corso della sua carriera Farrell è stato inoltre associato sentimentalmente a diversi personaggi famosi, anche se molte delle relazioni attribuitegli dalla stampa non hanno avuto la stessa importanza delle storie con le madri dei suoi figli.

Colin Farrell e la paternità

Al di là delle relazioni sentimentali, è soprattutto il ruolo di padre ad aver segnato profondamente la vita privata dell’attore.

Farrell ha raccontato in numerose occasioni come la nascita di James e successivamente quella di Henry abbiano modificato le sue priorità. La condizione del primogenito lo ha inoltre avvicinato direttamente alle difficoltà quotidiane vissute dalle famiglie con figli disabili.

Negli ultimi anni questo impegno è diventato ancora più concreto. Nel 2024 l’attore ha annunciato la nascita della Colin Farrell Foundation, creata con l’obiettivo di sostenere le persone adulte con disabilità intellettive e le loro famiglie, con particolare attenzione ai problemi legati all’inclusione e all’assistenza dopo la fine dell’età scolastica.

La storia della famiglia Farrell è quindi molto diversa dall’immagine tradizionale della star hollywoodiana. Accanto ai film, ai premi e ai red carpet, per l’attore irlandese rimane centrale una responsabilità molto più personale: accompagnare i suoi due figli nel loro percorso e, soprattutto nel caso di James, assicurarsi che possa avere anche da adulto una vita dignitosa, attiva e il più possibile indipendente.

Oggi James è ormai un giovane adulto, mentre Henry sta attraversando gli ultimi anni dell’adolescenza. E se sul grande schermo Colin Farrell continua a interpretare personaggi molto diversi tra loro, nella sua vita privata il ruolo al quale sembra tenere maggiormente rimane sempre lo stesso: quello di padre.

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