Abbracciarsi fa bene: 8 benefici per il corpo e la mente secondo la scienza





Un abbraccio può durare soltanto pochi secondi, ma gli effetti che produce possono andare ben oltre quel breve momento di vicinanza. Abbracciarsi è uno dei gesti più semplici con cui gli esseri umani comunicano affetto, protezione, amicizia e sostegno. Non servono parole e, proprio per questo, il contatto fisico riesce spesso a trasmettere emozioni che sarebbe difficile esprimere diversamente.





Diversi studi hanno analizzato nel corso degli anni il rapporto tra contatto fisico, stress e benessere psicologico. Come ricordato anche da Bustle in un approfondimento dedicato all’argomento, gli abbracci sono stati associati a una serie di possibili benefici, dalla riduzione della tensione alla percezione di un maggiore sostegno sociale.

Naturalmente un abbraccio non è una medicina e non può sostituire cure o trattamenti medici. Tuttavia, quando è desiderato e avviene tra persone che si sentono a proprio agio, può rappresentare una piccola ma importante forma di benessere quotidiano.

1. Può aiutare a rilassare il corpo

Quando siamo sotto pressione, tendiamo inconsapevolmente a contrarre alcuni muscoli. Spalle, collo e schiena possono diventare particolarmente rigidi. Un abbraccio piacevole può favorire una sensazione generale di rilassamento e contribuire ad allentare momentaneamente la tensione fisica.

Non significa naturalmente che un abbraccio possa risolvere contratture o problemi muscolari. Il beneficio riguarda soprattutto quella sensazione di distensione che può accompagnare un momento di vicinanza con qualcuno di cui ci fidiamo.

2. Gli abbracci possono contribuire a ridurre lo stress

Probabilmente è uno degli effetti più conosciuti. Quando attraversiamo una giornata difficile, ricevere un abbraccio da una persona cara può farci sentire immediatamente più tranquilli e, soprattutto, meno soli davanti al problema.

Una ricerca citata nell’articolo originale, condotta su oltre 400 adulti, ha esaminato proprio il rapporto tra abbracci, sostegno sociale e stress. I risultati hanno suggerito che la percezione di essere sostenuti dagli altri può avere un ruolo importante nel modo in cui affrontiamo situazioni stressanti e conflitti interpersonali.

Il punto, quindi, non è semplicemente il gesto fisico in sé. Un abbraccio può comunicare qualcosa di molto più profondo: “sono qui con te”. Ed è proprio questa sensazione di sostegno che può fare la differenza nei momenti complicati.

3. Il legame tra sostegno sociale e sistema immunitario

Uno degli aspetti più curiosi riguarda il possibile rapporto tra abbracci e vulnerabilità alle infezioni. Nello stesso studio citato da Bustle, le persone che percepivano un maggiore sostegno sociale e ricevevano più frequentemente abbracci mostravano una minore suscettibilità agli effetti di un’infezione da raffreddamento.

Questo non significa che abbracciare qualcuno impedisca di prendere il raffreddore. Il meccanismo è decisamente più complesso. Lo stress prolungato può influenzare numerosi processi dell’organismo e il sostegno sociale può contribuire a limitarne alcuni effetti negativi.

È quindi più corretto parlare di una relazione tra benessere psicologico, stress e risposta dell’organismo, piuttosto che considerare l’abbraccio una sorta di “integratore naturale” per le difese immunitarie.

4. Il contatto fisico può avere effetti sul cuore

Il contatto affettuoso è stato associato anche a variazioni di alcuni parametri fisiologici legati allo stress. Durante una situazione di tranquillità e vicinanza emotiva, il corpo può progressivamente passare da uno stato di allerta a uno maggiormente rilassato.

Nell’articolo di Bustle viene sottolineato, ad esempio, il possibile rapporto tra abbracci, frequenza cardiaca e cortisolo, uno degli ormoni coinvolti nella risposta allo stress.

Anche in questo caso bisogna evitare conclusioni eccessive: abbracciarsi non previene automaticamente le malattie cardiovascolari. È però interessante osservare quanto le relazioni sociali e le emozioni possano essere collegate alle reazioni fisiche del nostro organismo.

5. Può farci sentire meno soli

Forse il beneficio più immediato dell’abbraccio è proprio quello emotivo. Nei momenti di tristezza, paura o solitudine, essere stretti da una persona cara può restituire una sensazione di sicurezza e appartenenza.

Uno dei protagonisti di questo meccanismo viene spesso individuato nell’ossitocina, sostanza coinvolta nei processi di legame e nelle interazioni sociali. Il contatto fisico affettuoso viene frequentemente associato alla sua produzione e alla sensazione di vicinanza che sperimentiamo nei confronti delle persone a cui siamo legati.

È uno dei motivi per cui un abbraccio può assumere significati completamente diversi a seconda del momento. Può essere un saluto, una consolazione, un ringraziamento oppure semplicemente un modo per ricordare a qualcuno che non è solo.

6. Un aiuto nei momenti di ansia e tensione

Quando siamo particolarmente agitati, la presenza rassicurante di qualcuno può modificare il modo in cui percepiamo la situazione. Il contatto fisico positivo viene collegato ai sistemi cerebrali che regolano piacere, ricompensa e legame sociale.

Bustle cita anche il ruolo della dopamina parlando della sensazione positiva associata agli abbracci.

Questo non significa che gli abbracci siano un trattamento contro disturbi d’ansia o depressione. In presenza di problemi persistenti è sempre necessario rivolgersi a professionisti qualificati. Nella vita quotidiana, però, sentirsi sostenuti dalle persone che amiamo può certamente rappresentare una risorsa importante.

7. Il contatto può aiutarci ad affrontare alcune paure

Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto tra contatto fisico e paura. Alcune ricerche hanno suggerito che il semplice contatto con un’altra persona può avere un effetto rassicurante, soprattutto negli individui che presentano una bassa autostima.

Uno studio pubblicato su Psychological Science, richiamato anche dall’articolo originale, ha analizzato il modo in cui il contatto interpersonale può contribuire ad attenuare determinate paure, comprese quelle legate alla consapevolezza della mortalità.

Il principio alla base è abbastanza intuitivo: quando ci troviamo davanti a qualcosa che ci spaventa, sapere di poter contare su qualcuno può rendere la minaccia emotivamente più gestibile.

8. Gli abbracci e la percezione del dolore

Esiste infine un possibile collegamento tra contatto fisico, rilassamento e percezione del dolore. Nell’articolo originale viene fatto riferimento anche alle endorfine e ai meccanismi attraverso i quali il corpo regola naturalmente le sensazioni piacevoli e dolorose.

Anche qui è importante non trasformare una correlazione interessante in una promessa medica: un abbraccio non sostituisce un antidolorifico né una terapia prescritta. Chiunque abbia consolato un bambino dopo una caduta, però, conosce bene quanto il contatto rassicurante possa cambiare almeno temporaneamente il modo in cui viene vissuto un momento doloroso.

C’è però una regola fondamentale: il consenso

Tutti questi possibili benefici hanno senso soltanto quando il contatto fisico è desiderato. Non tutte le persone amano essere abbracciate e non tutti hanno lo stesso rapporto con la vicinanza fisica.

Chiedere “posso abbracciarti?” non rende il gesto meno spontaneo. Al contrario, significa rispettare lo spazio personale dell’altra persona. Lo stesso articolo di Bustle conclude ricordando proprio l’importanza del consenso: se qualcuno non vuole essere abbracciato, quella scelta deve essere rispettata.

Alla fine, probabilmente, è proprio questa la caratteristica più interessante dell’abbraccio. È un gesto semplicissimo, gratuito e universale, capace di comunicare affetto senza bisogno di pronunciare una sola parola. E quando arriva dalla persona giusta, nel momento giusto, può davvero trasformare una giornata difficile in qualcosa di un po’ più sopportabile.

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