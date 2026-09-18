Un ragazzino di 13 anni ha accoltellato una professoressa a Roma, tentando anche di girare un video in diretta. La donna è sotto choc ma non in pericolo di vita.





Un episodio di violenza ha scosso un’istituzione scolastica a Roma, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una professoressa all’interno dell’istituto Giovanni Verga, situato nella zona di Collatina. L’aggressione è avvenuta in classe, suscitando paura e preoccupazione tra studenti e insegnanti. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe utilizzato anche uno spray urticante prima di sferrare il colpo con un coltello.





Il ragazzo, di nazionalità italiana, è stato portato in caserma per essere interrogato. I suoi genitori sono stati immediatamente informati dell’accaduto. Le indagini condotte dai carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell’evento e per comprendere come il giovane sia riuscito a portare a scuola sia il coltello che lo spray. Secondo alcuni compagni di classe, l’aggressione sarebbe stata premeditata, in quanto il ragazzo aveva accennato a un possibile attacco nei giorni precedenti.

La professoressa, che ha subito il colpo, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vannini in codice giallo. Fortunatamente, non è in pericolo di vita, ma si trova in stato di choc a causa dell’episodio traumatico. Il personale medico sta fornendo le cure necessarie per aiutarla a riprendersi dall’aggressione.

Dalle testimonianze raccolte, emerge che il ragazzo avrebbe cercato di filmare l’aggressione tramite una videochiamata in diretta su Telegram. Questo tentativo è stato interrotto da un compagno di scuola che è intervenuto per fermarlo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Secondo alcune fonti, il giovane si sarebbe presentato a scuola con un caschetto dotato di telecamera, ma il video è stato rapidamente rimosso dopo l’incidente.

In seguito alla segnalazione al numero di emergenza 112, i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle sono intervenuti tempestivamente presso l’istituto. All’interno della scuola, sono stati disposti agenti e militari per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Nonostante la gravità dell’accaduto, non si è reso necessario evacuare l’edificio, e le lezioni sono proseguite regolarmente.

Le indagini si concentrano ora su diversi aspetti dell’accaduto, incluso il motivo che ha spinto il giovane a compiere un gesto così estremo. Le autorità stanno cercando di capire se ci siano stati segnali premonitori o comportamenti problematici da parte del ragazzo che avrebbero potuto essere notati dagli insegnanti o dai genitori.

Il gesto violento ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza all’interno delle scuole, ma anche sul benessere psicologico degli studenti. È fondamentale che le istituzioni educative siano in grado di affrontare situazioni di questo tipo, fornendo supporto e risorse adeguate per prevenire atti di violenza tra i giovani.

La comunità scolastica sta ora cercando di elaborare l’accaduto e di fornire supporto a tutti gli studenti coinvolti. È importante che vengano avviate discussioni su come affrontare la violenza giovanile e su come creare un ambiente scolastico sicuro e accogliente per tutti.

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