



Sapevo da sempre che mio fratello maggiore poteva essere insensibile, ma non avrei mai immaginato che un normale venerdì sera avrebbe cambiato la sua vita. Quello che accadde dopo mi fece capire quanto potesse cambiare anche la persona più testarda.





«Posso venire con te la prossima volta?»

Guardai mio fratello incredula.

Kyle aveva passato i 10 minuti precedenti a prendere in giro le unghie acriliche blu di mio marito. Ora era seduto di fronte ad Adam, visibilmente scosso.

Adam studiò la sua espressione. «Dici sul serio?»

Kyle annuì. «Sì. Voglio venire.»

«Hai capito che non è una cosa su cui scherzare?»

«Ho capito.»

Mio fratello maggiore era sempre stato schietto, competitivo e convinto che essere maschi significasse mostrarsi duri.

Non avevo mai assistito a un cambiamento così repentino nel suo atteggiamento. Qualunque cosa Adam gli avesse detto sottovoce lo aveva chiaramente colpito nel segno, ma io non avevo sentito la loro conversazione.

Mezz’ora prima, nulla sembrava fuori dall’ordinario.

«Ti prego, dimmi che stasera Kyle farà il bravo», disse Adam mentre entravamo nel parcheggio davanti al nostro bar sportivo preferito.

«Definisci “fare il bravo”.»

«Non sfidarmi di nuovo a braccio di ferro.»

«Non prometto niente, amore mio.»

Avremmo passato il venerdì sera a guardare la partita con Kyle e i suoi amici.

Appena ci sedemmo, mio fratello notò le unghie di Adam.

«Ma che hai fatto alle unghie?!» scoppiò a ridere Kyle.

Adam abbassò lo sguardo sulle sue lunghe unghie acriliche blu e lucide. «Me le sono fatte fare.»

«Di proposito?!»

«Be’, non mi sono svegliato così.»

Kyle si appoggiò allo schienale, indicando gli amici al tavolo accanto. «Guardate qua! Mia sorella ha sposato uno che ha le unghie più lunghe delle sue!»

Abbassai il menu. «Kyle, lascialo in pace.»

«Dai, Sarah! È uno scherzo!»

«Allora prova a farne uno divertente.»

Quando arrivò il cameriere, Adam ordinò tranquillamente un hamburger.

Portava le unghie acriliche da tre settimane. Conoscevo le sue ragioni e lui non si vergognava affatto di averle.

Purtroppo, Kyle non aveva ancora finito.

«Ma come fai a lavorare con quelle cose? Sembri ridicolo.»

Adam bevve un sorso d’acqua. «Meglio di quanto pensi.»

«Dico sul serio! I veri uomini non portano quella roba!»

«I veri uomini sanno anche quando smettere di parlare», dissi.

Kyle sembrò contrariato. «Perché tuo marito non si difende?»

Adam posò il bicchiere sul tavolo. «Vuoi davvero sapere perché le porto?»

Kyle fece spallucce. «Sentiamo.»

Mio marito si avvicinò e parlò a bassa voce. Con la partita che veniva trasmessa a tutto volume intorno a noi, non riuscii a distinguere le sue parole.

Il sorriso di Kyle svanì. «Ogni settimana?» chiese.

Adam annuì.

«E non ce l’hai mai detto?»

«Non era una storia mia da raccontare.»

Kyle abbassò lo sguardo proprio sulle unghie che fino a pochi istanti prima aveva deriso.

Poi posò la birra sul tavolo e chiese se poteva accompagnare Adam alla sua prossima visita.

Mentre tornavamo a casa in macchina, chiesi a mio marito che cosa gli avesse rivelato.

«Gli ho parlato di Rosie.»

All’improvviso, la reazione di Kyle mi fu chiarissima.

Tre mesi prima di quella sera, Adam aveva iniziato a fare volontariato in un ospedale pediatrico.

Tra i suoi compiti c’erano organizzare giochi, leggere ai piccoli pazienti e stare con loro quando i genitori avevano bisogno di riposarsi.

Lì aveva conosciuto Rosie, una bambina di otto anni affetta da leucemia, in cura da diversi mesi.

Sua madre, Hannah, si allontanava dal suo letto molto di rado. Suo padre, Michael, era morto due anni prima.

Dopo la sua seconda visita in ospedale, Adam mi parlò di Rosie.

«Mi ha detto che sono noioso.»

Risi. «E tu che hai fatto?»

«Le ho costruito un castello di cartone.»

«Le è piaciuto?»

«Ha detto che le finestre erano storte.»

La bambina aveva un’ironia tagliente e Adam finì presto per affezionarsi a lei.

Un sabato, però, tornò a casa molto più silenzioso del solito.

Per Rosie era stato difficile perdere i capelli durante le cure. Aveva anche perso interesse per diverse attività che prima la rendevano felice.

Prima della diagnosi, andare insieme a farsi le unghie era una delle cose che Rosie e Hannah amavano fare più di tutte.

Nel rispetto delle regole dell’ospedale, Hannah chiese ad Aria, una onicotecnica autorizzata, di portare in ospedale fotografie di decorazioni per unghie e campioni di colore.

A Rosie piaceva scegliere i motivi per Hannah, ma si rifiutava di farsi dipingere le proprie unghie: temeva che così avrebbe dato alla gente un altro motivo per fissarla.

Adam mi spiegò di averle proposto un’alternativa.

«E se invece le scegliessi tu per me?»

Rosie lo guardò. «Ma tu sei un uomo. Gli uomini non portano le unghie belle.»

«Be’, forse dovrebbero.»

Lei gli esaminò le dita. «Posso fartele verdi?»

«Quanto verdi?»

«Come una rana.»

Adam accettò la sua scelta.

Dopo aver lasciato l’ospedale, passò al salone di Aria, che gli applicò le unghie acriliche.

Quando vidi mio marito tornare con 10 unghie di un verde acceso, risi fino a farmi male alla pancia.

«Come farai a scrivere al computer?!»

«Con attenzione.»

«E ad aprire le lattine di bibita?»

«A questo servono le mogli.»

La settimana seguente Rosie scelse il viola, poi il blu.

Ogni sabato sceglieva una nuova decorazione dalla collezione di Aria, e Adam sfoggiava orgoglioso qualunque cosa lei avesse scelto.

A detta di Hannah, quella loro abitudine speciale era diventata qualcosa che Rosie aspettava davvero con impazienza.

C’era però un altro particolare su Rosie che Adam non mi aveva raccontato prima. Spiegava perché l’atteggiamento di Kyle fosse cambiato così tanto.

Me lo raccontò quando arrivammo a casa.

«Ti ricordi la foto del compleanno di Kyle?» mi chiese mio marito quando fummo in camera da letto.

«Quella con la ridicola cintura da wrestling?»

«Proprio quella.»

Dopo aver vinto una gara di braccio di ferro a scopo benefico, Kyle si era comprato una cintura da campione replica. L’aveva persino indossata per tutta la cena del suo compleanno.

Mentre parlava con Hannah, Adam aveva mostrato a Rosie alcune foto della nostra famiglia.

Quando vide Kyle, Rosie indicò lo schermo.

«È un wrestler?»

Adam ridacchiò. «No. È mio cognato.»

«Sembra forte.»

«Lui ne è sicuramente convinto.»

Rosie osservò la fotografia più da vicino. «Riesce a sollevare un frigorifero?»

«Probabilmente no.»

Poi chiese se Kyle poteva venire a trovarla.

All’inizio Adam pensò che scherzasse. Il sabato seguente, però, Rosie parlò di nuovo di Kyle.

Gli spiegò che suo papà era un uomo robusto e barbuto a cui piaceva fare wrestling.

Durante i loro incontri per finta, lui la lasciava sempre vincere e annunciava il suo nome come se stesse entrando in uno stadio gremito.

Qualcosa di Kyle ricordava a Rosie suo padre.

«Ha detto che le mancava avere qualcuno con cui giocare a fare wrestling», mi raccontò Adam.

Mi si formò un nodo in gola.

«Ed è questo che hai detto a Kyle?»

Adam annuì. «Gli ho detto che aveva chiesto di lui due volte. Le ho spiegato che non cercava un altro padre. Voleva solo incontrare qualcuno che le ricordasse il divertimento che provava con il suo.»

Mi asciugai le lacrime. «È per questo che ha chiesto di venire?»

«In parte. Ma gli ho anche detto che aveva passato una settimana difficile. Mi ha chiesto se una visita avrebbe potuto tirarla su.» Adam fece una pausa. «Poi ha detto che aveva passato tutta la vita a cercare di sembrare un duro, e che forse era arrivato il momento di usare quella sua durezza per fare qualcosa di utile.»

Alle nove del mattino seguente, Kyle si presentò alla porta di casa nostra con una borsa della spesa.

Adam lo accolse. «Sei in anticipo.»

Kyle frugò nella borsa e tirò fuori la cintura da campione.

«Ho pensato che potesse piacerle.»

Lo guardai sbalordita. «Kyle, ci tieni tantissimo.»

Lui fece spallucce. «È solo una cintura.»

«Hai costretto tutti a chiamarti “campione” per sei mesi!»

Adam rise.

Poi Kyle fece una domanda altrettanto inaspettata.

«E se non le piaccio?»

Non avevo mai visto mio fratello preoccuparsi che qualcuno potesse non apprezzarlo.

Adam gli posò una mano sulla spalla. «Sii te stesso. E ascoltala.»

Prima di partire, Adam confermò i loro accordi. Il personale dell’ospedale aveva approvato la partecipazione di Kyle alla sessione di attività supervisionate.

Io rimasi a casa.

Verso mezzogiorno, Adam mi telefonò.

Rideva così tanto che faticavo a capire le sue parole.

«Tuo fratello ha perso il titolo di campione!»

«Cosa?»

«Rosie l’ha battuto a braccio di ferro.»

La voce di Kyle arrivò da qualche parte alle sue spalle. «Ha barato!»

Una bambina gli gridò: «SEI SOLO DEBOLE!»

Non riuscii a trattenere le risate.

Quando tornarono, la cintura da campione di Kyle era sparita.

«Gliel’hai davvero data?» chiesi.

«No, l’ha vinta.»

Adam sorrise. «In modo del tutto regolare.»

Kyle si lasciò cadere sul nostro divano. «Quella bambina fa paura.» Poi la sua espressione si addolcì. «È una forza, Sarah.»

A cena, i due ci raccontarono per filo e per segno tutta la visita.

Quando Kyle entrò nella stanza di Rosie, lei lo squadrò dalla testa ai piedi.

«Sei più basso di quanto pensassi.»

Mio fratello era alto un metro e novantatré.

«Come, scusa?»

«Adam ha detto che eri enorme.»

«Ma io sono enorme!»

Rosie fece spallucce. «Il mio papà era più grande.»

Kyle si sedette accanto al suo letto. «Tuo papà dev’essere stato impressionante.»

«Lo era. Riusciva a sollevarmi con un braccio!»

Kyle sorrise con affetto. «Ci credo.»

Poco dopo, Rosie lo sfidò a una gara di braccio di ferro.

Mio fratello, che si vantava di essere un duro, esagerò gli sforzi, fingendo di faticare parecchio prima di lasciarsi battere da Rosie.

Lei si appropriò subito della sua cintura da campione, che lui le cedette di buon grado.

Poi la sua attenzione si spostò sulle sue unghie.

«Perché non hai le unghie come Adam?»

Kyle si irrigidì.

«Ti serve un po’ di colore.»

Lui guardò mio marito con aria incerta. «Che vuol dire?»

Adam rise. «Lo scoprirai presto.»

Il sabato seguente li accompagnai, dopo aver ricevuto un invito da Hannah e il permesso dell’ospedale.

Quando entrammo, Rosie era seduta dritta nel letto.

Kyle le aveva comprato un dinosauro di peluche.

Lei lo esaminò. «È un giocattolo da bebè.»

Adam sembrò deluso. «Pensavo ti piacessero i dinosauri.»

«Sì, ma ho otto anni.»

Decise comunque di tenerlo e lo chiamò Sir Pickles.

Poco dopo arrivò Aria con la sua solita collezione di decorazioni per unghie.

Per Adam, Rosie scelse unghie acriliche blu decorate con stelle argentate. Poi si voltò verso mio fratello.

«Che colore vuoi?»

Kyle deglutì nervosamente. «Qualcosa di tosto.»

Con un sorriso malizioso, Rosie scelse unghie rosa acceso ricoperte di fragoline in miniatura.

Kyle le guardò inorridito. «Non sono per niente toste!»

«Lo sono, se hai paura delle fragole.»

Adam per poco non cadde dalla sedia dalle risate.

Alla fine Kyle si arrese. «Va bene.»

Aria gli fissò un appuntamento in salone per quel pomeriggio.

Poco prima di andare via, Rosie chiamò Kyle.

«Posso dirti una cosa?»

«Certo.»

«Mio papà avrebbe riso vedendo quelle unghie.»

Kyle si sedette accanto a lei, sorridendo.

Rosie ricambiò il sorriso. «Rideva spesso.»

«Avrei voluto conoscerlo.»

Rosie allungò la mano e gli prese la sua.

«Puoi tornare e farmi vedere come sono venute le nuove unghie?»

Kyle deglutì. «Mi piacerebbe moltissimo.»

Nelle settimane successive, il sabato diventò il momento più atteso della settimana per tutti.

Adam e Kyle andavano a trovarla ogni volta che le condizioni di Rosie lo permettevano. A volte li accompagnavo anch’io. Quando Hannah voleva trascorrere del tempo da sola con sua figlia, rispettavamo i suoi desideri.

Le decorazioni delle unghie diventavano sempre più stravaganti.

Kyle sfoggiò fragole, arcobaleni, hamburger in miniatura e persino minuscole paperelle di gomma.

I suoi amici del bar sportivo rimasero sbalorditi dalla sua trasformazione.

Un venerdì sera, l’amico Trevor indicò le unghie di Kyle.

«Che ti è successo?»

Kyle mostrò orgoglioso le mani. «Styling professionale.»

Trevor rise. «Da quando ti metti quella roba?»

Mio fratello sorrise. «Da quando ho incontrato qualcuno con più gusto di te.»

Adam quasi si strozzò con la sua bevanda.

Curiosamente, lo spirito competitivo di Kyle non era scomparso.

Chiedeva regolarmente a Rosie se le sue unghie fossero più belle di quelle di Adam, ma la risposta era sempre negativa.

Una volta Kyle insistette che le sue unghie scintillanti a tema calcistico meritavano di vincere.

Rosie lo guardò. «Le unghie di Adam sono più belle.»

Kyle indicò mio marito con aria accusatoria. «La stai corrompendo.»

Adam alzò le mani. «Certi vincono dalla nascita.»

Al di là della loro giocosa rivalità, però, stava avvenendo una trasformazione profonda.

Kyle imparò ad ascoltare meglio e chiedeva a Rosie quali fossero le sue storie preferite, chi fossero i suoi amici a scuola e quali attività sperasse di poter fare una volta guarita.

Ma soprattutto, ricordava quello che gli raccontava.

Non si sentiva più obbligato a intrattenerla di continuo. A volte guardavano semplicemente i cartoni animati insieme.

Rosie apprezzava moltissimo la sua compagnia.

Un sabato, Hannah telefonò ad Adam per dirgli che Rosie non si sentiva abbastanza in forze per ricevere visite.

Anche se era deluso, Kyle non protestò. Si chiese invece se potessero mandarle qualcosa.

Adam ebbe un’idea.

Quella sera registrarono un video al tavolo della sala da pranzo.

Kyle indossava una corona di carta, mentre Adam usava un cucchiaio di legno come microfono improvvisato.

«Buonasera», annunciò mio marito. «Il Campionato internazionale di unghie è stato rinviato.»

Kyle si sporse in avanti con aria teatrale. «È scandaloso! Mi alleno da settimane!»

Adam annuì gravemente. «Purtroppo, il nostro giudice capo non è disponibile.»

Kyle mostrò le sue unghie rosa. «Guardatele! Sono magnifiche!»

Adam si rivolse alla telecamera. «Rosie, facci sapere quando ti sentirai pronta a riceverci. Sta diventando insopportabile.»

Più tardi, Hannah ci mandò una registrazione di Rosie che rideva mentre guardava la loro esibizione.

Guardando dritta nella telecamera, annunciò: «Kyle perde ancora.»

Kyle riascoltò la sua risposta almeno 20 volte.

Purtroppo, le condizioni di Rosie peggiorarono costantemente.

Alla fine, i medici dissero a Hannah che le cure non avevano dato i risultati sperati. La loro priorità diventò fare in modo che Rosie fosse il più possibile a suo agio.

Dopo aver saputo la notizia da Adam, Kyle rimase in silenzio a lungo.

Poi, inaspettatamente, le lacrime cominciarono a scendergli sul viso.

«Credevo che avremmo avuto più tempo.»

Adam si sedette accanto a lui. «Lo credevo anch’io.»

Kyle si asciugò in fretta le lacrime. «Che facciamo?»

«Continuiamo ad andare da lei quando vuole che ci siamo.»

Le loro visite in ospedale si fecero via via più brevi. Alcuni giorni Rosie amava ascoltare le storie. Altri preferiva una presenza silenziosa.

Un pomeriggio esaminò le unghie di entrambi gli uomini.

«Non sei ancora un vero campione», disse a mio fratello.

Kyle sorrise. «Lo so.»

«Ma stai migliorando.»

«Grazie, coach.»

Poi Rosie esaminò le mani di Adam. «Le tue unghie sono meglio.»

Mio marito fece un sorrisetto. «Ovviamente.»

Kyle finse di offendersi, facendo ridere Rosie.

Per un breve momento, tutto sembrò tornare normale.

Rosie morì un martedì mattina, con Hannah al suo fianco.

Adam mi diede la notizia quando tornò a casa. Scoppiò a piangere e io lo strinsi a me finché non si sentì in grado di parlare.

Poi andammo a trovare Kyle.

Ci aprì la porta con le fragole ancora dipinte sulle unghie.

Gli bastò uno sguardo alle nostre espressioni per capire tutto.

Copertosi la bocca, mio fratello, che un tempo considerava poco virile piangere, si lasciò andare apertamente tra le nostre braccia.

Durante la commemorazione di Rosie, Hannah espose alcune fotografie che celebravano i suoi disegni preferiti per le unghie.

C’era Adam con la sua corona di carta, Kyle nell’assurda posa da wrestler e Rosie raggiante sotto la cintura da campione.

Dopo la cerimonia, Hannah consegnò a Kyle un foglio piegato.

«Rosie l’ha fatto per te.»

Lui lo aprì e vide la grafia di Rosie.

«IL SECONDO UOMO PIÙ CORAGGIOSO DEL MONDO.»

Sotto le parole era disegnata una fragola.

Kyle rise tra le lacrime. «Secondo?»

Hannah sorrise. «Il primo posto è andato ad Adam.»

Mio marito aprì il suo attestato.

«L’UOMO PIÙ CORAGGIOSO DEL MONDO.»

Kyle scosse la testa. «Non riesco a vincere nemmeno quando lei non c’è!»

Adam lo abbracciò e, in qualche modo, in mezzo alla tristezza, ci ritrovammo tutti a ridere.

Tre mesi dopo passai da casa di Kyle.

Aveva appeso l’attestato di Rosie sopra la sua collezione di trofei di football. Accanto c’era una fotografia di Rosie che indossava fiera la sua cintura da campione.

Notai sul tavolo un tesserino da volontario dell’ospedale.

«Cos’è?»

Kyle rispose, con un’aria un po’ imbarazzata: «Mi sono iscritto per i sabati.»

«In ospedale?»

Annuì. «Adam mi sta aiutando a cominciare.»

Lanciai un’occhiata all’attestato di Rosie. «Perché?»

Kyle sorrise. «Perché Rosie non era l’unica bambina ad aver bisogno di qualcuno che si facesse vivo.»

Il sabato successivo, mio marito e mio fratello tornarono insieme in ospedale.

C’erano altri bambini da conoscere, giochi nuovi da provare e attività inedite da scoprire.

Anche se Rosie non c’era più, la felicità che aveva portato nelle loro vite era rimasta.

Ripensai a quel venerdì sera in cui Kyle aveva deriso le unghie acriliche blu di Adam.

Allora credeva che essere forti significasse evitare tutto ciò che avrebbe potuto farlo sembrare ridicolo.

Ma una bambina di otto anni gli aveva insegnato il contrario.

La vera forza non ha nulla a che vedere con il sembrare impavidi.

Significa tenere abbastanza a qualcuno da esserci per lui, anche quando si porta dentro il proprio dolore.

E a volte l’uomo più coraggioso della stanza è quello che porta con fierezza le unghie rosa decorate con minuscole fragole.



