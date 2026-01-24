Un vicino ha cercato di rubarmi la corrente—ma la sua richiesta successiva mi ha lasciato senza parole

La settimana scorsa, sono tornato a casa alcune volte e ho notato qualcosa che non mi convinceva.





Un cavo di prolunga—arancione brillante, impossibile da ignorare—partiva dal garage del mio vicino e finiva dritto nella presa elettrica sul retro della mia casa.

La prima volta l’ho scollegato, pensando si trattasse di un errore. Forse aveva confuso le prese. Forse era di fretta. Ho voluto dargli il beneficio del dubbio.

Ma la seconda volta l’ho colto sul fatto.

«Amico, stai usando la mia corrente,» gli ho detto, cercando di mantenere la calma. «Passa dal mio contatore.»

Non si è scusato. Non sembrava nemmeno imbarazzato. Ha riso—sì, ha proprio riso—liquidando la cosa con: «Dai, sono solo spiccioli!»

Avrebbe dovuto finire lì. Ma non è stato così.

Qualche giorno dopo, mentre ero fuori, l’ha rifatto. Nessuna vergogna, nessuna esitazione. Si è servito della mia corrente come se casa mia fosse una stazione di ricarica pubblica. A quel punto ne avevo abbastanza. Ho comprato una copertura con lucchetto per la presa esterna e l’ho installata. Non per fare una scenata—solo per tutelare la mia proprietà.

Ma stamattina la situazione è degenerata.

Ho trovato un biglietto nella cassetta della posta. Un messaggio scritto a mano, con tono sprezzante, che mi ha lasciato senza fiato. Diceva che, siccome avevo “bloccato la presa della comunità”—sì, ha chiamato mia la presa “presa della comunità”—ora avrebbe avuto bisogno di ricaricare la sua bici elettrica dentro casa mia quando piove.

E ha avuto pure la faccia tosta di chiedermi di lasciare aperto il cancelletto sul retro per poter entrare sabato.

Sono rimasto lì, nel corridoio, con quel foglio in mano, completamente paralizzato.

Non voglio creare una guerra tra vicini. Ho persino offerto una soluzione ragionevole: ho proposto di dividere le spese per far installare una presa esterna sul suo muro da un elettricista. Ha rifiutato categoricamente.

Ora sento dire che sta raccontando agli altri vicini che sono tirchio. Che sto facendo una tragedia per “un po’ di elettricità.”

Ma non riesco a togliermi dalla testa che non si tratti affatto di soldi. Si tratta di confini. Di rispetto. E del fatto che lui pensa di potermi calpestare come se nulla fosse.

Mi chiedo: ho davvero esagerato chiudendo la mia presa con un lucchetto—o è lui a essere incredibilmente, sfacciatamente maleducato?