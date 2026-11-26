



«Mi scusi, signora. Ha preso quel tacchino dal mio carrello?»





Mi guardò dritto negli occhi. Masticava una gomma. Teneva il telefono in una mano.

«Sì», disse. «Qual è il problema?»

Ho settantaquattro anni. Nella vita mi hanno fatto un sacco di domande e alla maggior parte ho risposto. Ma a quella non seppi cosa dire.

Rimasi lì, alla cassa numero quattro dell’Hollander’s Market, con una lattina di salsa di mirtilli rossi in mano e la bocca spalancata.

Il tacchino era nel suo carrello. Il mio tacchino. Un esemplare da quattordici libbre, in un sacchetto di rete rossa con un’etichetta gialla del prezzo. L’ultimo di tutto il negozio. L’avevo trovato quaranta minuti prima, in fondo al frigorifero, sotto una scatola di cartone vuota, come se fosse lì ad aspettarmi.

«Ma quello è il mio tacchino», dissi.

Lei rise.

Proprio in faccia a me. Una risata breve e secca, come se avessi detto una stupidaggine.

«Senti, vecchio», disse. «Se non l’hai pagato, non è tuo. Che differenza c’è tra prenderlo dallo scaffale e prenderlo dal tuo carrello?»

Non seppi cosa rispondere neanche a quello.

Dovrei spiegarvi perché quel tacchino era così importante.

A dire il vero, non era il tacchino. Probabilmente l’avrete capito. Un uomo non se ne sta in un supermercato con le lacrime agli occhi per quattordici libbre di pollame surgelato.

Era Margaret.

Mi chiamo Harold Whitaker.

Sono stato sposato con Margaret Ann Whitaker per quarantanove anni. Ci siamo conosciuti nel 1974 a un picnic della chiesa a Bethlehem, in Pennsylvania. Lei aveva diciannove anni. Io ventidue. Indossava un vestito blu a pois bianchi, e mi batté nella corsa a tre gambe insieme a sua cugina Bernadette; per un’ora non smise di ridermi in faccia.

Quella sera le chiesi di andare al cinema. Disse di no.

Glielo chiesi la domenica successiva. Disse di no.

Glielo chiesi per undici domeniche di fila.

La dodicesima domenica disse: «Harold Whitaker, sei l’uomo più ostinato che abbia mai conosciuto. Va bene. Un film».

Ci sposammo il giugno seguente.

Abbiamo avuto tre figli. Susan, Michael e Jenny. Sette nipoti. Un pronipotino in arrivo.

Ho lavorato per trentotto anni come meccanico alla fabbrica Mack Truck di Allentown. Margaret ha insegnato in terza elementare alla Lincoln Elementary per trentuno anni. Quando è andata in pensione, ha cominciato a fare volontariato alla biblioteca pubblica, insegnando a leggere ai bambini. Bambini che parlavano poco inglese. Bambini rimasti indietro. Lo faceva ogni martedì e giovedì pomeriggio, finché non si è ammalata.

Si è ammalata due anni fa. Cancro ovarico. Quando l’hanno scoperto, ormai era dappertutto.

Ha lottato per undici mesi.

È morta lo scorso ottobre. Di martedì. Nel nostro letto. Con la mano nella mia.

L’ultima cosa che mi ha detto è stata: «Harold. Non ti azzardare ad annullare il Ringraziamento».

Il Ringraziamento era la festa di Margaret.

Il Natale era per i bambini. La Pasqua per la chiesa. Il Quattro luglio era mio. Grigliata, fuochi d’artificio, i Phillies alla radio.

Ma il Ringraziamento apparteneva a Margaret.

Ogni anno tutta la famiglia veniva a casa nostra. Nel nostro piccolo bungalow di mattoni in Maple Street, ad Allentown. Tre figli. Tre coniugi. Sette nipoti. A volte la sorella di Margaret, Ruth, con suo marito. A volte chiunque Michael frequentasse quell’anno.

Diciotto persone. Venti, certi anni. Pigiati intorno al tavolo della sala da pranzo, a due tavoli da gioco e a un tavolo pieghevole preso in prestito ogni novembre dalla sala parrocchiale.

Margaret preparava tutto.

Purè di patate con troppo burro. Sformato di fagiolini con le cipolle croccanti. Patate dolci con i marshmallow sopra, per cui i nipoti litigavano. Il ripieno di sua madre, con salsiccia e salvia. Salsa di mirtilli rossi in scatola, perché diceva che quella fatta in casa era «troppa fatica per una cosa che nessuno mangia».

E il tacchino.

Il tacchino di Margaret era famoso.

Non esagero. Per trent’anni, in chiesa le hanno chiesto la ricetta. Non l’ha mai data a nessuno. A nessuno.

Era succoso. La pelle croccante e dorata. Sapeva di burro, erbe e qualcos’altro che non sono mai riuscito a identificare. Nostro genero Dave una volta disse che era la cosa più buona che avesse mai mangiato, e Dave è uno che ha mangiato parecchie cose.

Cominciava il giorno prima. Il mercoledì pomeriggio. Tirava fuori il tacchino dal frigorifero e lo posava sul piano della cucina. Preparava una pasta in una ciotolina. Burro, erbe e qualcosa preso da un barattolo che teneva in fondo alla credenza delle spezie e che non mi lasciava guardare.

La spalmava su tutto il tacchino. Sotto la pelle. Sopra. Dentro.

Poi lo avvolgeva in una garza imbevuta di altro burro e lo metteva in frigorifero per tutta la notte.

Il giovedì mattina si alzava alle cinque e mezza. Accendeva il forno. Ci metteva dentro il tacchino.

E per le sei ore successive, tutta la casa profumava di paradiso.

Non l’ho mai cucinato io.

Neanche una volta in quarantanove anni. Lo affettavo. Era il mio compito. Mi mettevo a capotavola con il coltello elettrico e facevo una gran scena, mentre Margaret alzava gli occhi al cielo e mi diceva di sbrigarmi prima che si raffreddasse tutto.

Quello era il mio compito. Affettarlo.

Quest’anno, per poco non annullavo tutto.

Voglio essere sincero. Ho preso il telefono quattro volte per chiamare i ragazzi e dire loro di non venire.

Non riuscivo a immaginarlo. Il Ringraziamento senza Margaret. La cucina senza Margaret. La tavola senza Margaret a capotavola, che mi diceva di sbrigarmi.

Non riuscivo a immaginare di passare davanti alla sua sedia.

Susan mi ha chiamato a ottobre. La mia primogenita. Ora ha quarantotto anni. Vive a Philadelphia. Fa l’infermiera.

«Papà», ha detto. «Veniamo. Tutti quanti. Non discutere».

«Susie, non so se ce la faccio…»

«Non devi fare niente», ha detto. «Porteremo tutto noi. Preparerò io le patate. Jenny farà le patate dolci. Mike ha detto che comprerà un tacchino da Costco. Già cotto. Tu devi solo aprire la porta».

Per un po’ non dissi nulla.

«No», dissi infine.

«Papà…»

«Niente tacchino di Costco», dissi. «Tua madre tornerebbe dall’aldilà e mi perseguiterebbe per un anno».

Susan rise. Poi si mise a piangere.

«Preparerò io il tacchino», dissi. «Il suo tacchino. La sua ricetta».

«Papà, non hai mai cucinato un tacchino in vita tua».

«Era ora che imparassi», dissi.

Non so da dove mi sia venuto.

Credo che fosse Margaret. Credo che fosse in piedi proprio dietro di me, in cucina, a dirmi: Harold Whitaker, non ti azzardare ad annullare il Ringraziamento.

La ricetta era nella sua scatola.

Una piccola scatola di legno per le ricette, con il coperchio incernierato. Gliel’aveva regalata sua madre per il matrimonio, nel 1975. Era rimasta sul piano della cucina, accanto al tostapane, per quarantanove anni. Non l’avevo mai aperta.

Dopo che era morta, non riuscivo a guardarla.

La aprii una domenica sera di novembre. Ero seduto da solo al tavolo della cucina.

Era piena. Centinaia di schede. Su tutte c’era la sua calligrafia. Ordinata. Inclinata. La calligrafia di un’insegnante.

POLPETTONE — IL PREFERITO DI HAROLD.

TORTA DI COMPLEANNO DI SUSAN (AL CIOCCOLATO).

CHILI DI MIKE (FAGIOLI IN PIÙ, DICE DI NON AMARLI MA MENTE).

La trovai proprio in fondo.

Una scheda ingiallita ai bordi. Morbida per essere stata maneggiata tante volte. Con una macchia di grasso in un angolo.

TACCHINO DEL RINGRAZIAMENTO. NON CONDIVIDERE. SOPRATTUTTO CON BERNADETTE.

Risi così forte che dovetti posare la scheda.

Poi piansi così tanto che dovetti appoggiare la testa sul tavolo.

La ricetta era semplice. Più semplice di quanto pensassi.

Burro. Salvia. Rosmarino. Timo. Aglio. Limone. Sale e pepe.

E in fondo, sottolineato due volte:

Il segreto: 2 cucchiai di vero sciroppo d’acero nel burro. Quello vero del Vermont, non quello per i pancake. Non dirlo a nessuno.

Tutto qui.

Quarantanove anni.

Sciroppo d’acero.

Rimasi seduto a quel tavolo a lungo, con la scheda in mano.

Poi la girai.

Sul retro, nella sua calligrafia, a matita, sbiadita quasi del tutto:

Harold — se stai leggendo, immagino che quest’anno lo stia preparando tu. Togli il sacchetto delle frattaglie PRIMA di metterlo in forno. Dico sul serio. Ti amo. — M.

Non so quando l’abbia scritto.

Non so se l’abbia scritto quando si ammalò o anni prima. Per scherzo. Perché sapeva che non avrei mai cucinato il tacchino e che, se mai l’avessi fatto, mi sarei dimenticato le frattaglie.

Non lo so.

Ho deciso che non importa.

Così, mercoledì mattina, il giorno prima del Ringraziamento, andai in macchina all’Hollander’s Market, su Tilghman Street.

Avrei dovuto andarci prima. Lo so. Susan mi aveva detto di andarci lunedì. «I tacchini saranno finiti, papà. Tutti aspettano l’ultimo minuto».

Le avevo risposto: «Faccio la spesa da Hollander’s da quarant’anni. I tacchini li troverò».

Non c’erano tacchini.

Il negozio era pieno zeppo.

Non l’avevo mai visto così. Gente dappertutto. Carrelli bloccati in ogni corsia. Una donna piangeva nel reparto pasticceria perché avevano finito le torte di zucca. Due uomini litigavano per l’ultima confezione di Stove Top.

Dagli altoparlanti arrivava già musica natalizia. Qualcuno aveva deciso che la vigilia del Ringraziamento fosse il momento giusto per «Jingle Bell Rock».

Andai al banco frigo della carne, in fondo.

Vuoto.

Scaffali bianchi e spogli. Cartellini dei prezzi senza niente sopra. Un cartello diceva: CI SCUSIAMO — TACCHINI FRESCHI ESAURITI. TACCHINI SURGELATI, CORSIA 14.

Andai alla corsia quattordici.

Anche i congelatori erano vuoti. Solo brina e qualche involucro di plastica strappato.

Rimasi lì a lungo.

Pensai di chiamare Mike. Dirgli di prendere comunque il tacchino da Costco.

Pensai a Margaret dietro di me.

Harold Whitaker.

Poi lo vidi.

Nell’angolo più remoto del ripiano inferiore del congelatore. Dietro una scatola di cartone accartocciata che qualcuno aveva spinto lì dentro.

Un lampo di rete rossa.

Mi inginocchiai sul pavimento gelido di linoleum. Il mio ginocchio malandato, quello che mi ero fatto male alla fabbrica nel 1991, protestò con una fitta lancinante.

Allungai il braccio. Spostai la scatola di cartone.

Un tacchino.

Quattordici libbre. In una rete rossa. Con un’etichetta gialla. Butterball.

L’ultimo. In tutto il negozio.

Lo tirai fuori.

Rimasi seduto sul pavimento della corsia quattordici con un tacchino surgelato in grembo, come se fosse un bambino.

Un giovane che stava rifornendo gli scaffali mi guardò.

«Sta bene, signore?»

«Sto bene», dissi. «Più che bene».

Mi aiutò ad alzarmi.

Presi tutto il resto che avevo sulla lista.

Burro. Tanto burro. Salvia, rosmarino e timo freschi. Aglio. Limoni. Patate, nel caso Susan se ne fosse dimenticata. Salsa di mirtilli rossi in scatola.

E una bottiglia di vero sciroppo d’acero del Vermont. Quello buono. Undici dollari e novantanove centesimi.

Poi mi misi in fila.

La fila alla cassa numero quattro arrivava a metà strada verso il reparto latticini. E così tutte le altre. Erano aperte tutte le casse, e in ogni fila c’erano almeno venti persone.

Aspettai.

Dieci minuti. Venti. Trenta.

Non mi dispiaceva. Avevo il mio tacchino.

Continuavo a guardarlo nel carrello. La rete rossa. L’etichetta gialla. Come se temessi che sparisse.

Dopo circa venticinque minuti d’attesa, una donna si mise in fila dietro di me.

Avrà avuto quarantacinque anni. Alta. Bionda, con i capelli raccolti in una coda di cavallo stretta. Aveva grandi occhiali da sole spinti sulla testa, anche se eravamo al chiuso. Un piumino bianco. Leggings costosi. Scarpe da ginnastica che sembravano non aver mai visto il fango.

Teneva il telefono in una mano e parlava con qualcuno. A voce alta.

«No. No, Karen, te l’ho detto. Trenta persone. Trenta. Tutta la sua famiglia. E sua madre, che mi odia. E dirà qualcosa sul tacchino. Dice sempre qualcosa sul tacchino».

Non ci feci caso.

Stavo pensando allo sciroppo d’acero.

Il suo carrello era pieno. Traboccava. Sacchi di patate. Casse d’acqua frizzante. Sei torte della pasticceria. Vassoi di formaggi. Anelli di gamberetti. Vino.

E due tacchini.

Enormi. Forse da venti libbre l’uno.

Continuava a borbottare tra sé. Sospirava. Batteva il piede. Guardava l’orologio.

«Incredibile», ripeteva. «Questa fila è incredibile. Ma questa gente non ha niente di meglio da fare?»

Non le prestai molta attenzione.

Avrei dovuto.

Quando finalmente arrivò il mio turno, cominciai a mettere la spesa sul nastro.

La cassiera era una ragazza giovane. Poco più che ventenne. Aveva i capelli ricci e scuri raccolti in uno chignon. Grandi orecchini a cerchio dorati. Sul cartellino del nome c’era scritto DESTINY.

Sembrava stanca. Sfinita, a dire il vero. Probabilmente era in piedi dalle sei del mattino.

Ma mi sorrise.

«Buon Ringraziamento, signore», disse. «Ha trovato tutto?»

«Sì», risposi. «Ho preso l’ultimo tacchino di tutto il negozio. Ci crede?»

«Wow», disse Destiny. «Che fortuna».

Avevo lasciato il carrello dietro di me, appoggiato all’estremità del nastro. Il tacchino era ancora dentro. Era pesante. Avevo intenzione di tirarlo fuori per ultimo.

Misi il burro sul nastro. Le erbe aromatiche. L’aglio. I limoni. Le patate. La salsa di mirtilli rossi. Lo sciroppo d’acero.

Poi mi voltai per prendere il tacchino.

Non c’era.

Guardai dentro il carrello.

Guardai per terra. Sotto il carrello. Dietro.

Niente.

Poi guardai il carrello della donna.

Quello proprio dietro al mio.

Ed eccolo lì.

Sopra gli altri due tacchini. Sacchetto a rete rossa. Etichetta gialla.

Il mio tacchino.

E così, eravamo arrivati a questo.

Lei che mi rideva in faccia. Mi diceva che non l’avevo pagato, quindi non era mio.

«Signora», dissi. «La prego. Quel tacchino era nel mio carrello».

«E adesso è nel mio», disse. «Chi trova tiene».

«Non l’ho perso», dissi. «L’ha preso lei».

Alzò gli occhi al cielo.

Dietro di lei, la fila cominciava a spazientirsi. La gente si allungava per vedere che cosa stesse bloccando tutto.

«Forza, amico!» urlò un uomo dal fondo. «C’è chi ha da fare!»

«La prego», ripetei. Più piano. «La prego, me lo restituisca. La mia famiglia viene domani. I miei figli. I miei nipoti. Devo preparare la cena per loro».

Sospirò.

Un sospiro lungo, esagerato, esasperato. Come se fossi la persona più insopportabile che avesse mai incontrato.

«Senta», disse. «Domani do una festa. Trenta invitati. Trenta. Mi servono tre tacchini. Sugli scaffali non ce n’erano più. Quindi…»

Alzò le spalle.

«I suoi problemi non mi riguardano», disse.

La gente dietro di noi alzava sempre più la voce.

«Che succede?»

«Sta discutendo per un buono sconto?»

«Vecchio, forza. Paga la tua roba o togliti di mezzo!»

«È il Giorno del Ringraziamento, per l’amor di Dio!»

Sentii il viso avvampare.

Gli occhi cominciarono a bruciarmi.

Ho settantaquattro anni. Ho lavorato trentotto anni in fabbrica. Ho seppellito i miei genitori, mio fratello e mia moglie.

E stavo per scoppiare a piangere in fila alle casse dell’Hollander’s Market.

La guardai.

Era tornata al telefono. Scorreva lo schermo. Masticava la gomma. Non si preoccupava nemmeno di nascondere gli altri due tacchini nel carrello, proprio sotto il mio.

«La prego», dissi ancora una volta. «Me lo restituisca e basta. Ha già due tacchini».

Alzò lo sguardo dal telefono.

Spinse avanti il carrello. Con forza. Sbatteva contro il mio. Il mio carrello finì contro l’estremità del nastro della cassa.

«E che cosa pensa di fare, esattamente?» disse ad alta voce, perché tutta la fila sentisse. «Vuole picchiarmi? Per un tacchino? A me due non bastano! Ho trenta persone che vengono a casa mia!»

Qualcuno in fila rise.

Non riuscii a dire niente.

Rimasi lì, fermo. Con il viso che bruciava. Con le lacrime agli occhi. Con tutta la fila che mi fissava.

Pensai a Margaret.

Lei avrebbe saputo cosa dire. Margaret sapeva sempre cosa dire. Si sarebbe messa le mani sui fianchi, avrebbe squadrato quella donna dalla testa ai piedi e avrebbe detto qualcosa di così tagliente e così garbato che la donna le avrebbe restituito il tacchino chiedendole scusa.

Ma io non sono Margaret.

Non lo sono mai stato.

Io ero quello che affettava il tacchino.

Mi voltai.

Non dissi altro.

Finii in silenzio di mettere la spesa sul nastro. La salsa di mirtilli rossi. Lo sciroppo d’acero.

Destiny passò gli articoli alla cassa.

Non disse niente. Si limitò a passarli uno per uno. Bip. Bip. Bip.

Sentivo che mi guardava.

«Quarantatré dollari e diciotto», disse piano.

Le diedi la carta. La mano mi tremava così tanto che a stento riuscii a inserirla nella macchinetta.

Mi imbustò la spesa.

Mi porse lo scontrino.

«Mi dispiace, signore», disse. Pianissimo, perché potessi sentirla solo io.

Annuii.

Non riuscivo a parlare.

Presi le buste.

Me ne andai.

Burro. Erbe aromatiche. Aglio. Limoni. Patate. Salsa di mirtilli rossi. Sciroppo d’acero. Quello buono del Vermont.

Niente tacchino.

Pensai: Chiamerò Mike. Lui può prendere quello del Costco.

Pensai: Margaret, mi dispiace. Ci ho provato.

Ero a circa sei metri di distanza. Quasi all’uscita. Avevo superato il banco dei fiori e il distributore Red Box.

Fu allora che lo sentii.

Un urlo. Dalla cassa numero quattro.

Così forte che tutto il negozio si fermò.

«MA CHE DIAVOLO HA FATTO?! COME SI PERMETTE?!»

Destiny era in piedi dietro la cassa, con un tacchino tra le braccia.

Il mio tacchino. Rete rossa. Etichetta gialla.

Non lo stava passando alla cassa.

Se lo teneva stretto al petto. Come un bambino.

La donna con il cappotto bianco imbottito era piegata sul nastro. Aveva il viso rosso e indicava Destiny.

«Lo batta alla cassa», diceva. «Lo batta subito. È mio. Lo pago io».

«No, signora», disse Destiny.

Lo disse con molta calma. Con molta chiarezza.

Poi allungò una mano, senza mollare il tacchino.

Prese il microfono della cassa. Quello dell’altoparlante. Quello che usano per chiedere il controllo dei prezzi.

Premette il pulsante.

La sua voce risuonò dagli altoparlanti. Sopra «Jingle Bell Rock». In tutto il negozio.

«Servizio clienti alla cassa numero quattro, per favore», disse Destiny. «Servizio clienti alla cassa numero quattro. Una cliente ha preso un articolo dal carrello di un altro cliente. Dal carrello di un signore anziano. Responsabile alla cassa numero quattro, per favore».

Nel negozio calò il silenzio assoluto.

Tutte le teste si voltarono.

La donna impallidì.

Il rosso le scomparve tutto dal viso, in un colpo solo. Come se qualcuno avesse staccato la spina.

Il suo sorriso arrogante svanì.

«Come si permette», sibilò a Destiny. «Come si permette di annunciarlo. Davanti a tutto il negozio».

«L’ha fatto davanti a tutto il negozio, signora», disse Destiny. «Io mi limito a dire loro quello che hanno visto».

La fila dietro di lei era ammutolita.

Le stesse persone che due minuti prima mi avevano urlato contro.

Forza, amico. Paga la tua roba o togliti di mezzo.

Ora guardavano lei.

Un uomo più o meno della mia età, tre persone più indietro, con un cappellino dei Phillies e il carrello pieno di birra, disse lentamente: «Aspettate. L’ha preso dal suo carrello?»

«L’ho vista», disse una giovane madre con un bambino nel marsupio. «Pensavo che lui fosse confuso. Pensavo che fosse suo. Ma lei ha allungato la mano e l’ha preso. Quando lui si è voltato».

«L’ho visto anch’io», disse un adolescente con gli auricolari. «L’ha afferrato e basta. Come se niente fosse».

«È vero, signora?» disse l’uomo col cappellino dei Phillies. «Ha preso un tacchino dal carrello di un vecchio? Il Giorno del Ringraziamento?»

La donna si voltò.

Guardò la fila.

Venti persone. Tutte la guardavano.

Alcune tenevano i telefoni alzati.

«Mi serviva», disse. «Ho trenta persone a casa. Tutta la sua famiglia. Sua madre. Non capite. Non c’erano altri tacchini. Me ne servivano tre.»

«A lui ne serviva uno», disse la giovane madre.

Il direttore arrivò di corsa dal fondo del negozio.

Aveva circa cinquant’anni. Calvo. Con gli occhiali. Indossava un gilet rosso di Hollander’s e un cartellino con scritto GARY — DIRETTORE DEL NEGOZIO.

Guardò Destiny, che teneva il tacchino tra le braccia. Guardò la donna col cappotto bianco imbottito. Guardò la fila.

«Che succede, Destiny?»

Destiny glielo raccontò.

Con calma. Chiaramente. Tutto. Il carrello. Il tacchino. Il vecchio. Chi trova tiene. I tuoi problemi non mi riguardano. Il carrello ha urtato il mio.

Quando ebbe finito, Gary si rivolse alla donna.

«Signora», disse. «È vero?»

La donna sollevò il mento.

«Voglio parlare col direttore», disse.

«Sono io il direttore», disse Gary.

«Allora voglio parlare col direttore del direttore.»

«Sarebbe il signor Hollander», disse Gary. «È in Florida. Per l’inverno. Ha ottantasei anni.»

Gary guardò il carrello pieno di spesa. Gli anelli di gamberi. I vassoi di formaggi. Le sei torte. Il vino. Gli altri due tacchini.

«Signora», disse. «Durante le feste il limite è di due tacchini per cliente. È indicato su ogni banco dei surgelati. E sul cartello proprio lì.»

Indicò il cartello. Era attaccato alla cassa. Grandi lettere rosse. LIMITE FESTIVITÀ: 2 TACCHINI PER CLIENTE.

«Nel suo carrello ci sono già due tacchini», disse Gary. «Possiamo farle pagare quelli. Questo» — fece un cenno verso Destiny — «appartiene a quel signore.»

Guardò dalla mia parte. Ero ancora accanto all’espositore dei fiori. Con le borse della spesa in mano.

La donna si voltò e guardò anche me.

Per la prima volta, credo che mi vide davvero.

Un vecchio. Con un cappotto marrone. Le borse della spesa in mano. Le lacrime sul viso.

Non disse niente.

«Vuole che le faccia pagare il resto della spesa, signora?» disse Destiny.

Con molta cortesia.

La donna guardò il suo carrello.

La fila. Tutti quei telefoni alzati.

L’uomo col cappellino dei Phillies, che scuoteva la testa.

Se ne andò.

Si limitò ad allontanarsi. Uscì dalla fila, dalla cassa quattro. Passò davanti all’espositore dei fiori. Passò davanti a me. Uscì dalle porte automatiche.

Lasciò lì tutto il carrello. Due tacchini. Sei torte. Anelli di gamberi. Vino.

Non si voltò.

Per un secondo, nel negozio calò il silenzio.

Poi l’uomo col cappellino dei Phillies cominciò ad applaudire.

Poi la giovane madre.

Poi l’adolescente con gli auricolari.

Poi tutta la fila.

Rimasi lì, accanto all’espositore dei fiori, con le borse della spesa in mano, senza sapere cosa fare.

Destiny uscì da dietro la cassa.

Attraversò l’ingresso del negozio e venne verso di me. Teneva ancora il tacchino stretto al petto.

Si fermò davanti a me.

«Questo è suo, signore», disse.

Me lo porse.

Non riuscii a prenderlo. Avevo le mani occupate. E mi tremavano.

«Non l’ho pagato», dissi. «Mi dispiace. Torno dentro. Lo pago.»

«È già pagato», disse Destiny.

«Come?»

«L’ho messo sulla mia carta dipendenti», disse. «Prima di chiamare Gary. Mentre lei mi urlava contro.»

La fissai.

«Signorina», dissi. «No. Non posso lasciarglielo fare.»

«Ormai è troppo tardi», disse Destiny. «L’ho già fatto.»

Sorrise. Un sorriso stanco.

«Buon Giorno del Ringraziamento, signore», disse.

Gary si avvicinò. Guardò Destiny. Me. Il tacchino.

«Destiny», disse. «Che hai fatto?»

«Ho comprato un tacchino», disse lei.

Gary la guardò a lungo.

Poi infilò una mano in tasca. Tirò fuori il portafoglio. Prese una banconota da venti e una da dieci.

Le mise in mano a Destiny.

«Offre il negozio», disse. «Non tu.»

«Gary—»

«Non discutere con me», disse Gary. «Sono il tuo capo.»

Mi guardò.

«Signore», disse. «Mi dispiace per tutto questo. Non è così che siamo fatti qui. Fa la spesa qui da molto tempo. L’ho vista.»

Fece una pausa.

«L’ho vista con sua moglie», disse. «Per tanti anni. Era sempre lei a farle portare il cestino.»

Mi si chiuse la gola.

«È morta», dissi. «L’anno scorso.»

Gary annuì lentamente.

«Mi dispiace», disse. «Era una brava signora. Chiedeva sempre dei miei figli.»

Guardò il tacchino.

«Ora faccia le cose per bene», disse. «Lo prepari come avrebbe fatto lei.»

Destiny mi portò il tacchino fino alla macchina.

Provai a portarlo da solo. Non volle lasciarmelo fare.

«Ha un ginocchio messo male», disse. «L’ho vista zoppicare.»

La mia macchina è una Buick LeSabre del 2009. L’aveva scelta Margaret. Color champagne. Diceva che era elegante.

Destiny mise il tacchino nel bagagliaio, accanto alle borse della spesa. Lo sistemò con molta cura, perché non rotolasse.

Poi chiuse il bagagliaio.

Restò lì, nel parcheggio, col suo gilet rosso di Hollander’s. Faceva freddo. Il suo respiro formava piccole nuvole.

«Posso chiederle una cosa, signore?» disse.

«Certo.»

«Quando ha pagato», disse. «La sua carta riportava Harold Whitaker.»

«Sono io.»

Mi guardò a lungo.

«Sua moglie si chiamava Margaret Whitaker?» disse. «La signora Whitaker? Insegnava alla Lincoln Elementary? E poi faceva volontariato in biblioteca? Il martedì?»

Non riuscivo a respirare.

«Sì», dissi. «Come fa a saperlo?»

Gli occhi di Destiny si riempirono di lacrime.

Si portò una mano alla bocca.

«Mi ha insegnato a leggere», disse.

Restammo a lungo in quel parcheggio.

Faceva freddo. La gente passava spingendo i carrelli. Qualcuno suonò il clacson a qualcun altro.

Destiny mi raccontò.

La sua famiglia era arrivata da Porto Rico quando lei aveva otto anni. Dopo l’uragano Maria. C’erano sua madre, i suoi due fratellini e lei. Non avevano niente. Vivevano con la zia in un appartamento con due camere da letto in Sixth Street. Erano in sette.

Non parlava molto inglese. Aveva otto anni e non sapeva leggere affatto in inglese. L’avevano messa in terza elementare alla Cleveland Elementary.

Era molto indietro.

«Gli altri bambini mi prendevano in giro», disse Destiny. «Tutti i giorni. Mi davano della stupida. La mia insegnante non aveva tempo di aiutarmi. Aveva ventotto bambini. Io me ne stavo in fondo e fingevo di leggere, fissando la pagina.»

Si asciugò gli occhi.

«Poi la mia insegnante mi mandò in biblioteca», disse. «Il martedì e il giovedì. Dopo scuola. C’era una signora. La signora Whitaker.»

«Margaret», dissi.

«Era così paziente», disse Destiny. «Si sedeva con me ogni martedì e giovedì, per due anni. In quell’angolino vicino alla sezione dei bambini. Sulle poltrone a sacco.»

Rise. Tra le lacrime.

«Mi portava qualcosa da sgranocchiare», disse. «Cracker Graham. E quelle scatoline di succo di mela. Diceva che a stomaco vuoto non si riesce a leggere.»

Risi anch’io.

Margaret lo diceva ai nostri figli ogni giorno della loro vita.

«Mi portava libri da casa sua», disse Destiny. «Vecchi libri. Di quando insegnava. La tela di Carlotta. Ramona. Frog e Toad.»

Deglutì.

«Il primo libro che abbia mai letto da sola», disse, «dall’inizio alla fine, in inglese, è stato Frog and Toad Are Friends. Avevo nove anni. Glielo lessi ad alta voce in biblioteca. E quando finii, si mise a piangere. Lì, sulla poltrona a sacco.»

Conoscevo quel libro.

Frog and Toad Are Friends.

Era sul comodino di Margaret. Da anni. Una volta le avevo chiesto perché tenesse un libro per bambini sul comodino.

«Per via di una bambina», aveva detto. «Che me lo lesse.»

Non mi aveva mai raccontato il resto.

«Adesso frequento la scuola per infermieri», disse Destiny. «Al Lehigh Carbon. Mi diplomo a maggio. Lavoro qui nei fine settimana e durante le feste per pagarmela.»

Mi guardò.

«Volevo dirglielo», disse. «Che ce l’avevo fatta. Che diventerò infermiera. L’anno scorso sono andata in biblioteca a cercarla. Mi hanno detto che era malata.»

La voce le si spezzò.

«Sono venuta al funerale», disse. «A St. Catharine’s. Mi sono seduta in fondo. Non conoscevo nessuno. Sono andata via prima della fine. Non volevo disturbare.»

Non dissi nulla.

Non ci riuscivo.

Allungai soltanto la mano e presi la sua.

«Sarebbe stata così fiera di te», dissi infine. «Così fiera.»

Destiny annuì.

Nemmeno lei riusciva a parlare.

«Ho capito che eri tu», disse dopo un po’. «Quando ho visto il tuo biglietto da visita. Harold Whitaker. Parlava di te. In biblioteca.»

«Davvero?»

«Sempre», disse Destiny. «Diceva che eri l’uomo più testardo che avesse mai conosciuto. Diceva che le avevi chiesto di uscire undici volte prima che accettasse.»

«Dodici», dissi. «Ha accettato la dodicesima.»

Destiny rise.

«Me l’ha raccontato», disse. «Mi ha detto: “Destiny, se un uomo ti chiede di uscire dodici volte, o è pazzo o è quello giusto.”»

«Che fai domani?» le chiesi.

Mi guardò sorpresa.

«Lavoro», disse. «Dalle sette alle tre. Poi non so. L’anno scorso mia madre è tornata a Porto Rico. I miei fratelli sono con lei. Pensavo di prendere una cena pronta da mettere nel microonde. Magari guardare la parata sul telefono.»

Guardai quella giovane donna. Con il gilet rosso. Al freddo. Gli occhi stanchi, gli orecchini a cerchio dorati.

La bambina che aveva letto Frog and Toad ad alta voce, seduta su una poltrona a sacco.

«Vieni a cena», dissi.

Sbatté le palpebre.

«Signore, non potrei…»

«Harold», dissi. «Ti prego.»

«Harold, non potrei. È la tua famiglia. Il tuo primo Giorno del Ringraziamento senza di lei. Sarebbe come intromettermi.»

«Destiny», dissi. «Sai cosa mi farebbe se scoprisse che ti ho lasciata mangiare una cena pronta nel microonde il Giorno del Ringraziamento? Dopo quello che hai fatto oggi?»

Destiny mi guardò a lungo.

Poi rise.

«Ti ammazzerebbe», disse.

«Mi ammazzerebbe», dissi. «Poi mi riporterebbe in vita solo per ammazzarmi di nuovo.»

«Alle quattro», dissi. «1214 Maple Street. Non devi portare niente. Vieni solo con appetito.»

Tornai a casa con il tacchino nel bagagliaio.

Rimasi a lungo seduto nel vialetto prima di scendere.

Guardai la casa. La nostra casa. Il ranch di mattoni con le persiane bianche che Margaret mi faceva ridipingere ogni cinque anni. La luce del portico che lasciava sempre accesa.

«Be’, Margie», dissi ad alta voce. «Ho preso il tacchino.»

Quella sera preparai il composto.

Ero in cucina, con la sua scheda della ricetta appoggiata al tostapane.

Lasciai ammorbidire il burro. Due panetti. Tritai le erbe. Lo feci male. Sapevo di averlo fatto male. Margaret le avrebbe tritate più fini. In modo più uniforme.

Tritai l’aglio. Grattugiai la scorza dei limoni. Mi tagliai con la grattugia. Due volte.

Aggiunsi sale e pepe.

Poi aprii la bottiglia di sciroppo d’acero. Quello buono, del Vermont. Undici dollari e novantanove.

Due cucchiai. Precisi. Li misurai tre volte.

Mescolai tutto nella sua ciotolina gialla. Quella che usava sempre. Quella con una scheggiatura sul bordo, da quando Michael l’aveva fatta cadere nel 1986.

Guardai il tacchino.

Si stava scongelando in frigorifero da quando ero tornato a casa. Era ancora un po’ congelato al centro. Susan mi aveva detto al telefono che sarebbe andato bene. «Mettilo in forno un po’ prima, papà. Aggiungi un’ora.»

Lo tolsi dal sacchetto.

Quasi me ne dimenticai.

Per poco non lo dimenticai davvero. Avevo il composto di burro in mano. Stavo per cominciare a spalmarlo.

Poi mi ricordai.

Il retro della scheda.

Togli il sacchetto delle interiora prima di mettere il tacchino in forno. Dico sul serio.

Infilai la mano dentro il tacchino.

Eccolo lì. Un sacchettino di carta. Nascosto in fondo. Completamente congelato.

Rimasi in cucina con quel sacchetto gelato di interiora in mano e risi finché non mi venne da piangere.

«Lo sapevi», dissi alla cucina vuota. «Sapevi che me ne sarei dimenticato.»

Spalmati il composto. Sotto la pelle, come diceva la scheda. Sopra. Dentro.

Inzuppai la garza in altro burro fuso. Avvolsi il tacchino.

Lo misi in frigorifero.

Poi mi sedetti al tavolo della cucina e guardai la sua sedia di fronte a me.

«A domani, Margie», dissi.

La mattina del Giorno del Ringraziamento mi alzai alle quattro e mezza.

Un’ora prima di Margaret. Per compensare il centro ancora congelato.

Accesi il forno. Centosessantatré gradi.

Infornai il tacchino.

Alle sette, la casa profumava di paradiso.

Mi sedetti al tavolo della cucina con una tazza di caffè e fissai lo sportello del forno.

Il profumo riempì tutta la casa. La cucina. Il soggiorno. Il corridoio. La nostra camera da letto.

Burro, salvia, limone e sciroppo d’acero.

Per quarantanove anni, ogni mattina del Ringraziamento mi ero svegliato con quel profumo. Restando a letto. Con Margaret già in piedi. Già in cucina. Che canticchiava.

Quest’anno l’ho fatto io.

Profumava esattamente allo stesso modo.

Mi sono commosso un po’.

Va bene così. Non c’era nessuno a vedermi.

Alle otto e mezza squillò il telefono.

Un numero che non riconoscevo. Locale.

«Signor Whitaker? Sono Gary. Del Hollander’s.»

«Gary. Buongiorno. Buon Giorno del Ringraziamento.»

«Buon Giorno del Ringraziamento anche a lei», disse Gary. «Ascolti. Mi dispiace chiamarla così presto. Ma è successa una cosa che pensavo dovesse sapere.»

Posai la tazza di caffè.

«Quella donna», disse Gary. «Quella di ieri. Con il cappotto bianco. È tornata.»

«È tornata?»

«Ieri sera», disse Gary. «Verso le nove. Poco prima che chiudessimo. È venuta al banco del servizio clienti. Da sola.»

«Ha lasciato una busta», disse Gary. «Per lei. Non sapeva come si chiamasse. Ha detto: “Per il signore anziano con il tacchino”. Mi ha chiesto di assicurarmi che le arrivasse.»

«L’ho aperta», disse. «Mi dispiace. Dovevo farlo. È la politica del negozio. Nel caso ci fosse qualcosa di brutto.»

«Che cosa c’era dentro?»

«Una carta regalo», disse Gary. «Da spendere al Hollander’s. Cento dollari. E un biglietto.»

«Che cosa c’era scritto?»

Gary rimase in silenzio per un momento.

«Glielo leggo», disse.

Si schiarì la voce.

All’uomo a cui ho preso il tacchino,

mi dispiace tantissimo. Non c’è nessuna scusa per quello che ho fatto. Ma volevo che sapesse perché, anche se questo non lo rende accettabile.

Mia madre è morta a marzo. Il Ringraziamento era la sua festa. Ogni anno invitava tutta la famiglia di mio marito. Trenta persone. Faceva tutto lei. E sembrava facile.

Quest’anno tocca a me. Per la prima volta. A casa sua. Con i suoi piatti.

A mia suocera non sono mai piaciuta. Ha già detto a mio marito di essere sicura che rovinerò tutto. Che non so cucinare. Che lo metterò in imbarazzo.

Sono andata nel panico. Sono settimane che sono nel panico. Quando non sono riuscita a trovare abbastanza tacchini, ho perso la testa.

Non ho visto lei. Ho visto un tacchino. Mi vergogno di questo.

Quando la cassiera ha detto «signore anziano» all’altoparlante e mi sono voltata, vedendola lì con le borse, ho pensato a mia madre. E ho pensato a come mi avrebbe guardata, se avesse visto quello che avevo appena fatto.

Non potevo restare in quel negozio.

Mi dispiace tantissimo. Spero che abbia trascorso un bellissimo Giorno del Ringraziamento con la sua famiglia.

— Pam

Per molto tempo non dissi niente.

«Signor Whitaker?» disse Gary. «È ancora lì?»

«Sono qui.»

«Vuole che le tenga da parte la busta? Può passare a prenderla dopo la festa.»

«Gary», dissi. «Ha il suo numero di telefono? O il suo indirizzo? Ha lasciato qualcos’altro?»

«Il mese scorso ha pagato con la carta di credito un ordine per una torta», disse Gary lentamente. «Dovremmo avere il suo numero in archivio. Non dovrei proprio…»

«Voglio solo mandarle qualcosa», dissi. «Tutto qui.»

Gary rimase in silenzio.

«Aspetti un momento», disse.

La chiamai alle nove e un quarto.

Squillò quattro volte.

Rispose una donna. Era stanca. Sconvolta. Sullo sfondo qualcuno urlava. Una planetaria era in funzione.

«Pronto?»

«È Pam?» dissi.

«Sì. Chi parla?»

«Mi chiamo Harold», dissi. «Sono il signore anziano. Con il tacchino.»

La planetaria si fermò.

Dall’altra parte calò il silenzio assoluto.

«Oh, Dio», disse infine. A voce bassissima. «Oh, Dio. Mi dispiace tanto. Mi dispiace tantissimo. Ha ricevuto il mio…»

«Ho ricevuto il suo biglietto», dissi. «Gary me l’ha letto.»

«Mi dispiace tanto», ripeté. La voce le si spezzò. «Non so che cosa mi sia preso. Non ho mai fatto niente del genere in vita mia. Io…»

«Pam», dissi. «Mi ascolti.»

Si fermò.

«Mia moglie è morta l’anno scorso», dissi. «A ottobre. Questo è il mio primo Giorno del Ringraziamento senza di lei. Anche per lei era la sua festa. Ogni anno faceva il tacchino. Per quarantanove anni. Io non l’avevo mai fatto, neanche una volta.»

La sentii inspirare.

«Lo sto preparando stamattina», dissi. «Seguendo la sua ricetta. È in forno proprio adesso. Tutta la casa profuma di lei.»

Pam non disse niente.

La sentivo piangere.

«La ricetta di sua madre», dissi. «Quella del tacchino. Ce l’ha?»

«Io… sì», disse Pam. «È scritta su un cartoncino. Nella sua scatola delle ricette. La guardo da tre giorni. Sono terrorizzata. Non ho mai… Non so se ce la faccio…»

«Pam», dissi. «C’è qualcosa sul retro del cartoncino?»

Silenzio.

«Come?» disse.

«Sul retro», dissi. «Lo giri. Guardi sul retro.»

La sentii posare il telefono. Sentii cassetti. Carte.

Poi più nulla.

Per molto tempo.

Quando riprese il telefono, piangeva così forte che riusciva a malapena a parlare.

«Come faceva a saperlo?» disse.

«Che cosa c’è scritto?»

«C’è scritto», disse Pam. Si fermò. Ricominciò. «C’è scritto: “Pammy. Se stai leggendo questo, vuol dire che sei tu a ospitare. Non lasciare che Carol ti spaventi. Sei sempre stata la cuoca migliore della famiglia. Fai un bel respiro. E irrora il tacchino ogni 30 minuti. Ti voglio bene. Mamma.”»

Chiusi gli occhi.

«Sul mio c’era scritto di togliere le frattaglie», dissi.

Pam emise un suono. A metà tra una risata e un singhiozzo.

«Lo sanno sempre, vero?» disse.

«Lo sanno sempre», dissi.

«Irrora il tacchino ogni trenta minuti», dissi. «E respira. E, Pam?»

«Sì?»

«Sua suocera», dissi. «Carol. Se dice qualcosa sul tacchino, la guardi dritto negli occhi e le dica: “È la ricetta di mia madre”. E non aggiunga altro.»

Pam rimase in silenzio a lungo.

«Grazie, Harold», disse infine.

«Buon Giorno del Ringraziamento, Pam.»

«Buon Giorno del Ringraziamento.»

La mia famiglia cominciò ad arrivare all’una.

Susan per prima. Con Dave e i loro tre figli. Una pentola di purè con troppo burro, come lo preparava sua madre.

Entrò dalla porta d’ingresso e si fermò.

Rimase in corridoio con la pentola in mano e inspirò.

«Papà», disse. Le si riempirono gli occhi di lacrime. «Papà, profuma di mamma.»

Poi arrivò Jenny. La più piccola. Quarantun anni. Con suo marito, Ray, e i loro due bambini. Patate dolci con i marshmallow sopra.

Andò dritta in cucina. Socchiuse lo sportello del forno. Guardò dentro.

Lo richiuse.

Si voltò e mi abbracciò così forte che non riuscivo a respirare.

«Ce l’hai fatta», disse contro la mia spalla. «Ci sei riuscito davvero.»

«Non aprire il forno», dissi. «Lo diceva sempre tua madre.»

«Lo so, papà», disse Jenny. «Lo so.»

Michael arrivò per ultimo. Mio figlio. Quarantacinque anni. Divorziato. Con i suoi due figli adolescenti, che restarono sulla soglia a guardare i telefoni finché Michael non li costrinse a metterli via.

Aveva in mano una borsa di Costco.

«Per ogni evenienza», disse con aria imbarazzata. «Una di riserva. Già cotta. Nel caso in cui il tacchino…»

Lo guardai.

Annusò l’aria.

Posò la borsa di Costco sul portico.

«Lascia perdere», disse.

Destiny arrivò alle quattro.

In punto.

Indossava un vestito blu e un cappotto invernale e aveva con sé una torta. Comprata in negozio. Alla zucca. Da Hollander’s.

«So che hai detto di non portare niente», disse sulla soglia. «Ma mia madre mi ucciderebbe se mi presentassi a mani vuote.»

«Tua madre e mia moglie sarebbero andate d’accordo», dissi.

La presentai a tutti.

«Lei è Destiny», dissi. «La cassiera che ieri mi ha procurato il tacchino.»

I ragazzi avevano già sentito la storia. Gliel’avevo raccontata a tutti al telefono, la sera prima. Susan aveva pianto. Michael voleva trovare quella donna e dirgliene quattro. Gli avevo detto che avevo sistemato tutto.

«E», dissi, «Destiny è la bambina a cui vostra madre ha insegnato a leggere. In biblioteca. Frog e Toad.»

Nella stanza calò il silenzio.

Susan si portò una mano alla bocca.

«Sei tu Destiny?» disse. «Quella della biblioteca? La mamma parlava di te. Sempre. Diceva che c’era una bambina di nome Destiny che era la più laboriosa che avesse mai conosciuto.»

«Aveva una tua foto», disse Jenny. «Sul frigorifero. Per anni. Una foto scolastica. Terza elementare, credo. Avevi le trecce. E ti mancava un dente.»

Destiny non lo sapeva.

Rimase in piedi nel nostro salotto, con il suo vestito blu, e pianse.

Jenny andò in cucina. Tornò con una vecchia fotografia. Sbiadita. Con gli angoli arricciati. L’aveva trovata in un cassetto dopo il funerale. Non sapeva chi fosse la bambina.

Una foto scolastica. Una bambina con le trecce, un dente davanti mancante e un sorriso enorme.

Sul retro, nella calligrafia di Margaret:

Destiny. 9 anni. Oggi ha letto Frog e Toad tutta da sola. Sono così orgogliosa che potrei scoppiare.

Destiny tenne quella foto in mano a lungo.

Poi Susan la abbracciò.

Poi Jenny.

Poi mia nipote Lily, che ha undici anni e non sapeva cosa stesse succedendo, ma riconosceva un abbraccio quando ne vedeva uno.

Alle quattro e mezza era arrivato il momento.

Aprii il forno.

Tirai fuori il tacchino.

Temevo quel momento da due giorni. Pensavo che sarebbe stato bruciato. O crudo al centro. O asciutto. Pensavo che l’avrei rovinato.

Era dorato.

Dorato alla perfezione. La pelle croccante e lucida. La garza aveva lasciato dei piccoli disegni sulla superficie. Sul fondo della teglia il sugo sobbolliva.

Era proprio come quello di Margaret.

Lo misi sul piano della cucina.

Tutti si affollarono in cucina per guardarlo.

Nessuno disse una parola.

Poi Michael disse, pianissimo: «Papà. È il tacchino della mamma.»

Ci sedemmo a tavola.

Al tavolo della sala da pranzo, ai due tavoli da gioco e al tavolo pieghevole che avevo preso in prestito lunedì nel seminterrato della chiesa. Venti persone. Tutte stipate. I gomiti che si urtavano.

La sedia di Margaret era in fondo al tavolo.

Nessuno si sedette.

Susan aveva comunque apparecchiato anche per lei. Un piatto. Le posate. Un calice da vino. Un tovagliolo di stoffa piegato a triangolo.

E sul piatto, una piccola copia di Frog and Toad Are Friends.

Un’idea di Destiny. L’aveva comprata al CVS mentre veniva da noi.

Mi alzai a capotavola.

Davanti a me c’era il coltello elettrico. Il mio compito. Affettare il tacchino.

Lo presi.

Poi lo posai.

«Prima di tagliare», dissi, «vorrei dire una cosa.»

Tutti mi guardarono.

«L’anno scorso», dissi, «stavo per non farlo. Stavo per annullare tutto. Non riuscivo a immaginarmelo. Il Ringraziamento senza vostra madre.»

Guardai la sua sedia vuota.

«Ieri, da Hollander’s, una donna ha tirato fuori questo tacchino dal mio carrello. L’ultimo tacchino del negozio. E io me ne stavo lì in fila, con tutti che mi urlavano addosso, e stavo per cedere. Stavo per chiamare Michael e dirgli di prendere quello del Costco.»

Michael rise. Si asciugò gli occhi.

«E poi», dissi, «una giovane donna alla cassa ha fatto una cosa coraggiosa. Davanti a tutto il negozio. Per un vecchio che non aveva mai incontrato.»

Guardai Destiny.

«E invece», dissi, «non era una persona che non avevo mai incontrato. Era una persona che Margaret aveva incontrato. Quattordici anni fa. Su una poltrona a sacco, in biblioteca.»

Destiny piangeva.

Piangevano tutti gli altri.

«Vostra madre diceva sempre», dissi, «che non si sa mai cosa potrà diventare un piccolo gesto di gentilezza. Dai a una bambina dei cracker Graham e una copia di Frog e Toad, e quattordici anni dopo sarà lei a restituirti il Ringraziamento.»

Presi il bicchiere.

«A Margaret», dissi.

«A Margaret», dissero tutti.

Poi affettai il tacchino.

Era perfetto.

Non lo dico tanto per dire.

Era succoso. La pelle croccante. Sapeva di burro, erbe e limone.

E di sciroppo d’acero. Appena un po’. Sul finale. Un sapore che non riuscivi proprio a identificare.

Dave, mio genero, ne assaggiò un boccone e posò la forchetta.

«Harold», disse. «È proprio lui. È il suo tacchino. Che cosa ci metteva? Non l’ha mai detto a nessuno.»

Guardai i miei familiari seduti lungo il tavolo.

Susan. Michael. Jenny. Sette nipoti. Destiny, nel suo vestito blu, con la vecchia fotografia di mia moglie nella borsa.

La sedia vuota in fondo al tavolo. Con una piccola copia di Frog e Toad sul piatto.

«Mi dispiace, Dave», dissi. «È un segreto.»

È successo un anno fa.

Destiny si è diplomata alla scuola per infermieri a maggio. Prima della classe. Ora lavora nel reparto pediatrico del Lehigh Valley Hospital. Fa il turno di notte. Con i bambini.

Sono andato alla sua cerimonia di diploma. C’erano anche Susan e Jenny, e Gary di Hollander’s, che quel pomeriggio aveva chiuso il negozio in anticipo per venire.

Quando hanno pronunciato il suo nome, mi sono alzato e ho applaudito così forte che le persone davanti a me si sono voltate.

Adesso viene a cena tutte le domeniche. Dice che sono l’unico ad Allentown che sa preparare un polpettone decente. Anche quella è una ricetta di Margaret. È sulla scheda proprio davanti. POLPETTONE — IL PREFERITO DI HAROLD.

A gennaio ho cominciato a fare volontariato in biblioteca.

Il martedì e il giovedì. Dalle tre alle cinque. Nel piccolo angolo vicino alla sezione per bambini. Con le poltrone a sacco.

Non sono un insegnante. Ho fatto il tornitore per trentotto anni. Non so niente di fonetica, di parole da riconoscere a colpo d’occhio o di tutte quelle cose.

Ma la bibliotecaria ha detto che le serviva qualcuno. Ci sono tanti bambini. E non abbastanza persone disposte a leggere con loro.

Così mi siedo su una poltrona a sacco, cosa non facile a settantacinque anni e con un ginocchio malandato, e porto cracker Graham e scatoline di succo di mela, perché nessuno riesce a leggere a stomaco vuoto.

E ascolto.

C’è un bambino, Mateo. Ha sette anni. Viene dal Venezuela. È nel paese da otto mesi. È molto indietro rispetto agli altri. Gli altri bambini lo chiamano stupido.

Non è stupido.

È solo spaventato.

La settimana scorsa ha letto *Frog and Toad Are Friends*.

Dall’inizio alla fine. Da solo. Ad alta voce. Sulla poltrona a sacco di fronte alla mia.

Quando ha finito, mi ha guardato.

«Signor Harold», ha detto. «Perché piange?»

«Perché sono così orgoglioso di te», gli ho risposto, «che potrei scoppiare.»

A gennaio Pam mi ha scritto una lettera.

Il tacchino le era venuto bene, diceva. Anzi, benissimo. Sua suocera, Carol, ne aveva assaggiato un boccone e le aveva chiesto la ricetta.

«L’ho guardata dritta negli occhi», ha scritto Pam, «e le ho detto: “È la ricetta di mia madre”. E non ho aggiunto altro.»

Ha detto che Carol non ha aperto bocca per il resto del pasto.

Ha detto che era stato il miglior Ringraziamento della sua vita.

In fondo alla lettera, ha scritto:

Quest’anno ospito di nuovo io. Ho comprato i tacchini a ottobre.

Due. È il limite massimo.

Quest’anno ho comprato il tacchino lunedì.

Da Hollander’s. Cassa numero quattro.

Destiny non lavora più lì. Adesso fa l’infermiera. Ma Gary c’è ancora. Mi ha fatto lui lo scontrino.

Ha passato il tacchino allo scanner. Quattordici libbre. Rete rossa. Etichetta gialla.

Poi mi ha guardato da sopra gli occhiali.

«Le serve dello sciroppo d’acero, signor Whitaker?» ha detto.

L’ho fissato.

«Come fai a sapere dello sciroppo d’acero?»

Gary ha sorriso.

«Sua moglie ne comprava una bottiglia ogni novemбре…»



