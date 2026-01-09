Una donna continua a paragonare mia sorella minore alla sua nipotina morta, ma le sue storie non coincidono





Mia madre è stata praticamente costretta a stringere amicizia con questa donna. Lei ha un figlio adulto, con cui sono diventata amica anch’io.





Il primissimo giorno in cui ha incontrato mia madre, questa donna si è subito aperta raccontandole che sua nipote era morta nove mesi prima e che era stato suo figlio a trovarla senza vita nel letto. Ha detto che la causa della morte era la SIDS (sindrome della morte improvvisa del lattante), il che già allora mi sarebbe sembrato un campanello d’allarme: la bambina aveva circa quattro anni, e la SIDS colpisce solo i neonati. Al massimo si sarebbe potuto parlare di SUDC (morte improvvisa e inspiegata nei bambini), che è comunque estremamente rara.

In generale, questa donna è molto appiccicosa e tende a intromettersi continuamente nei piani di mia madre. Dice spesso di invidiarla e riempie di complimenti mia sorella di quattro anni. La paragona incessantemente alla nipotina morta e una volta le ha persino annusato i capelli. Tutto questo ha messo profondamente a disagio mia madre, al punto che mi ha detto: “Il mio istinto mi dice di tenere la nostra famiglia lontana da lei”.

Cerco di essere comprensiva, perché so che il dolore può portare le persone a comportarsi in modo strano. Inoltre, lei è neurodivergente, quindi potrebbe avere difficoltà a cogliere i segnali sociali e a rispettare i limiti.

Qualche ora fa, ero seduta con suo figlio mentre mi mostrava delle foto della sua famiglia nello Utah. A un certo punto è comparsa una foto di sua nipote, e lui non sapeva che io fossi già al corrente della sua morte. Mia madre me l’aveva detto prima, spiegandomi che la donna sosteneva che suo figlio soffrisse di PTSD e facesse molta fatica ad affrontare il tema della morte, quindi mi aveva chiesto di evitare qualsiasi cosa potesse innescarlo. Questo mi sembra assurdo, considerando che la madre parla continuamente della nipotina e mostra spesso le sue foto, peggiorando visibilmente il suo umore ogni volta.

Vedendo la foto, lui ha detto: “Sì, questa è mia nipote. È morta. Da quando è morta, è andato tutto in pezzi”. L’ho confortato, fingendo sorpresa, dato che non sapeva che già lo sapessi. Poi ha aggiunto che era stato lui a trovarla morta.

Ma subito dopo ha detto:

“L’ho trovata morta nella vasca da bagno”.

Questo però è in totale contraddizione con ciò che sua madre aveva raccontato a mia madre: secondo lei, il figlio aveva trovato la bambina morta nel letto, a faccia in giù. Le versioni quindi non coincidono affatto.

Ulteriore contesto: questa donna è cresciuta in una setta mormone e ha detto che quando si è trasferita dallo Utah all’Oregon stava “scappando da qualcuno”, senza mai specificare chi. Ha anche raccontato che si prendeva molto cura dei figli di sua figlia, ma che dopo la morte della nipotina sono intervenuti i servizi sociali e hanno portato via l’altro bambino, il fratellino.

La mia domanda è: perché i servizi sociali avrebbero rimosso l’altro bambino se la morte fosse stata davvero una SIDS, qualcosa di completamente fuori dal controllo di chiunque? Non mi sembra molto logico. Se invece la bambina fosse davvero morta nella vasca da bagno per mancanza di supervisione, non si parlerebbe di negligenza? E questo non spiegherebbe meglio perché i servizi sociali sono intervenuti?

Tra le storie contrastanti, il coinvolgimento dei servizi sociali e il modo inquietante in cui si comporta con mia sorella minore, sia io che mia madre ci sentiamo profondamente a disagio. Stiamo esagerando, oppure questa situazione è davvero preoccupante?



