Una donna di 43 anni, incinta di gemelli, è deceduta dopo complicazioni seguite alla perdita della gravidanza. La comunità piange la sua scomparsa.





Una tragedia ha colpito la comunità di Ceglie Messapica (Brindisi) con la morte di Graziella Nannavecchia, una donna di 43 anni, avvenuta la mattina di lunedì 6 aprile, noto come Pasquetta. La donna è deceduta presso l’ospedale Di Venere di Bari, dove era stata ricoverata dopo aver perso i suoi due gemelli il giorno precedente.





Secondo quanto comunicato dall’Asl di Bari, la gravidanza di Nannavecchia era già segnata da problematiche. Al quarto mese di gestazione, ha subito un aborto spontaneo che ha portato alla perdita di entrambi i feti. A seguito di questa drammatica situazione, i medici hanno dovuto procedere alla rimozione dell’utero. Purtroppo, le condizioni della donna si sono aggravate in un breve lasso di tempo, e il decesso è stato attribuito a una Cid, ovvero coagulazione intravascolare disseminata.

Il personale del reparto di neonatologia dell’ospedale Di Venere è stato descritto come profondamente colpito dalla notizia della morte di Graziella. Gli operatori sanitari hanno fatto tutto il possibile per tentare di salvarla, ma nonostante gli sforzi, non sono riusciti a evitarne il tragico destino. La comunità locale ha espresso un grande cordoglio per la perdita, con centinaia di messaggi di solidarietà e affetto nei confronti della famiglia.

Nonostante il dolore per la scomparsa della madre, i familiari di Nannavecchia hanno scelto di non presentare alcuna denuncia per l’accaduto. Al contrario, hanno voluto esprimere gratitudine al personale medico e paramedico per le cure ricevute durante il periodo di ricovero.

I funerali di Graziella Nannavecchia si svolgeranno oggi, martedì 7 aprile, alle 16.30 nella chiesa di San Rocco nella sua città natale. La famiglia ha richiesto che le eventuali donazioni destinate ai fiori siano devolute all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un gesto che riflette la volontà di contribuire a una causa importante in un momento così difficile.

La notizia della sua morte ha colpito non solo i familiari e gli amici, ma anche l’intera comunità di Ceglie, che si è unita nel ricordo di una donna amata e rispettata. La vita di Graziella, segnata da speranze e sogni, è stata tragicamente interrotta, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite delle persone che la conoscevano.

L’evento ha sollevato anche interrogativi sulla salute materna e le complicazioni legate alla gravidanza. Esperti e professionisti del settore sanitario hanno sottolineato l’importanza di una corretta assistenza prenatale e dell’attenzione alle gravidanze considerate ad alto rischio. La vicenda di Nannavecchia mette in luce la necessità di un supporto adeguato per le donne in situazioni simili.

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