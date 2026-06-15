Una donna di 58 anni, Laura Cozzi, è morta dopo essere stata investita a Roma. La madre, di 92 anni, è in condizioni critiche





Una tragedia ha colpito Roma ieri, quando una donna di 58 anni, Laura Cozzi, è stata investita e uccisa da un’auto che si era scontrata con un furgone in via della Serenissima. La madre di Laura, di 92 anni, è rimasta gravemente ferita e attualmente è ricoverata in ospedale in condizioni critiche.





L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica mattina, mentre Laura Cozzi e sua madre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto e un furgone si sono scontrati per motivi ancora da accertare. A causa dell’impatto, l’auto ha perso il controllo ed è finita addosso alle due donne. La madre di Laura è stata sbalzata sotto un’auto parcheggiata lungo il marciapiede, mentre Laura è stata catapultata a distanza.

Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare Laura Cozzi, le sue ferite erano troppo gravi e la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia della sua morte ha suscitato una profonda commozione tra i colleghi e gli alunni che l’hanno conosciuta nel suo ruolo di insegnante.

Laura Cozzi era ben nota nella comunità scolastica di Roma, dove ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento. Era apprezzata per la sua professionalità e il suo impegno nell’educazione dei bambini. L’Istituto comprensivo di via Aretusa, dove ha lavorato per molti anni, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post sui social media: “Con profondo dolore, il nostro Istituto apprende della scomparsa della Maestra Laura Cozzi. Per anni ha dedicato la sua vita all’educazione dei bambini, accompagnandoli con professionalità, sensibilità e affetto nel loro percorso di crescita”.

La tragedia ha colpito non solo la famiglia di Laura, ma anche gli ex alunni, le famiglie e i colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Il messaggio di cordoglio dell’istituto scolastico ha sottolineato come “il suo impegno, il suo sorriso e la sua presenza preziosa lasceranno un segno indelebile nei cuori di alunni, famiglie, colleghi e di tutto il personale scolastico”.

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