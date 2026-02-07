Un enigma curioso manda in confusione Internet: com’è possibile nascere e morire nello stesso anno… e vivere comunque 22 anni?
Un indovinello diventato virale ha attirato enorme attenzione online, lasciando moltissimi utenti perplessi. L’immagine presenta una situazione apparentemente impossibile:
“Una donna è nata nel 1975 ed è morta nel 1975. Aveva 22 anni quando è morta. Com’è possibile?”
L’affermazione ha subito acceso discussioni e teorie sui social network.
A prima vista, sembra una contraddizione logica. Tuttavia, la soluzione diventa chiara osservando con più attenzione il testo. Il trucco sta nel fatto che “1975” non indica un anno di calendario.
In realtà, 1975 è il numero della stanza d’ospedale.
La donna aveva 22 anni al momento della morte, avvenuta nella stanza 1975, non nell’anno 1975.
Questo semplice ma ingegnoso gioco di parole dimostra quanto le nostre supposizioni possano trarci in inganno e come un piccolo cambio di prospettiva possa ribaltare completamente il significato di una frase.
Add comment