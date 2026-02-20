Una mamma pubblica questo online dopo che sua figlia è tornata a casa in queste condizioni





Sabato sera scorso mia figlia di 15 anni mi ha chiesto di dormire a casa di un’amica e andare al cinema. Ho detto di sì. È sempre stata molto responsabile nel comunicare con me e nel tenermi aggiornata. Ma quella sera i suoi piani sono cambiati, e ciò che è successo dopo è qualcosa che nessuna famiglia dovrebbe mai vivere…





Ho ricevuto un messaggio su Facebook all’1:00 di notte che diceva che qualcuno aveva ricevuto una telefonata: mia figlia, Ryleigh Payton, era da qualche parte priva di sensi.

Il cuore mi è crollato. Ho provato a chiamarla ripetutamente, ma ovviamente non rispondeva. Ho chiesto chi, dove, quando, perché… ma non ho ricevuto risposte, perché quella ragazza era già partita per cercare chi aveva chiamato, aveva preso mia figlia e l’aveva portata nel mio vialetto.

Quando ho aperto la portiera dell’auto e ho visto mia figlia, immobile, con la schiuma alla bocca e coperta di vomito, il 911 era già stato chiamato. L’ambulanza è arrivata e lei era incosciente. Sapevamo solo che aveva bevuto vodka, ma non eravamo sicuri se avesse assunto anche qualcos’altro. Le hanno somministrato il Narcan quattro volte, ma è rimasta incosciente.

È stata trasportata all’ospedale Heywood, ma non c’erano miglioramenti. Ci hanno detto che le vie respiratorie non erano abbastanza forti e che avrebbe dovuto essere intubata e trasferita immediatamente all’UMass. All’arrivo, i medici ci hanno informati che non respirava più autonomamente.

Ho vissuto 14 lunghe ore implorando per la vita di mia figlia, rivivendo ogni momento dalla sua nascita: il suo primo sorriso, la prima risata, la prima volta che ha detto “mamma”, i suoi primi passi, il primo compleanno, il primo giorno di scuola, le prime amicizie, i pigiama party, le malattie, la fine delle scuole medie, i nostri momenti privati madre-figlia, le risate, le coccole. Pensavo ai suoi fratelli e a cosa avrebbe significato perderla per loro e per tutti quelli che la amano.

Mia figlia era con un gruppo di adolescenti. Quando hanno iniziato a capire che qualcosa non andava, probabilmente è scattato il panico. Hanno pensato che si sarebbero messi nei guai se avessero chiesto aiuto, così l’hanno lasciata lì.

Solo una ragazza, che non era nemmeno una sua amica ma solo una conoscente, è rimasta con lei. Ha cercato un modo per trovare i miei contatti e ci è riuscita.

Non le importava di mettersi nei guai. Voleva solo che ricevesse l’aiuto di cui aveva disperatamente bisogno. Gli altri ragazzi probabilmente erano spaventati e non hanno capito la gravità della situazione. Condivido la nostra esperienza perché OGNI ADOLESCENTE che si trovi in una situazione simile sappia che NON si mette nei guai chiedendo aiuto! Potete SALVARE una vita preziosa!

Quella ragazza ha SALVATO la vita di mia figlia contattando qualcuno che potesse avvisarmi. Se non fosse stato per lei, questa settimana starei seppellendo mia figlia.

GENITORI, condividete questo con i vostri figli affinché capiscano i pericoli dell’alcol in età minorile e cosa può causare! Dopo 14 ore, per grazia di Dio, la mia bellissima figlia ha finalmente aperto i suoi grandi occhi verdi e ha visto la sua mamma. Ha chiesto della sorella Courtney Ackles. Ora siamo all’inizio di un lungo percorso di recupero: problemi respiratori, lesioni dovute alle cadute mentre era intossicata, una lacerazione all’occhio e il rischio di polmonite per il vomito finito nei polmoni. Non siamo ancora completamente fuori pericolo, ma è a casa, al sicuro e il più possibile serena.

Grazie a tutti coloro che sono stati accanto alla mia famiglia in questo momento, che hanno pregato, aiutato i miei altri figli e mio marito mentre ero in ospedale. Siamo benedetti.

Per favore, condividete questa storia per evitare che un altro bambino attraversi tutto questo e che un altro genitore viva ciò che ho vissuto io. Mia figlia di 41 kg aveva un tasso alcolemico di 2,8 dopo aver bevuto Ciroc, una vodka molto diffusa tra i giovani.

Non pensate mai che non possa succedere a voi, perché è reale ed è ovunque. Le foto possono essere difficili da vedere, ma speriamo che condividendo il nostro dolore possiamo PREVENIRE e SALVARE UN ALTRO BAMBINO.

Per fortuna, questa giovane ragazza è tornata a casa. Ma è una situazione che vediamo pubblicata sui social, da genitori in tutto il Paese, ancora e ancora. Diffondete il messaggio: se anche solo una persona eviterà di ripetere questo errore, ne sarà valsa la pena.

Condividete con familiari e amici.



