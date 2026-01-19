Un’anziana di 85 anni buttata a terra per rapinarla. Uno dei ladri bloccato dai passanti e arrestato





Un grave episodio di aggressione e rapina ha avuto luogo a Milano, precisamente lungo via Palmanova, nel quartiere di Crescenzago. La vittima, un’anziana di 85 anni, è stata avvicinata da due uomini mentre camminava sul marciapiede. I malviventi l’hanno strattonata con violenza, facendola cadere a terra, e le hanno rubato il portafogli che stava per riporre nella sua borsa. Dopo aver sottratto la refurtiva, i ladri hanno tentato di fuggire, ma non sono riusciti a farla franca.





Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono subito mobilitati per aiutarla. Grazie al tempestivo intervento di queste persone, un passante è riuscito a bloccare uno dei due ladri. L’uomo è stato circondato e trattenuto fino all’arrivo di una volante della polizia, che ha preso in carico la situazione. Gli agenti hanno arrestato il ladro, portandolo negli uffici del Commissariato per l’identificazione. Si tratta di un uomo di 36 anni, cittadino algerino, risultato irregolare in Italia e con alcuni precedenti penali.

Dopo le operazioni di polizia, il ladro è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano, dove attende di essere interrogato. Fortunatamente, l’anziana vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale più vicino in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato solo alcune lievi ferite e non è in pericolo di vita.

Nonostante l’arresto di uno dei ladri, il complice del 36enne è ancora in fuga e le forze dell’ordine stanno attivamente cercando di rintracciarlo. L’aggressione ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che hanno espresso il loro sconcerto per l’accaduto e la necessità di una maggiore sicurezza nelle strade di Milano.

L’episodio evidenzia anche il coraggio dei passanti, che, nonostante il rischio, hanno deciso di intervenire per assistere la vittima. La reazione immediata dei cittadini ha dimostrato come la solidarietà possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Le autorità locali hanno ringraziato i cittadini per il loro intervento e hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra la comunità e le forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità.

Le indagini sulla rapina sono in corso e gli agenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Si spera che l’arresto del ladro possa contribuire a dissuadere comportamenti simili in futuro e a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Crescenzago rimane in allerta, desiderosa di vedere un aumento della presenza delle forze dell’ordine e misure di sicurezza più efficaci per prevenire episodi di questo genere. La rapina all’anziana è un triste promemoria della vulnerabilità degli individui più fragili e della necessità di proteggere i membri più anziani della società.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia, affinché si possa fare chiarezza su quanto accaduto e garantire giustizia alla vittima di questa violenza. La speranza è che la rapina non rappresenti un trend crescente nel quartiere e che la comunità possa tornare a sentirsi al sicuro nelle proprie strade.



