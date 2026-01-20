Uscito per pescare, scompare e viene trovato morto in un canale: tragedia a Rovigo





Nel pomeriggio di oggi, è stato rinvenuto il corpo di Davide Spunton, un giovane di 26 anni scomparso ieri ad Adria, in provincia di Rovigo. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Rovigo, che hanno utilizzato un ecoscandaglio durante le operazioni di ricerca. Il recupero del corpo è stato effettuato dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Il cadavere di Davide è stato localizzato sul fondo del canale, a circa 100 metri dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta, sul fiume Adigetto, nella zona di Cavarzere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia di stato e la polizia locale.





Davide era molto conosciuto nella sua comunità per la passione per la pesca e per lo sport. Non si avevano più notizie di lui da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si era allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere alcune ore a pescare nella zona del Passetto. L’allerta per la sua scomparsa è scattata nel cuore della notte, poco dopo le due, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno deciso di contattare le autorità per chiedere aiuto. I vigili del fuoco e i carabinieri sono subito intervenuti, dando inizio alle operazioni di ricerca.

Durante le prime verifiche, l’auto di Davide è stata trovata regolarmente parcheggiata davanti alla chiesa del Passetto. Poco distante, nei pressi di un ponte, è stata rinvenuta anche l’attrezzatura da pesca. Questi elementi hanno orientato fin da subito le ricerche, ma inizialmente non avevano portato a risultati concreti. Con il passare delle ore, il timore di una caduta accidentale in acqua è diventato sempre più concreto, un’ipotesi che purtroppo ha trovato conferma nelle ricerche successive.

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diverse squadre di soccorso, che hanno perlustrato l’area circostante, utilizzando anche droni e mezzi nautici per ispezionare il canale. La comunità locale ha seguito con apprensione gli sviluppi della situazione, sperando in un esito positivo. Tuttavia, il ritrovamento del corpo di Davide ha portato a un profondo cordoglio tra i familiari e gli amici, che lo ricordano per la sua vivace personalità e la passione per la pesca.

Le autorità competenti stanno ora conducendo un’indagine per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso di Davide Spunton. Gli inquirenti esamineranno attentamente le prove raccolte durante le operazioni di ricerca e recupero, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragedia. La famiglia di Davide, profondamente colpita dalla perdita, ha chiesto rispetto per il loro dolore in questo momento difficile.

La scomparsa di Davide ha suscitato un’ondata di solidarietà nella comunità di Adria, dove molti si sono uniti nel cordoglio per la sua prematura morte. La sua passione per la pesca era ben nota, e molti amici e conoscenti lo ricordano come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri e a condividere la sua passione.



