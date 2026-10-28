«Vado a vivere con lui»: poi ho aperto quella scatola nell’atrio





Spalancai la porta a vetri della palazzina con una spallata decisa, facendo scattare la serratura a molla con un colpo secco che rimbombò nel corridoio piastrellato di linoleum. Arvid lasciò andare il braccio di mia moglie nello stesso istante in cui mi vide comparire sulla soglia, facendo un passo indietro verso l’archivio metallico con una freddezza calcolata che mi raggelò il sangue.





Selma si voltò di scatto, portandosi una mano al petto ansimante. Senza il cappotto pesante addosso, la verità che i suoi maglioni larghi avevano nascosto per mesi mi colpì con la forza di una mazzata: il suo corpo era ridotto a un’ombra scheletrica, le clavicole sporgevano affilate sotto la camicia di flanella grigia e il suo viso, privo della luce gialla della nostra cucina, appariva scavato, con ombre violacee profonde sotto le orbite.

«Henrik, vattene via da qui, ti prego», mormorò lei, con la voce rotta da un colpo di tosse secca che cercò subito di soffocare premendosi un fazzoletto di stoffa contro le labbra screpolate. Sul tessuto bianco vidi comparire una minuscola chiazza color ruggine prima che lei lo facesse scivolare in fretta nella tasca posteriore dei pantaloni da lavoro.

«Non me ne vado da nessuna parte, Selma. Ho trovato la scatola nell’atrio, quella con i referti dell’ospedale e l’atto di cessione della polizza ad Arvid», dissi, togliendomi lo zaino e lasciandolo cadere sul tavolo di formica tra di noi con un tonfo sordo. «Mi hai raccontato che non mi amavi più, che avevi bisogno di respirare.

Perché mi hai mentito in questo modo schifoso? Perché consegnare tutto a quest’uomo?». Arvid non abbassò lo sguardo. Si passò una mano tra i capelli grigi e corti, appoggiandosi con le braccia conserte allo scaffale di metallo dove erano allineati i registri di carico delle merci. «Tua moglie sta cercando di salvarti la casa, Henrik.

Non fare scenate da romanzo d’appendice e ascoltala, prima che perda le poche forze che le sono rimaste per reggersi in piedi». «Tu stai zitto, non sei nessuno nella nostra vita», ringhiai, avanzando di un passo verso di lui. Arvid non indietreggiò, ma indicò la cartella blu che teneva ancora stretta nella mano sinistra, con una calma impassibile che sembrava quasi disprezzo per la mia ignoranza.

«Io sono il rappresentante sindacale per i contenziosi sull’amianto di tutta la linea Trondheim-Bodø», disse Arvid con voce ferma e asciutta. «E se Selma moriva ancora legalmente registrata sotto lo stesso tetto con te mentre pende l’indagine giudiziaria interna sulle rimesse ferroviarie, l’ufficio legale dell’azienda vi avrebbe pignorato la casa per rivalsa sui costi di bonifica privata che tuo padre aveva firmato negli anni Novanta».

Le sue parole mi arrivarono addosso senza senso, come tessere di un mosaico che non riuscivo a incastrare. Guardai mia moglie in cerca di una smentita, ma lei si limitò a stringersi le braccia attorno al busto magro, appoggiandosi pesantemente con il fianco al bordo della scrivania per non cadere. I suoi occhi erano lucidi di lacrime che si rifiutava di far scendere sul viso cereo.

«Tuo padre Sven gestiva la ditta di pulizie che aveva l’appalto esclusivo su questi binari», sussurrò Selma, guardandomi con una disperazione così nuda da togliermi ogni traccia di rabbia, lasciando solo una voragine di freddo. «Ha firmato dichiarazioni false per quindici anni, garantendo che i vagoni fossero privi di polveri d’amianto, mentre noi lavoratrici respiravamo quella polvere ogni singola notte di turno senza alcuna protezione facciale».

«Mio padre è morto otto anni fa, non c’entra niente con noi adesso», replicai, sentendo la mia stessa voce farsi sottile, incrinata dall’orrore di ciò che cominciavo a intuire. Ricordavo le cartelline polverose che papà teneva nella cantina di casa nostra, i vecchi timbri della ditta di manutenzione che avevo buttato via quando avevamo ristrutturato il garage.

«L’azienda ferroviaria ha scoperto gli ammanchi e i verbali truccati tre mesi fa, quando è arrivata la mia prima perizia medica dal St. Olavs», proseguì Selma, asciugandosi una goccia di sudore freddo dalla tempia con il dorso della mano scheletrica. «Hanno intentato una causa di rivalsa civile contro gli eredi legali della ditta di pulizie.

Quell’erede sei tu, Henrik. Tu sei l’unico successore di tuo padre, e la nostra casa di legno, l’unica cosa che abbiamo pagato con dieci anni di mutuo, sarebbe stata pignorata per pagare i danni di salute a tutte le famiglie colpite, compresa me». Il silenzio che scese nella stanza dell’ufficio turni fu rotto soltanto dallo sferragliare sordo di una motrice che manovrava sui binari esterni, accompagnato dal sibilo dei freni pneumatici.

Tutto l’odio che avevo provato mezz’ora prima, la gelosia meschina per una presunta tresca con un caposquadra, si sciolse in una vergogna devastante, pesante come piombo nelle viscere. «Arvid ha trovato il modo per spezzare la catena», continuò Selma, alzando gli occhi stanchi verso il suo collega. «Se io mi separavo formalmente da te, dichiarando un abbandono del tetto coniugale e una convivenza di fatto con un terzo garante, la legge norvegese congelava la comunione dei beni patrimoniali

pregressi. Con la polizza intestata a lui come fideiussore sindacale, i soldi dell’indennizzo andavano a costituire un fondo fiduciario protetto che l’azienda non poteva toccare per coprire i debiti della gestione di tuo padre». «Volevi farti odiare da me», dissi, e il tono mi tremò del tutto, sentendo le prime lacrime calde bruciarmi le guance.

«Hai finto di essere un’adultera cinica per non farmi scoprire che stavi morendo per colpa del lavoro di mio padre, e per non farmi perdere la casa dove siamo cresciuti». «Se ti avessi detto la verità, ti saresti venduto le scarpe pur di pagarmi le cure private a Oslo, sapendo benissimo che non c’è cura per uno stadio sarcomatoide avanzato», gridò Selma con un filo di fiato, e la sua voce si spezzò in un singhiozzo disperato che

la scosse da cima a fondo. «Ti saresti indebitato fino al collo, ti saresti sentito responsabile per ogni singolo respiro che mi mancava la notte, e saresti rimasto in mezzo a una strada prima della fine della primavera, senza niente in mano se non la colpa di un vecchio che ha firmato carte marce prima che tu avessi vent’anni».

Feci due passi rapidi e la strinsi a me prima che potesse respingermi. Il suo corpo era leggero come una manciata di foglie secche. Potevo sentire ogni singola costola attraverso la flanella della camicia, il battito accelerato e irregolare del suo cuore contro il mio sterno. Selma cercò di puntare le mani sul mio petto per allontanarmi, ma non aveva più forza; dopo pochi secondi le sue dita si aggrapparono alla stoffa della mia giacca, affondando con tutta

la disperazione che aveva tenuto compressa per mesi. Arvid si mosse lentamente, prendendo la sua giacca a vento dal gancio della parete. «Il tempo stringe per la notifica della querela aziendale», disse l’uomo a mezza voce, con il tono pratico di chi deve gestire un disastro già consumato. «Se annulliamo l’atto di separazione adesso, l’avvocato delle ferrovie depositerà il pignoramento cautelare sull’immobile lunedì mattina alle otto.

Sei sicuro di quello che stai facendo, Henrik?». Guardai Arvid negli occhi. Non c’era trionfo in quell’uomo, non c’era cinismo; c’era solo la stanchezza di chi aveva visto troppi operai finire nello stesso identico reparto del St. Olavs con i polmoni consumati dalla polvere grigia. «Prendessero la casa», dissi con voce ferma, senza lasciare la presa su mia moglie, sentendo il suo pianto bagnarmi il collo freddo.

«Prendessero ogni singola asse di legno, ogni mobile, il conto corrente e tutto quello che mio padre ha lasciato su questa terra. Io non lascio morire mia moglie da sola in una baracca delle merci per salvare quattro mura intonacate». Selma scosse la testa contro la mia spalla, con le parole soffocate dal pianto. «Sei uno sciocco, Henrik…

non capisci… non ti resterà niente, non avrai nemmeno un letto dove dormire quando sarà finita…». «Avrò te fino all’ultimo giorno», risposi, sollevandole il mento con la mano per costringerla a guardarmi. Vidi nei suoi occhi chiari tutto l’amore disperato, ferito e feroce che aveva cercato di nascondere dietro quella maschera da donna fredda e infedele.

«Torniamo a casa nostra, Selma. Adesso. Prendi le tue cose da quel tavolo». Arvid rimase fermo per qualche istante, poi tirò fuori dalla cartella blu l’atto di convivenza fittizia e la cessione della polizza, strappandoli entrambi a metà con un gesto netto, senza fare commenti. Appoggiò i fogli lacerati sulla scrivania e si infilò il berretto di lana sulla testa.

«Chiamerò l’ispettorato del lavoro stasera stessa. Cercheremo di bloccare la rivalsa penale dimostrando la tua totale estraneità alla gestione societaria di tuo padre. Ma preparati, sarà una guerra lunga e non vi lasceranno un soldo di risarcimento». «Non mi interessa», risposi. «Grazie per aver provato ad aiutarla, Arvid. Ma adesso tocca a me». L’uomo annuì una sola volta con il capo, raccolse le sue chiavi e uscì dall’ufficio turni, lasciandoci soli nella luce cruda dei neon.

Chiusi la cerniera della giacca di Selma, le passai la sciarpa di lana attorno al collo sottile con la delicatezza che si usa per gli oggetti di cristallo incrヴェnato, e raccolsi da terra la scatola di cartone con i suoi referti medici. Uscimmo insieme nella notte di Trondheim, camminando piano, con il braccio di Selma saldamente infilato sotto il mio.

Il vento del fiordo era gelido, ma il marciapiede non sembrava più così instabile sotto i nostri passi. Ogni dieci metri dovevamo fermarci per permetterle di riprendere fiato contro il mio fianco, al riparo dalle folate che scendevano dalle colline scure, ma non ci fu più una sola parola di menzogna tra di noi. Quando aprimmo di nuovo il portone del nostro condominio, la luce gialla dell’atrio illuminava ancora le chiavi di scorta che Selma aveva lasciato sul

mobile di mogano prima di andarsene. Le presi con la mano libera e le feci scivolare nella sua tasca, chiudendo la porta alle nostre spalle e serrando il chiavistello due volte, pronti ad affrontare tutto il dolore che ci attendeva, ma insieme, fino all’ultimo respiro.



