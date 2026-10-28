«Vado agli straordinari»: poi nel suo armadietto ho trovato quella fascia ortopedica





Il bambino avanzò facendo girare lentamente i corrimano metallici della sedia a rotelle, con una fatica evidente che gli contraeva i muscoli del collo gracile. Si fermò sulla soglia tra il linoleum bagnato e la moquette consumata del corridoio, guardando prima me, poi Moira, e infine posando i suoi occhi chiarissimi su Colin-Vincent. «Zio Colin-Vincent, hai portato tu la medicina per le gambe che papà aveva ordinato prima di partire per il lavoro lontano?», domandò a bassa voce,





stringendosi addosso un cardigan di lana sformato. Nessuno fiatò per un tempo che parve interminabile; l’unico suono nell’appartamento era il gocciolio lento dell’acqua saponata che colava dal secchio rovesciato fin dentro una fessura del battiscopa. Colin-Vincent non riusciva a guardare il piccolo Vincent-Owen: teneva il mento schiacciato contro lo sterno, le nocche sbiancate per la tensione mentre stringeva i pugni dentro le tasche della giacca sporca.

Moira si inginocchiò accanto alla sedia a rotelle del figlio, circondandogli le spalle minute con un braccio protettivo, ma i suoi occhi scuri rimasero incollati su mio marito con una durezza tagliente, priva di qualunque traccia della dolcezza precedente. «Perché ha la tua foto sulla cartella delle perizie dell’assicurazione, Colin-Vincent? Spiegalo a Claire-Sophie, ma soprattutto spiegalo a me, adesso», ordinò la donna con voce ferma, indicando il fascicolo con l’intestazione stampata dell’Ufficio Ispettivo del Lavoro.

Io feci due passi verso il bambino, mi chinai con cautela per non spaventarlo e allungai la mano verso la cartella che Vincent-Owen mi porse senza esitare, credendo forse che fossi un nuovo medico arrivato per la visita di controllo. Aprii il fascicolo plastificato: sotto la fotografia di Colin-Vincent c’era il suo nome completo, la sua firma su ogni pagina e una dicitura chiara in calce a un verbale di testimonianza giurata datato lo scorso autunno.

«Colin-Vincent era il caposquadra responsabile della sicurezza sulla gru del deposito», lessi ad alta voce, mentre il cuore mi batteva con una violenza tale da farmi pulsare le tempie. «Dichiarazione ufficiale: il cavo metallico ha ceduto per esclusiva negligenza dell’operaio Gavin-Cole O’Shea, il quale operava senza autorizzazione durante la pausa pranzo e senza imbracatura protettiva regolamentare».

Alzai lo sguardo verso mio marito; l’aria nella stanza sembrava essersi fatta improvvisamente irrespirabile, densa di una verità immonda che sgretolava ogni mia memoria felice degli ultimi vent’anni insieme. «Il cantiere non ha pagato un solo centesimo di indennizzo alla vedova e al bambino disabile perché tu hai firmato che era stata colpa di Gavin-Cole», dissi con voce quasi inudibile, sentendo le lacrime rigarmi finalmente le guance gelate.

Moira si alzò in piedi di scatto, allontanandosi da Colin-Vincent come se la sua sola presenza fisica potesse bruciarle la pelle attraverso l’aria della stanza. «Tu mi hai detto che Gavin-Cole era stato sfortunato, che l’azienda era fallita senza assicurazione e che tu venivi qui ogni sabato a pulire, fare la spesa e pagare le terapie di Vincent-Owen perché ti sentivi in debito d’onore verso il tuo migliore amico», sussurrò lei, con la gola serrata da un pianto

muto e devastante. «Non avevo scelta, Moira, non avevo scelta!», sbottò Colin-Vincent crollando in ginocchio sul linoleum umido, afferrandosi la testa tra le mani come un uomo inseguito dalle fiamme. «Il direttore del magazzino mi disse che se non avessi firmato quel rapporto avrebbero licenziato me, togliendoci la casa, la pensione e tutto quello che Claire-Sophie ed io avevamo costruito in una vita intera!

Ci avrebbero lasciati per strada, capite? Per strada!». «E così hai preferito buttare per strada un bambino con le gambe paralizzate e una vedova senza lavoro?», risposi io, sentendo la nausea trasformarsi in un disprezzo così assoluto da cancellare all’istante qualunque residuo di pietà verso quell’uomo distrutto sul pavimento. «Hai cancellato me, mi hai dichiarata morta per recitare la parte del santo soccorritore, per lavarti la coscienza sporca comprando scatoloni di pannolini e fasce elastiche ogni sabato mattina».

«Claire-Sophie, ti scongiuro, ascoltami», supplicò lui strisciando di pochi centimetri verso di me, con gli occhi arrossati e il fiato corto di chi sta annegando nella propria vergogna. «Non ho mai toccato Moira, non c’è mai stata un’altra donna, lo giuro su Dio! Volevo solo rimettere le cose a posto prima che Vincent-Owen perdesse del tutto l’uso degli arti inferiori, pagavo le cliniche private con i risparmi del nostro fondo pensione…

solo per non farlo morire sulla sedia a rotelle per colpa della mia codardia!». «I risparmi del nostro fondo pensione?», ripetei, sentendo l’ennesimo colpo sordo arrivarmi dritto alle costole. Negli ultimi tre mesi mi ero accorta di alcuni ammanchi dal conto deposito cointestato, ma Colin-Vincent mi aveva sempre rassicurata dicendo che la banca stava trasferendo i titoli su un fondo a rendimento bloccato per proteggerci dall’inflazione.

Moira si chinò su Vincent-Owen, gli accarezzò i capelli biondi e gli sussurrò qualcosa all’orecchio per calmarlo, prima di indicargli la porta della camera da letto. Il bambino, percependo la tensione insopportabile degli adulti, fece girare le ruote della sedia ed entrò nella stanza, chiudendosi la porta dietro con un clic delicato che risuonò come una sentenza nell’appartamento deserto.

Rimasta sola con noi due, Moira si asciugò le guance con la manica del maglione informe, andò verso il tavolo della cucina e ne estrasse un secondo foglio ingiallito, posandolo sopra il bancone vicino al termos d’argento che Colin-Vincent aveva appoggiato poco prima. «Questa è la perizia tecnica indipendente che Gavin-Cole aveva fatto fare sui cavi della gru tre giorni prima di morire», disse lei guardando Colin-Vincent con un odio gelido, calmo, definitivo.

«Mio marito sapeva che l’argano era usurato e te lo aveva segnalato per iscritto, Colin-Vincent. Sei stato tu, da caposquadra, a firmare l’ordine di carico per non fermare i lavori del fine settimana e non perdere il premio di produzione aziendale. Non hai solo mentito dopo la sua caduta: lo hai mandato tu sotto quel blocco di cemento da tre tonnellate per intascare quattromila euro di straordinari».

Colin-Vincent smise di piangere. Rimase immobile sul pavimento bagnato, con la bocca spalancata e le mani che gli ricaddero lungo i fianchi, conscio che non esisteva più alcuna scusa, alcuna bugia o atto di finta carità con cui coprire l’abisso delle sue decisioni passate. Il silenzio che calò nella stanza era tombale, rotto soltanto dal vento freddo dell’Atlantico che faceva tremare i vetri doppi della finestra affacciata su Salthill.

Io guardai l’uomo con cui avevo condiviso il letto, la tavola, i lutti familiari e le speranze per la vecchiaia. In quel momento vidi soltanto un guscio vuoto, un vigliacco meticoloso che per mesi aveva preferito vivere una doppia esistenza d’espiazione farsesca piuttosto che assumersi la responsabilità civile e penale delle proprie azioni infami. «Dammi le chiavi di casa nostra, Colin-Vincent», dissi con voce piatta, senza enfasi, allungando il palmo aperto verso la sua figura rattrappita sul pavimento.

Lui mi guardò dal basso, con le pupille dilatate dal terrore di chi comprende improvvisamente di aver perso ogni punto di riferimento nel mondo reale. «Claire-Sophie, non puoi lasciarmi così… dove vado adesso? Cosa faccio?», mormorò con un filo di voce tremante, mentre infilava a fatica la mano nella tasca per estrarre il mazzo con il portachiavi di cuoio che gli avevo regalato al nostro decimo anniversario.

«Dove andrai non mi riguarda minimamente», risposi afferrando il metallo freddo dalle sue dita sudate. Presi la cartella clinica con la perizia dell’ispettorato e la lettera tecnica che Moira mi porse con un cenno grato del capo, infilando tutto sotto il braccio del cappotto. «Chiamo l’avvocato Grant-Elliot appena arrivo in centro», dissi rivolta a Moira, guardandola dritta negli occhi per la prima volta con un senso di solidarietà amara ma incrollabile.

«Presenteremo una querela congiunta per frode assicurativa e riapertura dell’inchiesta sull’omicidio colposo di Gavin-Cole. Vincent-Owen avrà ogni singolo centesimo della polizza aziendale e della nostra casa, fino all’ultimo mattone». Moira annuì lentamente, le labbra serrate in una linea sottile di determinazione feroce. «Grazie, Claire-Sophie. Non ti chiedo scusa per averti creduta morta, perché per colpa sua eravamo morte entrambe senza saperlo».

Colin-Vincent tentò di alzarsi, aggrappandosi alla spalliera di una sedia di legno, ma scivolò nuovamente sull’acqua saponata che non si era curato di asciugare, battendo il ginocchio sul pavimento con un rumore sordo. Rimase lì a terra, ansimando nel vuoto, mentre io mi voltavo senza più degnarlo di una sola parola o di un ultimo sguardo.

Scesi le scale della palazzina con passi lenti e fermi, sentendo a ogni gradino il peso schiacciante di vent’anni di menzogne che si staccavano dalle mie spalle come una crosta secca. Fuori, la pioggia di Galway aveva iniziato a cadere fitta, lavando i marciapiedi di Salthill e spazzando via l’odore acre di lavanda e detersivo che mi era rimasto addosso.

Salii sulla mia auto, appoggiai i documenti sul sedile del passeggero accanto alla fascia ortopedica che avevo portato via con me come promemoria indelebile di quella mattina, e accesi il motore. Nel retrovisore vidi Colin-Vincent uscire barcollando dal portone, senza cappotto sotto la pioggia battente, guardare a destra e a sinistra nella strada deserta prima di capire che nessuno, né in quella casa né altrove, lo avrebbe mai più aspettato per cena.



