“Vattene faccia di me*da”: giornalista aggredita e minacciata dopo aver svelato lo scandalo Hamas





La cronista del nostro giornale ha subito minacce e intimidazioni durante un corteo svoltosi a Milano.





I partecipanti alla manifestazione hanno tentato di allontanarla, pronunciando slogan antisionisti mentre documentava la protesta a favore della liberazione di Mohammad Hannoun. Gli organizzatori hanno rivolto insulti alla nostra giornalista, Giulia Sorrentino, e hanno espresso l’intenzione di escluderla dal corteo milanese, gridando: “Fuori i sionisti dal corteo” e “Questa persona non è gradita”.

Tali affermazioni sono state pronunciate al microfono, mentre la giornalista veniva fissata negli occhi e venivano rivoltele ulteriori espressioni di disapprovazione, tra cui “vergogna” e “non sei la benvenuta”.

Si è recata in zona viale Padova per presenziare al corteo che sollecita la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi collaboratori, attualmente detenuti a seguito dell’indagine condotta dalla Procura di Genova sulla struttura operativa di Hamas in Italia, con l’accusa di aver fornito finanziamenti all’organizzazione terroristica.

Gli odiatori di sinistra colpiscono ancora. Questa è la loro idea di democrazia. Solidarietà a Giulia Sorrentino, cronista de “Il Giornale”. pic.twitter.com/uWEaBq26b9 — Forza Italia (@forza_italia) January 10, 2026



