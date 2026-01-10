​​


FacebookWhatsApp

“Vattene faccia di me*da”: giornalista aggredita e minacciata dopo aver svelato lo scandalo Hamas

Emanuela B.
10/01/2026
Add comment
FacebookWhatsApp


La cronista del nostro giornale ha subito minacce e intimidazioni durante un corteo svoltosi a Milano.



I partecipanti alla manifestazione hanno tentato di allontanarla, pronunciando slogan antisionisti mentre documentava la protesta a favore della liberazione di Mohammad Hannoun. Gli organizzatori hanno rivolto insulti alla nostra giornalista, Giulia Sorrentino, e hanno espresso l’intenzione di escluderla dal corteo milanese, gridando: “Fuori i sionisti dal corteo” e “Questa persona non è gradita”.

Tali affermazioni sono state pronunciate al microfono, mentre la giornalista veniva fissata negli occhi e venivano rivoltele ulteriori espressioni di disapprovazione, tra cui “vergogna” e “non sei la benvenuta”.

Si è recata in zona viale Padova per presenziare al corteo che sollecita la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi collaboratori, attualmente detenuti a seguito dell’indagine condotta dalla Procura di Genova sulla struttura operativa di Hamas in Italia, con l’accusa di aver fornito finanziamenti all’organizzazione terroristica.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti