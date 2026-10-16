Venerdì 16 ottobre 2026: i programmi da non perdere in TV questa sera





Stasera in TV, venerdì 16 ottobre 2026, la prima serata italiana offre un confronto netto tra intrattenimento in diretta, talent, fiction e cinema: Rai1 punta sul talent per over 60 The Voice Senior, Canale5 trasmette la decima puntata del Grande Fratello Vip in diretta, mentre le altre reti generaliste alternano fiction seriale, thriller e programmi di approfondimento. HAWMEDIA…END





Sommario dei principali appuntamenti

– Rai 1, ore 21:30 — The Voice Senior: Antonella Clerici conduce la nuova puntata del talent dedicato ai cantanti over 60; spazio a audizioni, esibizioni e storie personali.

– Canale 5, ore 21:20 — Grande Fratello Vip: decima diretta con Ilary Blasi; opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Confronti, nomination e aggiornamenti dalla Casa.

– Rai 2, ore 21:20 — Estranei, episodio 3 (Il coltello nell’acqua): Laura e Bisan indagano per scagionare Manraj; un nuovo omicidio complica le indagini a Correggio.

– Rai 3, ore 21:20 — Force of Nature – Oltre l’inganno: thriller con Eric Bana e Anna Torv ambientato nelle foreste australiane; una collega scompare durante un’escursione aziendale.

– Rete 4, ore 21:33 — Quarto Grado: aggiornamenti su casi di cronaca nera con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

– Italia 1, ore 21:27 — Hounds of War (prima TV): action con Frank Grillo e Robert Patrick; un mercenario sopravvissuto cerca vendetta.

– La7, ore 21:15 — Propaganda Live: Diego Bianchi alterna satira, reportage e ospiti in studio.

– TV8, ore 21:40 — Pechino Express: ottava tappa della tredicesima stagione, le coppie completano il passaggio dalla Cina verso il Giappone.

– Nove, ore 21:30 — Fratelli di Crozza: terza puntata della ventesima stagione con imitazioni e monologhi di Maurizio Crozza.

– Rai 4, ore 21:20 — Gunner: action thriller con Luke Hemsworth e Morgan Freeman.

– Rai 5, ore 21:20 — La città ideale – Napoli: puntata dedicata al patrimonio artistico e culturale della città.

La serata di Rai 1: The Voice Senior

Rai 1 dedica la prima serata al talent show condotto da Antonella Clerici. The Voice Senior, giunto alla settima edizione, mantiene la formula che coniuga esibizioni vocali e racconti di vita: i partecipanti, tutti over 60, si presentano davanti ai coach e al pubblico con brani e memorie personali. La puntata segue Affari Tuoi ed è seguita dal Tg1 Sera e dal settimanale TV7.

Il palinsesto in diretta: Grande Fratello Vip su Canale 5

Canale 5 propone la decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda dalle 21:20 in diretta con la conduzione di Ilary Blasi e il commento delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta punta sui recenti sviluppi nella Casa: discussioni, ricomposizioni di rapporti e nuove nomination previste dal regolamento. La serata è anticipata da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Fiction e indagine su Rai 2

Rai 2 trasmette il terzo episodio di Estranei, intitolato Il coltello nell’acqua. La trama prosegue l’indagine sulla morte di Camilla: Laura, con l’aiuto di Bisan, cerca elementi per dimostrare l’innocenza di Manraj, ritenuto vittima di una pista costruita ad arte. L’arrivo di un nuovo omicidio a Correggio complica la ricostruzione e amplia il ventaglio di sospetti. La puntata è collocata dopo TG2 Post; in seconda serata è previsto lo spazio dedicato alla boxe, La nobile arte.

Thriller in chiaro: Rai 3 e gli altri canali

Rai 3 propone il thriller Force of Nature – Oltre l’inganno, con Eric Bana e Anna Torv: la scomparsa di Alice, partecipante a un’escursione aziendale nelle foreste australiane, avvia un’indagine che mette a nudo rivalità, risentimenti e testimonianze contraddittorie. Su Rai 4 è programmato Gunner, action con Luke Hemsworth e Morgan Freeman; Italia 1 offre in prima visione Hounds of War, e Rai 5 dedica la serata a La città ideale – Napoli, con contributi sul patrimonio artistico e culturale della città.

Programmi di approfondimento e satira

Rete 4 conferma Quarto Grado per aggiornamenti sui principali casi di cronaca nera, con ricostruzioni e testimonianze; La7 mantiene l’appuntamento con Propaganda Live, che combina satira politica e reportage; Nove trasmette Fratelli di Crozza, con la consueta rassegna di imitazioni e monologhi di Maurizio Crozza.

Cinema in chiaro: titoli segnalati

Oltre ai film già menzionati, il palinsesto in chiaro include Automata su Rai Movie e Coraggio… fatti ammazzare su Iris. Il canale 20 propone Godzilla e Kong – Il nuovo impero; Rai Premium manda in onda Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto; su TV2000 è programmato Dead Man Walking – Condannato a morte, con Susan Sarandon e Sean Penn. L’offerta copre generi diversi, dal grande spettacolo alla drammaturgia, passando per thriller e poliziesco.

Sky Cinema: scelte della serata

I canali Sky Cinema completano l’offerta serale con titoli in prima e seconda serata:

– Sky Cinema Uno, ore 21:15 — Hamnet – Nel nome del figlio, dramma diretto da Chloé Zhao con Jessie Buckley e Paul Mescal.

– Sky Cinema Uno, ore 23:25 — La donna più ricca del mondo, con Isabelle Huppert.

– Sky Cinema Collection, ore 21:15 — Giochi di potere, thriller con Harrison Ford.

– Sky Cinema Collection, ore 23:15 — Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine.

– Sky Cinema Drama, ore 21:00 — Fire Squad – Incubo di fuoco, ispirato a fatti reali, con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges.

Come orientarsi

La serata si distingue per il dualismo tra programmi in diretta e offerta registrata: chi cerca interazione e attualità potrà scegliere il Grande Fratello Vip o i programmi di approfondimento; chi preferisce intrattenimento musicale troverà The Voice Senior; chi opta per fiction e mistero potrà seguire Estranei o i thriller proposti; gli appassionati di cinema dispongono di una gamma di titoli in chiaro e su Sky che coprono action, dramma e fantasia.

Riepilogo rapido degli orari principali

Rai 1 21:30 — The Voice Senior

Canale 5 21:20 — Grande Fratello Vip (diretta)

Rai 2 21:20 — Estranei (Il coltello nell’acqua)

Rai 3 21:20 — Force of Nature – Oltre l’inganno

Rete 4 21:33 — Quarto Grado

Italia 1 21:27 — Hounds of War (prima TV)

La7 21:15 — Propaganda Live

TV8 21:40 — Pechino Express (ottava tappa)

Nove 21:30 — Fratelli di Crozza

Rai 4 21:20 — Gunner

Rai 5 21:20 — La città ideale – Napoli

La programmazione di questa serata permette una scelta mirata in base ai gusti: diretta e confronto sociale, musica con forte componente biografica, racconto seriale di genere o cinema tematico.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Gran Premio del Bahrein 2026.

Visualizzazioni: 0



