Programmi TV stasera venerdì 9 ottobre 2026: cosa vedere in televisione

Programmi TV stasera 9 ottobre 2026: cosa vedere in televisione Palinsesto verificato per la serata di venerdì 9 ottobre 2026. Di seguito i programmi e gli orari confermati…





Programmi TV stasera 9 ottobre 2026: cosa vedere in televisione

Palinsesto verificato per la serata di venerdì 9 ottobre 2026. Di seguito i programmi e gli orari confermati per i principali canali in chiaro: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La7, TV8, NOVE, DMAX e Cielo.





Palinsesto principale (orari e titoli verificati)

Rai 1 – 20:35 Affari tuoi; 21:30 The Voice Senior (puntata del 09/10/2026), talent condotto da Antonella Clerici con la settima stagione dedicata alle voci over 60 (durata indicativa fino a circa le 00:09).

📺 GUIDA TV AGGIORNATA Vuoi sapere cosa fanno oggi e stasera in TV? Consulta gli orari dei programmi su Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e gli altri canali disponibili. Consulta la guida TV completa →

Rai 2 – 21:00 TG2 Post (approfondimento); 21:20 Estranei (S1E1), nuova fiction in prima serata con la puntata d’esordio prevista dalle 21:20 alle 22:19.

Rai 3 – 20:00 Blob; 20:10 Fin che la barca va; 20:35 Il cavallo e la torre; 20:55 Un posto al sole; 21:20 Holland (film, prima serata dalle 21:20).

Rete 4 – 20:30 Realpolitik; 21:35 Quarto grado, programma di approfondimento e inchiesta, in onda in prima serata con durata estesa fino a notte fonda.

Canale 5 – 20:36 La ruota della fortuna; 21:20 Grande Fratello Vip (puntata del 09/10/2026), appuntamento serale con il reality che occupa l’intera prima serata e prosegue oltre la mezzanotte.

Italia 1 – access/prime: NCIS e serial; 21:28 Land of Bad (film / action-thriller), programmazione serale con avvio indicato intorno alle 21:20–21:30 a seconda della regione; le fonti principali riportano la messa in onda del film in prima serata.

La7 – 21:15 Propaganda Live, appuntamento di approfondimento e satira con la conduzione del venerdì in prima serata.

TV8 – 20:25 Foodish (anteprima); 21:40 Pechino Express – L’Estremo Oriente (S13 E07), tappa serale del reality di viaggio in onda su TV8. (guidatv.app)

NOVE – 21:30 Fratelli di Crozza (prima serata), nuovo appuntamento con la satira di Maurizio Crozza previsto in prima serata dalle 21:30.

DMAX – 19:50 Airport Security: Spagna; 21:45 Border Control (Turchia) in prima serata: la programmazione del canale factual/documentaristico propone per la serata contenuti dedicati a sicurezza e controllo ai confini.

Cielo – 21:15 Vendetta finale (film), film serale segnalato nel palinsesto ufficiale del canale con inizio alle 21:15.

Note rapide sui titoli citati

The Voice Senior (Rai 1) torna con la nuova stagione: il talent per voci over 60 è il programma di punta della serata su Rai 1 e occupa la finestra 21:30–00:09.

Grande Fratello Vip (Canale 5) è confermato in prima serata con inizio alle 21:20 e durata estesa, come da palinsesto ufficiale del network.

Su Rai 2 la serata si apre con il notiziario/approfondimento TG2 Post e prosegue con la fiction Estranei, episodio inaugurale atteso alle 21:20.

Per chi preferisce il cinema in chiaro, segnaliamo Holland su Rai 3 (21:20) e Land of Bad su Italia 1 (programmazione serale attorno alle 21:20–21:30). (tv-programmheute.de)

Informazione tecnica

Gli orari riportati sono quelli presenti nei palinsesti verificati per la data indicata (venerdì 9 ottobre 2026). Eventuali variazioni locali o spostamenti dell’ultimo minuto possono dipendere da aggiornamenti delle singole emittenti; qui sono riportati solo i titoli e gli orari effettivamente verificati nelle guide di programmazione disponibili per la data richiesta.

Visualizzazioni: 1



