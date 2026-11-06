L’annuncio della gravidanza di Veronica Gentili durante la trasmissione





La conduttrice televisiva svela ai telespettatori l’arrivo della figlia dal compagno Massimo Galimberti e conferma la prosecuzione del suo lavoro in studio





Durante la messa in onda su Italia 1 dello show Le Iene, Veronica Gentili ha impiegato lo studio televisivo per rendere nota una questione intima ai colleghi e alle persone sintonizzate da casa. La quarantaquattrenne al timone del programma ha deviato dalla consueta programmazione nella data di giovedì 5 novembre per annunciare l’attesa di una femminuccia insieme al partner Massimo Galimberti. Nonostante la sorpresa iniziale generata tra i presenti in studio, la protagonista ha prontamente fugato ogni dubbio garantendo sulla propria forma fisica e sulle imminenti attività lavorative.

Prendendo la parola davanti alle telecamere la professionista ha escluso una interruzione repentina della sua conduzione televisiva. La dolce attesa procede regolarmente e la conduttrice ha affermato con convinzione che proseguirà al timone della trasmissione sino alla venuta al mondo della sua bambina, sebbene una sospensione successiva si rivelerà indispensabile a causa del progredire dei mesi di gestazione. Nel corso del medesimo collegamento televisivo la nota Veronica Gentili ha voluto dedicare un pensiero particolarmente commosso alla memoria del genitore Giuseppe Gentili.

Nel corso del programma televisivo la stimata conduttrice ha voluto menzionare pubblicamente la dolorosa scomparsa del caro genitore Giuseppe Gentili avvenuta nell’ottobre del 2024 a causa di un grave problema di salute che aveva colpito la famiglia. Quel tragico lutto improvviso aveva costretto la professionista a interrompere immediatamente il proprio lavoro all’interno dello studio televisivo esattamente due anni prima rispetto alla nuova comunicazione personale fatta in diretta.

Il ricordo commosso del padre si è così legato indissolubilmente all’annuncio della nuova vita che sta arrivando molto presto, dando vita a un momento di grandissima intensità emotiva che è stato profondamente apprezzato sia dal pubblico presente in studio sia da tutti i telespettatori collegati da casa per seguire la puntata serale della trasmissione televisiva.

La data esatta della nascita della bambina non è stata ancora resa nota dalla coppia e al momento resta una informazione riservata. Non è stato inoltre definito il nome definitivo della piccola a causa di un simpatico disaccordo ironico tra la conduttrice e il compagno Massimo Galimberti sulla scelta finale. Il futuro padre ha cinquantatré anni, è originario dell’Abruzzo ma risiede a Roma, lavora come docente universitario ed è un esperto di cinema oltre che story editor e consulente editoriale italiano. Da molti anni è legato sentimentalmente alla giornalista. Nel suo curriculum figurano importanti collaborazioni e ruoli di prestigio in ambito accademico e culturale, tra cui incarichi presso prestigiose università romane e istituzioni del settore cinematografico.

Dopo questa parentesi intima e il ricordo familiare, la trasmissione è ripresa regolarmente con i servizi giornalistici e le inchieste previste dalla scaletta della serata. La redazione del programma e i compagni di viaggio hanno fatto i migliori auguri alla futura mamma per questo momento felice della sua vita privata e professionale. La conduttrice ha sottolineato di vivere una fase di grande gioia mista al normale timore che accompagna chiunque affronti la genitorialità per la prima volta. Nei prossimi mesi i telespettatori potranno seguire la crescita della pancia direttamente in studio, assistendo agli appuntamenti settimanali del programma di Italia 1 prima del necessario riposo legato agli ultimi mesi di attesa della piccola.



