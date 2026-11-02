Veronica Peparini truffata al telefono: conto svuotato e quattro euro rimasti





La coreografa ha raccontato su Instagram di essere caduta in un raggiro bancario, dopo aver fornito i propri dati personali a un falso operatore.





Attraverso una sequenza di storie caricate sul proprio account Instagram, Veronica Peparini, di cinquantacinque anni, ha reso noto di aver patito una frode telefonica perpetrata da un soggetto che si è finto un impiegato bancario. Il raggiro si è consumato nel corso del pomeriggio, poco prima delle sedici, quando è pervenuta la comunicazione ingannevole. Al fine di conquistare la fiducia della vittima e convincerla che la telefonata fosse autentica, il chiamante ha adoperato particolari reali come il cambio di domicilio e la scadenza del bancomat.

La corrispondenza tra i dettagli forniti e la situazione concreta ha indotto la coreografa a credere che la procedura di aggiornamento fosse autentica, portandola a comunicare i propri dati riservati e le credenziali per l’home banking. Durante la conversazione, il responsabile del raggiro ha riconosciuto la notorietà della donna e le ha chiesto di registrare un saluto per sua figlia, una cortesia che l’artista ha soddisfatto prima di realizzare di essere stata raggirata.

Il giorno dopo, recatasi presso lo sportello della San Paolo per un controllo sul deposito, Peparini ha verificato che il saldo residuo ammontava ad appena quattro euro. La nota coreografa ha ammesso di non possedere grandi ricchezze e ha evidenziato che l’autore della telefonata non aveva alcuna connessione con l’ente creditizio, malgrado si fosse spacciato per un dipendente. La divulgazione dei dati confidenziali richiesti nel corso del contatto ha consentito al responsabile di violare il sistema e sottrarre i fondi, benché la cifra complessiva prelevata non sia stata precisata con esattezza nella testimonianza pubblica.

Dopo aver scoperto l’accaduto, la vittima ha deciso di pubblicare i video di denuncia sul proprio canale social, inserendo anche il numero di telefono utilizzato dal truffatore per avvisare i propri follower e mettere in guardia il pubblico da simili raggiri informatici e telefonici. Questa dinamica evidenzia quanto sia elevato il livello di attenzione richiesto quando si ricevono comunicazioni che riguardano i propri risparmi personali e la gestione dei conti correnti bancari o postali.

Gli utenti della rete seguono con grande partecipazione la vicenda vissuta dall’artista, la quale ha voluto condividere ogni dettaglio della disavventura per impedire che altre persone possano cadere nella medesima trappola telematica. I truffatori sfruttano spesso elementi apparentemente insignificanti o dati personali trafugati altrove per costruire una narrazione credibile e rassicurante. La richiesta insolita di registrare un breve video di saluto per la figlia del presunto impiegato della banca rappresenta un ulteriore tassello di ingegneria sociale volto a distrarre la vittima e a consolidare un falso rapporto di fiducia prima di procedere con la richiesta dei codici segreti e delle password dispositive.

Gli specialisti della tutela digitale suggeriscono fermamente di interrompere subito le chiamate sospette e di mettersi in contatto diretto con la propria agenzia di riferimento oppure con il servizio assistenza ufficiale adoperando soltanto i mezzi di riscontro tradizionali e verificati. Adottare comportamenti prudenti di fronte a richieste inattese permette di sventare tentativi di frode finanziaria perpetrati da soggetti che simulano l’identità di operatori bancari per appropriarsi indebitamente di credenziali e dati riservati dei correntisti.

Le autorità competenti ricordano regolarmente che nessun dipendente di istituti di credito richiede codici personali o password dispositive per telefono, invitando la cittadinanza a non cedere mai a pressioni psicologiche o richieste insolite durante conversazioni anomale. Mantenere alta la soglia di attenzione e verificare sempre ogni comunicazione attraverso i canali ufficiali della propria banca rappresenta una misura fondamentale ed efficace per preservare la sicurezza dei propri risparmi personali da qualsiasi tentativo di raggiro informatico.



