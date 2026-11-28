Dopo lo scontro in via Filichito, a Casalnuovo di Napoli, un trentenne e un diciassettenne sono stati ricoverati con ferite gravi. Gli inquirenti verificano l’ipotesi di rapina e ricostruiscono l’accaduto.





Dopo lo scontro in via Filichito, a Casalnuovo di Napoli, un trentenne e un diciassettenne sono stati ricoverati con ferite gravi. Gli inquirenti verificano l’ipotesi di rapina e ricostruiscono l’accaduto.





Due giovani, di 30 e 17 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo uno scontro tra uno scooter e un’automobile avvenuto venerdì sera, 27 novembre, in via Filichito, a Casalnuovo di Napoli. L’incidente è successo nei pressi di un distributore di carburante. Secondo la prima ricostruzione, i due avrebbero affiancato la vettura mentre viaggiava in direzione Volla. L’ipotesi al vaglio è che volessero rapinare il conducente. L’uomo avrebbe cercato di allontanarsi e, durante la manovra, avrebbe urtato lo scooter, facendo cadere i due occupanti.

Le prime informazioni descrivono lesioni gravi per entrambi i ragazzi. Per l’emergenza sono arrivate sul posto due équipe del 118 insieme alla Polizia Locale. Dopo averli assistiti sul luogo, i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale. Il resoconto iniziale non indica quale struttura li abbia accolti e non offre aggiornamenti sulle condizioni in seguito al ricovero. In assenza di ulteriori dati, resta valido quanto riferito all’inizio: i giovani sono stati condotti in ospedale in condizioni gravi. Non è stata comunicata una prognosi definitiva nei materiali consultati.

Un resoconto locale colloca l’incidente intorno alle 23:50 e identifica il trentenne come residente a Pomigliano d’Arco e il diciassettenne come residente a Casalnuovo. Lo stesso articolo indica l’ospedale Villa dei Fiori di Acerra come destinazione dei feriti. Si tratta di dettagli riferiti da quella specifica fonte e non presenti nel resoconto principale. La loro attribuzione va mantenuta: non sono elementi confermati da tutte le ricostruzioni disponibili.

L’ipotesi che i giovani volessero rubare la vettura è ancora oggetto di verifica. Le informazioni circolate non permettono di stabilire che cosa sia accaduto prima dello scontro, in che modo si sia svolto il movimento dell’auto o a chi vadano attribuite eventuali responsabilità. La prima ricostruzione riferisce che il conducente, raggiunto dai due, avrebbe tentato di sottrarsi e avrebbe urtato il motorino. Per ora si tratta soltanto di una versione iniziale: non è stata raggiunta una conclusione definitiva sui fatti.

Gli agenti locali hanno raggiunto la zona per eseguire i rilievi utili alla ricostruzione. In base a quanto pubblicato da Internapoli, sono state acquisite le immagini registrate dagli impianti di sorveglianza presenti nei dintorni, anche da quelli di una stazione di servizio. I filmati potrebbero offrire indicazioni sulle fasi dell’accaduto; tuttavia, il loro contenuto non è descritto e non viene presentato come dimostrazione definitiva. L’analisi delle riprese costituisce una delle verifiche ancora aperte.

Internapoli riporta il ritrovamento sul posto di una pistola e quattro cellulari. La fonte ipotizza che il materiale possa essere connesso ad altre rapine senza presentare il nesso come accertato. Un’altra fonte descrive invece un’arma scacciacani modificata e riferisce che in precedenza sarebbero state prese di mira due coppie della zona. Secondo quel resoconto, ai due sarebbero stati portati via telefoni e denaro. Le ricostruzioni divergono sulla descrizione dell’arma e sui precedenti. Non è possibile stabilire l’oggetto fosse quello modificato o se i ritrovamenti abbiano relazione con quegli episodi o con altre rapine.

Le informazioni sul conducente dell’auto sono altrettanto circoscritte. Internapoli riferisce che l’uomo non era stato identificato e che si sarebbe allontanato verso Volla dopo l’impatto. La fonte principale non indica il suo nome e non specifica che cosa abbia fatto dopo lo scontro. L’allontanamento e la direzione sono dunque particolari attribuiti a un singolo resoconto, non dati comuni a tutte le fonti. Anche su questo punto gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze.

Gli approfondimenti riportano inoltre indicazioni diverse sulla gravità delle lesioni. La fonte principale e altri articoli parlano di condizioni gravi; un’altra ricostruzione sostiene invece che i due non sarebbero in pericolo di vita e distingue tra le ferite del trentenne e quelle del minorenne. Poiché i materiali disponibili non offrono un aggiornamento sanitario univoco, non è possibile trasformare una di queste versioni in una prognosi certa. Il dato comune alla notizia iniziale è il trasferimento in ospedale di entrambi, descritti come gravemente feriti.

La prima ricostruzione colloca il fatto in via Filichito, vicino a un distributore, mentre l’auto procedeva verso Volla. I due giovani si trovavano su uno scooter, ma la fonte principale non ne indica marca e modello. Alcuni approfondimenti citano un Honda SH 350 e una Fiat Punto; tali dettagli non sono riportati in modo uniforme e non possono essere presentati come confermati. Anche l’eventuale presenza di un’arma e il possibile collegamento con altri episodi restano informazioni attribuite e da verificare.

L’episodio viene collocato nella sera di venerdì 27 novembre. La prima notizia menziona due mezzi del 118 e agenti della Polizia Locale intervenuti; altri resoconti riferiscono di riprese di sorveglianza e di oggetti che sarebbero stati rinvenuti. Tali dettagli non trasformano la versione disponibile in una ricostruzione certa. Resta necessario verificare sia la possibile rapina sia le circostanze dello scontro, mentre non sono state ancora attribuite responsabilità.

Le fonti riportano anche versioni differenti circa quanto sarebbe accaduto prima dello scontro. Una descrive l’avvicinamento dell’auto da parte dei due giovani e il tentativo del conducente di sottrarsi; un’altra menziona possibili episodi precedenti nella stessa zona. Tali riferimenti non consentono di stabilire che vi sia un collegamento tra i fatti, né di attribuire ai due giovani responsabilità ulteriori. Restano informazioni da verificare nel corso dell’indagine, distinte dalla circostanza centrale dell’incidente e dall’intervento dei soccorritori.

La Polizia Locale dovrà ricostruire la sequenza dell’accaduto attraverso gli accertamenti disponibili. I filmati acquisiti, secondo il resoconto che ne dà notizia, potrebbero offrire elementi utili, ma le fonti non anticipano un esito della loro analisi. Non è inoltre indicato un provvedimento definitivo nei confronti delle persone coinvolte. Al momento, la presunta rapina, l’eventuale presenza di un’arma e le modalità precise dello scontro rimangono oggetto di verifica.

Le versioni che concordano permettono di dire che un trentenne e un diciassettenne sono rimasti feriti in via Filichito e, dopo l’incidente fra automobile e scooter, sono stati accompagnati in ospedale. Il possibile tentativo di rapina è menzionato nei primi resoconti, ma non risulta provato. Servono altri controlli per definire lo svolgimento dello scontro, chi fosse alla guida e che cosa abbia fatto in seguito, nonché eventuali legami con altri episodi. Gli accertamenti proseguono.



