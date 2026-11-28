



Una sera, una donna uscì a buttare la spazzatura e trovò nel cassonetto un divano quasi nuovo. Decise di portarlo a casa. Una volta lì, lei e suo marito avevano cominciato a sistemarlo, ma all’improvviso lui gridò: «Guarda cos’è…» 😨😱





Una sera Emma uscì a buttare la spazzatura. Il cortile era ordinario, silenzioso e grigio. Vicino ai cassonetti c’erano un vecchio divano e alcuni sacchi. In quel momento, un piccolo camion si fermò accanto ai cassonetti. Ne scesero due uomini, scaricarono in fretta la poltrona malridotta e ripartirono senza nemmeno voltarsi.

Emma si avvicinò. La poltrona era vecchia, il tessuto consumato, il bracciolo strappato, ma la forma era solida e la struttura intatta.

«Strano, perché buttare via una cosa del genere?» pensò. «Basterà un po’ di lavoro e sarà come nuova.»

Rimase lì per un paio di minuti, poi si decise e trascinò la poltrona fino all’ingresso. Con fatica, la portò in casa.

«Dici sul serio?» Suo marito, Daniel, rimase sorpreso quando vide il ritrovamento. «Adesso raccogliamo mobili per strada?»

«Guardala bene», rispose Emma con calma. «La struttura è solida. Cambieremo il rivestimento e diventerà una poltrona fantastica. Non vorrai più alzarti.»

Daniel scosse la testa, ma sorrise.

«Va bene, ormai l’hai portata, proviamoci. Ma se ci sono scarafaggi dentro, la riporto indietro.»

Portarono la poltrona nella stanza. Daniel prese gli attrezzi e cominciò a rimuovere con cura il vecchio tessuto. Nel frattempo, Emma tirò fuori del tessuto spesso e chiaro, del filo e appoggiò la macchina da cucire sul tavolo.

«Ma chi l’ha assemblata?» borbottò Daniel, strappando via i punti metallici. «È fissata saldamente, ma il lavoro è stato fatto alla bell’e meglio. Si vede che non è roba da professionisti.»

Tolse il rivestimento dello schienale e passò alla seduta. Quando ormai non restava quasi più tessuto, all’improvviso si immobilizzò.

«Emma… vieni qui. Presto.»

La sua voce aveva qualcosa di strano. Emma gli si avvicinò e si chinò sulla poltrona.

Quello che videro al suo interno li fece rabbrividire. 😨😱

Scostò l’imbottitura e scoprì un pacchetto. Poi un secondo. E un terzo.

Erano mazzette di banconote da cento dollari, piegate con cura e legate con degli elastici.

Emma e Daniel si guardarono in silenzio.

«Da dove vengono?» chiese Emma a bassa voce.

«Se hanno buttato via la poltrona, significa che non la vuole nessuno…» disse Daniel lentamente. «Quindi chi l’ha buttata non sapeva dei soldi. Oppure…»

Si zittì.

«Oppure potrebbero essere prove di qualcuno», concluse Emma. «Forse sono legate a un crimine.»

Nella stanza calò un silenzio insolito.

«Che cosa facciamo? Chiamiamo la polizia?» domandò.

Daniel si passò una mano tra i capelli e guardò di nuovo i soldi.

«Oppure… potremmo comprare dei biglietti e andare in vacanza?»

Rimasero in piedi al centro della stanza, mentre sul pavimento giaceva qualcosa che poteva cambiare le loro vite o rovinarle.



