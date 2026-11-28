



La scossa è stata registrata sabato 28 novembre alle 9.30. I vigili del fuoco hanno controllato la città; Lucy Jones la considera tra le più forti degli ultimi anni nell’area.





Sabato 28 novembre alle 9.30 locali, una scossa di magnitudo 5.0 ha interessato il litorale meridionale californiano; in Italia erano le 18.30. Il punto d’origine si trovava in mare, a breve distanza da Los Angeles. Il National Tsunami Warning Center ha dichiarato che non sussisteva un rischio di tsunami sulla costa. Nei primi aggiornamenti non risultavano persone ferite né edifici danneggiati; le ispezioni proseguivano. Il sisma è avvenuto nel weekend del Ringraziamento, durante il quale i vigili del fuoco hanno messo in funzione le misure operative previste per le emergenze sismiche di servizio.

Il Los Angeles Fire Department ha distribuito operatori provenienti da tutte le 106 stazioni di quartiere, incaricandoli di passare al vaglio i rispettivi distretti. L’attività ha compreso controlli alle infrastrutture e ricerche di possibili ripercussioni, effettuati via terra, dall’aria e via mare. Il dipartimento ha spiegato che per una scossa di questa portata la mobilitazione rientra nella prassi. Per valutare l’impatto, inoltre, l’ufficio californiano per le emergenze ha mantenuto contatti con le autorità del posto. La prima tornata di controlli non aveva trovato feriti o danni strutturali significativi, ma il lavoro non era terminato. Nelle ore successive sono Stati diffusi dettagli aggiuntivi sugli effetti segnalati in alcuni centri.

A Los Angeles International Airport sono Stati segnalati vetri rotti e pannelli del soffitto caduti in un terminal. A Santa Monica alcune persone sono uscite dai negozi mentre gli edifici tremavano; il sisma è stato avvertito anche a Pasadena, a circa 27 miglia a nord-est dell’epicentro. Manhattan Beach ha chiuso il proprio molo per precauzione e ha chiesto a residenti e visitatori di non avvicinarsi. Questi episodi non modificano il quadro iniziale di assenza di feriti e di danni strutturali importanti riportati dalle autorità. Il Rose Bowl di Pasadena ha comunicato che le corsie della Interstate 210 dirette allo stadio erano aperte.

Dopo il movimento principale, l’USGS ha rilevato quattro o più repliche nei 45 minuti seguenti, con valori compresi fra 2.5 e 3.7. Secondo l’agenzia, la possibilità che si verifichi una scossa di almeno magnitudo 4.0 è pari al 30%. Lucy Jones, che studia i terremoti al Caltech, ha definito l’evento uno dei più intensi osservati nell’area di Los Angeles da diverso tempo. Ha tuttavia ritenuto poco probabili danni rilevanti. La sismologa ha spiegato che l’origine profonda del sisma potrebbe aver attenuato il movimento arrivato in superficie. Le sue valutazioni non equivalgono a una previsione certa sulle conseguenze delle eventuali repliche.

Per inquadrare la forza del terremoto, è utile ricordare precedenti episodi, senza concludere che quello di novembre abbia battuto ogni record locale. Stando al Los Angeles Times, nella metropoli formata dalle contee di Los Angeles e Orange non si registrava una scossa di magnitudo almeno 5 dal 2014, quando un sisma di 5.1 colpì nei pressi di Brea. Un evento della stessa magnitudo, sempre 5.1, si verificò nel 2023 nella contea di Ventura, in una zona più distante. Più recentemente, il 20 novembre 2026, la regione fu scossa da un terremoto di 4.2 vicino a Commerce, senza danni segnalati. Epicentri e intensità distinguono i singoli episodi.

Le prime comunicazioni riferivano che non risultavano feriti né problemi strutturali dopo il sisma del 28 novembre. In seguito sono emersi episodi circoscritti: vetri rotti e oggetti caduti, senza segnalazioni di danni importanti o persone ferite. Il National Tsunami Warning Center ha escluso rischi di tsunami sulla costa. Intanto i vigili del fuoco hanno avviato controlli nelle proprie aree, mentre le autorità locali valutavano possibili impatti e condizioni delle infrastrutture. Alla Data del 28 novembre, le notizie disponibili non documentavano conseguenze ulteriori rispetto a quelle riferite dai soccorritori e dai media locali.



