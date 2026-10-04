Vivo il doppio dolore: trattata male per mia figlia, ignorata per mio figlio





Il silenzio continuò a pesare tra noi, mentre entravo nella cameretta di Meera e Aarav, sistemando con cura una copertina sulle spalle di quest’ultimo. La casa era tornata alla sua routine, ma niente era più come prima. La mano di Rajeev, ancora stretta alla mia, portava quel peso di una promessa non detta, un patto fragile fatto di speranze e paure.





Fu la notte stessa che decisi di rompere il muro di silenzio che crescendo finora avevamo costruito senza volerlo. Rajeev era rimasto sveglio, seduto sul divano, fissando il vuoto con uno sguardo perso. «Posso parlarti?» chiesi piano, sedendomi accanto a lui.

Lui annuì, quasi senza energie. Respirò a fondo. «C’è qualcosa che non ti ho mai detto, Anaya… qualcosa che riguarda mia madre, o meglio, quello che ha fatto a me da bambino.» Chiuse gli occhi per un attimo, cercando di non affondare nel passato. «Io non sono cresciuto solo con la sua preferenza per mio fratello. Ho vissuto il peso di quegli undici anni, di quell’attesa… Mia sorella più grande era quella ‘delusione’ prima che arrivassi io.»

Le sue parole si fecero più spesse nell’aria. «Mia madre, e mio padre, erano ossessionati dal fatto che il loro figlio – cioè io – dovesse essere ‘perfetto’, portare avanti il nome e la fortuna che non avevano. Per anni, però, hanno ignorato i problemi che mia sorella affrontava, e in quel silenzio lei si è persa. Non potevano accettarla come era, solo perché era femmina. Io… da piccolo volevo proteggerla, volevo farli smettere, ma avevo paura. Tanta paura che, finché mi sarei piegato a loro, almeno un po’, quella violenza invisibile su di lei si sarebbe fermata.»

La voce gli si incrinò lievemente e a malapena trattenne un sospiro. «Ma non è mai successo. Io sono rimasto muto, congelato tra ciò che volevo e ciò che temevo, e ho lasciato che la loro rabbia e il loro dolore ci spezzassero entrambi. Non è la stessa cosa che stiamo vivendo ora, ma da giovane mi sentivo esattamente come te: sola. In quella casa che dovevo chiamare “famiglia”.»

Annuii senza parlare. Il nodo in gola era stretto. Finalmente capivo l’origine di quella passività che tanto mi aveva ferita. Appoggiò la testa al mio braccio e disse, a voce bassa: «Voglio cambiare, Anaya. Se non riesco a dirlo a mia madre, voglio almeno esserci per te e per i nostri figli.»

Non potevo smettere di pensarci nei giorni che seguirono. Sapevo che le parole di Rajeev erano sincere, ma la strada per mettere in pratica quei cambiamenti sembrava irta di ostacoli. Savita non era un nemico semplice da affrontare, né da far tacere.

Una mattina, mentre giocavo con Meera nel parco, ricevetti una chiamata. Il nome di Savita lampeggiava sullo schermo. Presi un respiro profondo e risposi.

«Anaya,» iniziò lei con una voce tagliente sotto una cortesia apparente, «voglio parlarti del digiuno per Hal Shashti. È una tradizione che la nostra famiglia osserva da generazioni. Devi capire che non è solo per Aarav, ma per la protezione della linea stessa.»

Il tono era fermo, quasi imperativo. Ma questa volta decisi di non lasciare la conversazione scivolare via come prima.

«Mamma,» risposi, tenendo a bada la frustrazione, «ti ho già detto che non credo in questo. Non voglio perpetuare queste divisioni tra i nostri figli. Per me, sono prima di tutto persone, non simboli di qualcosa che si è radicato male dentro di questa cultura.»

Dall’altra parte arrivò un sospiro profondo, quasi rassegnato ma velato da un sarcasmo tagliente. «Anaya, non è così semplice. Tu parli di cambiamento, ma non sai cosa significhi mantenere la pace. Rajeev è un giovane uomo, e ha ancora tanto da imparare. Lavora su di lui, invece di pretendere cose impossibili.» Poi chiuse la chiamata con un brusco «Addio.»

Sotto il sole ormai cocente, tenni il telefono stretto, sentendo la rabbia montare come un liquido bollente. Era la stessa battaglia, cento volte rivisitata, e mi stavo consumando dentro.

Quella sera, Rajeev rientrò a casa più tardi del solito. Mi trovò in cucina mentre preparavo la cena, lo sguardo perso fuori dalla finestra. Senza dire nulla, appoggiò la sua mano sulla mia spalla. «È stata mia madre,» disse piano. «Ha chiamato. Non si arrende.»

Volsi lo sguardo verso di lui, vedendo nei suoi occhi una stanchezza che iniziavo a riconoscere. Gli occhi di un uomo che si sente schiacciato tra radici famigliari forti e un desiderio immenso di essere diverso.

«Rajeev,» dissi, cercando di non crollare, «non possiamo continuare così. È una battaglia che non vinceremo solo a parole. Dobbiamo trovare un modo per stabilire limiti chiari.»

Guardò verso di me, esitante. «Lo so, ma ogni volta che provo a parlare con lei, è come se si scatenasse una tempesta. Non è solo per le tradizioni. È come se vedesse la mia lealtà divisa come un tradimento personale.»

Visualizzazioni: 0



