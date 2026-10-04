Quando le donne si lamentano del livello basso gli uomini combattono per farsi notare





Il freddo di Vancouver pungeva mentre ci alzavamo dai tavoli, ognuno preso a raccogliere il proprio cappotto e le chiavi. Camminavo lentamente verso l’uscita, il respiro che si faceva nuvola nel buio. C’era un silenzio insolito, molti sguardi immersi in qualcosa che non avevano ancora capito. Kristen era rimasta indietro di qualche passo, ancora appoggiata al bancone come se pescasse dentro sé stessa per un’ultima energia.





«Qualcuno vuole un altro giro?» ho chiesto più a me stesso che agli altri, una specie di gesto automatico per rompere il ghiaccio. Mia ha scrollato la testa, Priya ha alzato gli occhi verso il soffitto, Jordan ha sospirato e Omar ha guardato il suo telefono senza interesse. Solo Kristen ha sorriso, un sorriso strano, che non arrivava fino agli occhi.

«Davvero pensi che questo gioco finisca con due parole di quel tipo?», ha detto, la voce più dura di prima. «Non è finito, Alex. Sta appena iniziando.»

Abbiamo camminato fuori nel vento gelido. Le luci al neon delle strade si riflettevano sulle pozzanghere, creando riflessi sfocati. Jordan ha guardato il marciapiede sotto i piedi, strofinandosi le mani, mentre Mia mi ha affiancato in silenzio.

«Sai, Alex», ha detto bassa, «non è solo Kristen. È che tutti indossiamo maschere più pesanti di quanto pensiamo.»

Ho annuito, «D’accordo, ma perché allora facciamo così fatica a togliere almeno una di quelle maschere?»

Mia ha alzato le spalle, i lunghi capelli neri incorniciavano un’espressione che nonostante tutto tradiva un po’ di speranza. «Perché ha paura di cosa succede se davvero siamo visti. Il rifiuto non è solo una parola per noi. È un terremoto dentro.»

Qualcosa si è mosso dentro me, un nodo che cominciava a sciogliersi. Mentre ci avvicinavamo alla fermata del bus, ho sentito una voglia improvvisa di aprirmi più di quanto avessi mai fatto. «Io?» ho chiesto, quasi a raffreddare il peso delle sue parole. «Sento che sto recitando la parte dell’uomo che ha capito tutto nel dating. Ma sono più confuso che mai.»

Priya si è girata verso di noi, il suo viso illuminato da un lampione. «Ci manca il coraggio di essere vulnerabili, tutti. E invece fingiamo che il livello sia “basso”, o che sia “troppo alto”. È una distrazione.»

Jordan ha preso la parola, finalmente: «Anch’io. Dopo il divorzio, pensavo che sarebbe stato più facile, o almeno diverso. Invece sembra che più cerchi di andare avanti, più ti chiedono di essere perfetto su ogni dettaglio. Una specie di verifica continua.»

Sorridevo amaro, «E così finiamo per scannarci tra aspettative “minime” e condizioni impossibili.»

«Perché non si parla» ha sussurrato Kristen avvicinandosi, «della paura che c’è dietro? Che tutti hanno paura di essere davvero rifiutati, non solo ignorati?»

Mia ha ridacchiato, «Perché parlare vorrebbe dire rischiare di essere visti… e in un gioco come questo, sembri già vulnerabile e perso.»

Il gruppo si è fermato, come se quella parola – vulnerabile – pesasse più di quanto avessimo mai voluto riconoscere. Ho sentito la gola stringersi, ma anche una strana consapevolezza.

«E allora?» ho domandato, «Che facciamo? Continuiamo ad aspettarci perfezione? O forse è proprio il momento di buttar via almeno una maschera?»

Kristen ha distolto lo sguardo, guardando le luci lontane della città. «Ho visto cosa succede quando cominci a togliere le maschere. Ti spezzi, ti perdi. O ti ritrovi completamente solo. Questo è il vero rischio.»

«Eppure», ha aggiunto Jordan, «non è forse peggio nascondersi dentro una bugia? A volte non so nemmeno più chi sono sotto tutte queste finzioni.»

La conversazione ha lasciato un vuoto carico di senso nella mia mente mentre tornavamo verso casa, ognuno immerso nei propri pensieri. La città sembrava più silenziosa, meno frenetica. Ma dentro di me, una nuova domanda girava senza sosta.

Il giorno dopo all’università, ho notato Kristen scivolare nella sala insegnanti con il suo solito passo misurato. Prima che potessi fermarla ho sentito uscire dalla mia bocca qualcosa che non sapevo di avere ancora dentro.

«Kristen, possiamo parlare?»

Lei si è girata, con quell’espressione sfuggente e un mezzo sorriso. «Alex. Già so che non sarà una chiacchierata qualunque.»

Ci siamo seduti in un angolo appartato, lontano da occhi e orecchie. Ho buttato fuori tutto quello che avevo dentro: la confusione, la frustrazione, il senso di tradimento da quelle storie distorte che aveva seminato a destra e a sinistra.

Lei ha ascoltato in silenzio, occhi fissi nei miei. Poi ha sospirato, rivelando una parte nascosta di sé più fragile di quanto avessi immaginato. «Non è solo un gioco, Alex. È una difesa. Se non controllo la narrazione, se non decido io come andiamo raccontati, sento che nessuno lo farà per me.»

Mi ha raccontato di come si sentisse invisibile nei gruppi sociali, di come il potere di modellare storie le desse un senso di esistenza più solido, anche se dannoso.

«Sento che, se non spingo gli altri a mostrare le loro verità, rimarremo tutti prigionieri di menzogne silenziose. Ma ammetto che così facendo creo solo rovine.»

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