Volevo che Mia Madre Ritrovasse l’Amore… Fino a Quando Ho Incontrato l’Uomo che Ha Scelto

Quando i genitori divorziano, spesso i figli restano feriti e confusi.

Nel mio caso, però, provai un senso di sollievo inaspettato. Continuavo ad amare profondamente sia mia madre che mio padre, ma il loro matrimonio era diventato difficile da sopportare — pieno di tensioni, litigi e silenzi carichi di tristezza.





Con il tempo, iniziai a incoraggiare mia madre a trovare qualcuno di nuovo. Mi confessava spesso quanto si sentisse sola, soprattutto in quelle lunghe serate silenziose a casa. Così, quando un pomeriggio mi chiamò con la voce colma di entusiasmo per annunciarmi che aveva un fidanzato e che voleva presentarmelo, fui davvero felice per lei.

Mi invitò a cena per le presentazioni. Tutto ciò che sapevo era che si chiamava Aaron e che faceva il pasticcere.

Volendo fare una buona impressione, mi fermai in un negozio lungo la strada e comprai una bottiglia di vino. Non era economica — sapevo che avrei dovuto vivere a ramen istantanei per il resto della settimana — ma non mi importava. Stavo attraversando un periodo difficile, risparmiando ogni centesimo per realizzare il mio sogno di aprire un ristorante, e quella cena mi sembrava importante.

Arrivai a casa di mia madre con lo stomaco in subbuglio. Non avevo nemmeno finito di bussare che la porta si spalancò.

— “Casey! Finalmente sei arrivata!” esclamò lei, raggiante. “Ti stavamo aspettando! Stavo per chiamarti proprio ora!”

Le restituii il sorriso, cercando di tranquillizzarmi. “Andrà tutto bene, mamma. Se l’hai scelto tu, non posso che essere felice per te.”

Entrammo insieme in sala da pranzo. Ma appena varcai la soglia, sentii il cuore crollare.

Vicino al tavolo c’era un uomo più o meno della mia età, con i capelli scuri, la barba curata e un atteggiamento sicuro. I miei occhi corsero subito a mia madre, che continuava a sorridere come se tutto fosse perfettamente normale.

Lei guardava alternativamente me e lui, aspettando una reazione. Ma le parole mi morirono in gola.

— “Stai scherzando?!” esplosi, la voce più alta del previsto. “È una specie di scherzo, vero?!”

— “Casey, non è uno scherzo,” rispose calma. “Aaron ed io stiamo insieme.”

Mi voltai verso di lui, la rabbia che montava nel petto. “Perché sei con lei? Ti serve per i soldi?”

— “Casey!” sussultò mia madre, sconvolta.

La ignorai, stringendo i pugni. “Dovete lasciarvi subito!”

Il suo sguardo si indurì all’istante. “Non ci lasceremo!” dichiarò. “Aaron mi ha chiesto di sposarlo, e ci sposeremo tra due mesi!”

Aaron serrò la mascella, ma la voce rimase ferma. “Casey, ti assicuro che non mi interessa il denaro di tua madre. La amo davvero.”

Mia madre sospirò, esausta. “Basta urla. O ti calmi e ceni con noi, oppure te ne vai.”

— “Perfetto!” ribattei. “Se per te è più importante uno sconosciuto che tua figlia, allora me ne vado!”

Per giorni non riuscivo ad accettare ciò che era successo.

Mia madre era fidanzata — con un uomo della mia età. Passavo le notti sveglia a rivivere quella cena, tra rabbia e incredulità.

Alla fine la chiamai, fingendo di volermi riconciliare. “Ho esagerato,” dissi, cercando di suonare allegra. “Voglio sistemare le cose. Se Aaron ti rende felice, lo accetterò.”

Il suo sollievo fu immediato. “Significa moltissimo per me, Casey!” rispose con calore. “Voglio che tu faccia parte di tutto questo. Organizziamo insieme il matrimonio.”

Così feci. Andai con lei alle prove degli abiti, degustai torte, la aiutai con le decorazioni — cercando di soffocare i miei dubbi su Aaron.

Pochi giorni prima del matrimonio, mi resi conto che non avevo alcuna prova concreta contro di lui.

Avevo cercato difetti, qualcosa di sospetto, ma non c’era nulla. Forse mi ero sbagliata. Forse la amava davvero.

Quella sera le dissi con sincerità: “Accetto Aaron e vi sostengo completamente. Ora è ufficiale.”

La mattina delle nozze, eravamo in ritardo quando mia madre sbiancò. “Oh no! Ho dimenticato il telefono a casa!”

Senza pensarci due volte, mi offrii di tornare indietro a prenderlo.

Cercai in ogni stanza, ma il telefono non si trovava. Poi, vicino alla scrivania, notai un cassetto chiuso. Seguendo l’istinto, lo aprii. Ne caddero a terra diversi fogli.

Mentre li raccoglievo, una scritta in grassetto attirò la mia attenzione: Avviso di Debito.

Ogni documento era intestato ad Aaron. Il cuore cominciò a battermi forte. Sfogliai le carte e trovai un altro gruppo di documenti — atti di proprietà. C’era il nome di mia madre, ma la firma in fondo non era la sua. Era di Aaron.

Il panico mi travolse. Senza pensarci, presi i fogli e corsi al luogo del matrimonio.

— “Fermate il matrimonio!” gridai entrando di colpo.

Tutti si voltarono. Mi avvicinai a mia madre e le misi i documenti tremanti tra le mani. Mentre leggeva, il suo viso impallidì e le labbra cominciarono a tremare. Poi si coprì il volto con le mani.

— “Casey…” sussurrò, la voce rotta. “Questi debiti… sono per colpa tua.”

Aaron fece un passo avanti. “Tua madre mi ha raccontato che sogni da sempre di aprire un ristorante,” disse con calma. “Stavamo comprandone uno per te, con i soldi del matrimonio.”

Sospirò e continuò: “Abbiamo dovuto concludere l’acquisto prima del previsto. Io non avevo abbastanza fondi, quindi ho coperto la differenza. Ecco perché ci sono i debiti.”

Un’ondata di vergogna e senso di colpa mi travolse. “Perdonatemi,” mormorai con voce tremante. “E anche tu, Aaron. Sono stata troppo dura.”

Aaron rimase impassibile. “Casey, siediti, così possiamo continuare la cerimonia.”

Esitai, poi annui lentamente. Le gambe mi tremavano mentre tornavo al mio posto in fondo alla sala.

Il peso del mio errore mi schiacciava il petto, più forte di quanto avessi mai immaginato.