Volley oggi 8 ottobre 2026: partite, orari, TV e streaming

Volley oggi 8 ottobre 2026 — calendario verificato, orari e coperture: qui trovi gli appuntamenti confermati (club e Nazionali), aggiornati alla data 2026-10-08 e verificati sulle fonti ufficiali.…





Volley oggi 8 ottobre 2026 — calendario verificato, orari e coperture: qui trovi gli appuntamenti confermati (club e Nazionali), aggiornati alla data 2026-10-08 e verificati sulle fonti ufficiali. Keyword principale: volley oggi 8 ottobre 2026. L’articolo segnala soltanto eventi con data e orario confermati; dove non è indicata una trasmissione TV/streaming ufficiale lo specifichiamo chiaramente.





Partite confermate per venerdì 8 ottobre 2026

Sir Susa Scai Perugia – Suntory Sunbirds (Osaka) — OJI Cup (World Challenge Series). Gara amichevole internazionale, PalaBarton (Perugia), inizio ore 20:30. Si tratta del secondo incontro del doppio confronto fra i Block Devils e i vicecampioni giapponesi, inserito nella OJI Cup World Challenge Series e con biglietti in vendita per il pubblico; l’incontro è confermato dal sito ufficiale del club e dalla stampa locale che ha seguito la prima serata e ha annunciato la replica per giovedì 8 ottobre alle 20:30.

Nota sulla copertura TV/streaming per la OJI Cup: al momento delle verifiche ufficiali (siti e comunicati del club e degli organizzatori) non è indicata una diretta TV nazionale o una piattaforma streaming ufficiale dedicata alla OJI Cup di Perugia; la comunicazione ufficiale del club dà indicazioni su biglietti, orario e finalità di beneficenza per l’incasso, ma non riporta canali televisivi per la trasmissione dell’evento. Per questo motivo la copertura TV/streaming per il match del 8 ottobre risulta non ufficialmente annunciata dalle fonti del club.

Altri appuntamenti o impegni verificati (club)

Cucine Lube Civitanova – seduta aperta / attività di preparazione (giovedì 8 ottobre, ore 15:30): il club ha pubblicato il programma settimanale delle sedute tecniche a porte aperte e indica espressamente per giovedì 8 ottobre una seduta alle ore 15:30 all’Eurosuole Forum; documentazione e calendario di lavoro sono pubblicati sul sito ufficiale del club. Si tratta di attività di allenamento e non di un incontro ufficiale di campionato; per Lube è inoltre confermata la partecipazione al quadrangolare Jesi Volley Cup nel weekend successivo.

Itas Trentino — attività di preparazione e test: la società ha programmato un test internazionale per mercoledì 7 ottobre a Schio (Trofeo Città di Schio) con inizio alle ore 19; il calendario ufficiale del club non segnala impegni ufficiali per Trentino il giorno 8 ottobre ma conferma la fase finale della preparazione in vista dell’esordio di regular season a metà ottobre. (Questa nota serve a chiarire che altre società sono attive in ripresa-precampionato, ma l’appuntamento rilevante e confermato per l’8 ottobre resta quello di Perugia e le sedute aperte comunicate dai club).

Nazionale (Azzurri e Nazionali giovanili/paravolley) — situazione all’8 ottobre 2026

Al 08/10/2026 non risultano impegni ufficiali delle Nazionali maggiori (maschile o femminile) in calendario per quella data: le principali rassegne internazionali nazionali (tra cui EuroVolley e VNL) si sono concluse nelle settimane precedenti o hanno date ufficiali diverse; la Federazione (FIPAV) e i canali ufficiali non riportano partite delle Nazionali Senior in calendario per l’8 ottobre 2026. Pertanto per la giornata indicata non è prevista una partita ufficiale della Nazionale italiana senior.

Copertura TV e streaming — cosa è confermato

Cosa è stato verificato ufficialmente dalle fonti dei club e dalle leghe: i grandi appuntamenti di club (soprattutto Champions League maschile e SuperLega di regular season) sono normalmente trasmessi in Italia su broadcaster come Sky Sport e in streaming su piattaforme pay come DAZN o sulle piattaforme OTT internazionali dedicate al volley (es. VBTV / volleyballworld.tv) a seconda degli accordi stagionali; le singole società, nelle proprie comunicazioni ufficiali, indicano quando una propria partita verrà diffusa via Sky/DAZN o via piattaforme OTT. Tuttavia questo non implica che ogni amichevole, torneo di preparazione o seduta aperta abbia una copertura televisiva: molte amichevoli e kermesse locali vengono comunicate come eventi da seguire dal vivo in palestra/palazzetto senza diretta ufficiale.

Specifico per il 08/10/2026: la OJI Cup a Perugia (Sir Susa Scai Perugia vs Suntory Sunbirds) è confermata come evento alle ore 20:30 ma, nelle comunicazioni ufficiali del club e degli organizzatori della OJI Cup consultate, non è riportata una diretta TV o streaming ufficiale nazionale per la serata dell’8 ottobre. Per le gare ufficiali di SuperLega e Champions League (quando calendarizzate) fare riferimento ai comunicati della Lega e alle piattaforme dei broadcaster per la programmazione definitiva.

Come seguire gli eventi del giorno (consigli pratici)

– Per il match Sir Perugia – Suntory Sunbirds (PalaBarton, ore 20:30): presenza in arena (biglietti acquistabili tramite i canali indicati dalla società) è la prima opzione per chi vuole vedere la partita dal vivo; verificare la disponibilità residua sui canali ufficiali di vendita indicati dal club. (sirsafetyperugia.it)

– Se cerchi una diretta televisiva o streaming per gli eventi amichevoli/pre-campionato: controlla nel pomeriggio-sera del giorno della gara i canali ufficiali dei club, la pagina ufficiale della Lega (per le gare di campionato/cup) e le pagine social dei broadcaster (Sky Sport, DAZN, VolleyballWorld) — noi abbiamo verificato l’assenza di una diretta ufficiale comunicata per la OJI Cup del 8 ottobre nelle fonti del club al momento della pubblicazione.)

Riepilogo sintetico (solo eventi verificati per il 2026-10-08)

– Sir Susa Scai Perugia vs Suntory Sunbirds (Osaka) — OJI Cup World Challenge Series; PalaBarton (Perugia), ore 20:30 — evento confermato; copertura TV/streaming: non annunciata ufficialmente dalle fonti del club al momento della verifica.

– Cucine Lube Civitanova — seduta tecnica aperta, Eurosuole Forum, giovedì 8 ottobre ore 15:30 — confermata sul sito ufficiale del club; non è un incontro di campionato ma attività di preparazione aperta al pubblico secondo il calendario pubblicato.

– Nazionale italiana senior — nessun impegno ufficiale registrato per la data 8 ottobre 2026 sui canali ufficiali di FIPAV e nei calendari internazionali consultati.

Visualizzazioni: 5



