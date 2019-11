Charlene di Monaco in dolce attesa: la cugina lancia l’indiscrezione

Secondo una recente indiscrezione, Charlene di Monaco sarebbe di nuovo incinta. A dare questa notizia, che ancora però non è stata confermata, pare sia stata la cugina di Grace Kelly ovvero Lady Christa Mayrhofer-Dukor. Quest’ultima nel corso di una intervista rilasciata al Magazine oggi avrebbe confermato di avere avuto una recente conversazione con il principe Alberto, ovvero un suo cugino di secondo grado e avrebbe appreso che la moglie Charlene sarebbe in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita dei gemelli nati nel 2014. Secondo quanto riferito da Lady Christa, il cugino si sarebbe presentato da solo ad una serata di gala che si è tenuta a Vienna.

Charlene di Monaco è di nuovo incinta? L’indiscrezione

Così insospettita dall’ assenza della moglie, la cugina avrebbe chiesto delle spiegazioni al principe Alberto e lui avrebbe risposto con sincerità che è in questo momento la Principessa sta vivendo un momento particolare e che lui la sta trattando con attenzione e anche con tanta considerazione, permettendole anche di non portarla a partecipare ad eventi pubblici. “Per me come donna ha voluto dirmi che Charlene è di nuovo incinta“, avrebbe detto Lady Dukor. A quanto pare però il principe Alberto non avrebbe detto palesemente che la moglie sia incinta ma è stata una sua deduzione.

Nel corso della recente intervista rilasciata al magazine Oggi, la Principessa avrebbe sottolineato come la principessa in questo periodo sia piuttosto assente e abbia anche assunto un atteggiamento differente rispetto al passato, mantenendo il silenzio, un po’ lo stesso comportamento tenuto quando era incinta dei gemelli. In quella occasione pare che la Principessa scomparve letteralmente dalla circolazione, lasciando Alberto partecipare da solo agli eventi formali e pubblici.

Charlene assente dagli impegni pubblici, sarà in dolce attesa?

In quest’ultimo periodo è apparsa soltanto come ambasciatrice della Croce Rossa in Abruzzo e poi alla festa nazionale di Montecarlo, dove invece la grande assente è stata Charlotte Casiraghi. In queste ultime sue apparizioni pubbliche la Principessa è apparsa molto seria e malinconica tanto che si era ipotizzato che potesse avere una crisi con il marito. Invece, la notizia secondo cui Charlene possa essere di nuovo incinta è piuttosto plausibile e pare che stia prendendo sempre più piede. Sicuramente ai due gemellini Jacques e Gabriella, farebbe tanto piacere avere un fratellino o una sorellina. Ad ogni modo, non è ancora arrivata nessuna conferma, ne tanto meno nessuna smentita.