Gigi Buffon mostra la famiglia al completo: la foto incanta il web

Ilaria D’Amico è nuovamente tornata nel mirino del gossip. La sua intervista rilascia a Verissimo ha riaperto vecchie ferite nel cuore degli appassionati della cronaca rosa e tifosi di Gigi Buffon? A quanto pare la nuova foto pubblicata dal portiere e che ritrae tutta (o quasi) la famiglia ha creato molto malcontento.

“Sono una sfascia famiglie”

Inutile negare come per i primi anni di carriera Ilaria D’Amico sia stata considerata una delle donne più desiderate del mondo della televisione italiana e dello sporti, quasi come sta succedendo adesso per Diletta Leotta ma senza l’avvento dei social, motivo per cui la sua vita sentimentale è sempre stata osservata in maniera capillare.

Nel momento in cui ha deciso di iniziare la sua relazione con Gigi Buffon, a discapito di Alena Seredova e il suo ex compagno, Ilaria D’Amico è pienamente cosciente dell’effetto mediatico che su di lei la cosa: “Italia c’è lo stereotipo della donna rovina famiglie, non c’è il corrispettivo maschile. C’è sempre questa idea che gli uomini siano lì candidi nella loro vita felicissima e che le donne arrivino con malizia e cattiveria a strapparli dalle loro famiglie– racconta a Verissimo ospite di Silvia Toffanin-. Questo mi ha fatto soffrire perché non era così”.

Gigi Buffon mostra la famiglia al completo

La separazione da Alena Seredova per Gigi Buffon non è stata di certo facile se consideriamo i vari attacchi che ancora oggi la modella e procuratrice riserva al suo ex marito e alla sua nuova compagna dal quale ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

Il portiere però cerca di non dare peso a quelle parole e pubblica una foto prettamente natalizia, che sembra essere quasi una cartolina, in cui mostra la famiglia al completo insieme ai figli nati dal matrimonio Thomas Louis, 12 anni, e David Lee di 10 scatenando comunque le ire di alcuni follower che ancora non accettano l’addio alla Seredova.

La famiglia Buffon si allarga?

Dopo il clamore mediatico nato dall’inizio della loro relazione, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno cercato di mantenere quanto più possibile un profilo basso al fine di allontanare il gossip dalle loro vite. Quando detto però potrebbe aver creato le basi perfette per far sì che la famiglia Buffon possa allargarsi?

Sempre in occasione dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Ilaria D’Amico ha dichiarato: “Direi una bugia se dicessi che non mi manchi una figlia femmina perché sono cresciuta in una famiglia tutta al femminile. Ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai. Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina anche se faccio fatica a immaginare un equilibrio migliore di quello che abbiamo adesso”.