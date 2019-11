Jasmine Carrisi senza freni: la figlia di Albano scatenata a Milano

La famiglia Carrisi ancora una volta protagonista del mondo del gossip. Nel mirino delle news troviamo Jasmine, la figlia maggiore di Albano e Loredana Lecciso. La ragazza senza freni ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole sul web.

Jasmine Carrisi senza freni

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere Jasmine Carrisi tra le protagoniste indiscusse del mondo del gossip. La ragazza, la quale ha da poco raggiunto la maggiore età, mostra la sua vita ne quotidiano e i fan di Albano e Romina hanno notato come Jasmine, per la sua età, viva comunque i suoi anni molto liberamente tra Milano e la Puglia dove frequenta invece la scuola.

Nel frattempo, inoltre, è incrementata anche la sua attività sui social sempre più con spirito da influencer come la sorella Romina Jr anche se Jasmine sembra essere molto più spartana e senza freni. La conferma di quanto detto arriva anche da alcune foto condivise sui social che hanno fatto discutere il popolo del web.

Jasmine Carrisi in giro per l’Italia

Jasmine Carrisi in questi ultimi tempi ha sempre trovato il modo per fare parlare di sé tra presunti flirt, come quello con il figlio di Biagio Antonacci o le foto postate sul social che non sempre sono piaciute ai fan di Albano. Altro aspetto per il quale è stata ampiamente criticata riguarda il fantomatico ritocchino che la ragazza avrebbe fatto alle labbra.

I suoi follower hanno notato come le labbra di Jasmine in questi ultimi tempi siano apparse molto più pronunciate, anche se lei ha sempre dichiarato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. A far discutere oggi è una foto e alcuni video postato su IG Stories che mostrano Jasmine Carrisi senza freni, forse troppo esuberante considerato i divertimenti e le serate tipo che si concede insieme a i suoi coetanei.

“Mi fanno tristezza”

Jasmine Carrisi, una volta ottenuta la notorietà e l’attenzione da parte del mondo del gossip, purtroppo, ha dovuto imparare a fare i conti anche con gli haters che quotidianamente l’attaccano nelle sue foto.

A parlare di questo delicato argomento è stata Loredana Lecciso che durante un’intervista rilasciata al settimanale Lei ha dichiarato: “Si tratta di una piccola percentuale di persone, per fortuna. Non per fortuna di mia figlia, sia chiaro. Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia. Ripeto: mi fanno tristezza! Un soggetto che scrive parole simili. Ancora peggio se scritte da un maggiorenne. Credo che rasenti un po’ di insoddisfazione“.