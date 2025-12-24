Mentre un bimbo fa pipì fuori dall’auto, un tir investe la famiglia: il bambino si salva, i genitori perdono la vita





Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre lungo la strada che collega Buga a Buenaventura, in Colombia. Intorno alle 15, un’auto con a bordo una famiglia è stata investita da un autoarticolato, con un bilancio tragico: due adulti hanno perso la vita e due bambini sono riusciti a salvarsi.





Le vittime sono Diego Fernando Suárez e Lina Marcela Díaz, una coppia che viaggiava con i propri figli, entrambi minorenni. Secondo le prime indagini condotte dalle autorità, l’incidente è stato causato da un guasto al sistema frenante del camion, che ha colpito l’auto della famiglia da dietro in modo violento. L’impatto è stato fatale per i genitori, che sono morti sul colpo, mentre il veicolo è stato schiacciato sotto il pesante autocarro.

Uno dei bambini è stato estratto vivo dall’abitacolo dai soccorritori e trasportato d’urgenza in un centro sanitario, mentre il secondo si trovava già all’esterno dell’auto al momento dell’incidente: pochi istanti prima era sceso dal veicolo approfittando delle lunghe code e della congestione del traffico per fare pipì.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficili. Le avverse condizioni meteorologiche e il traffico intenso hanno rallentato gli interventi, rendendo necessaria la collaborazione dei residenti della zona, che hanno assistito le squadre di emergenza nel liberare l’area e nel soccorrere i feriti.

A colpire, oltre alla gravità dell’incidente, sono stati i racconti di alcuni testimoni. I media locali riportano che uno dei bambini, rimasto sul bordo della strada, implorava disperatamente i soccorritori di salvare i genitori, chiamandoli a gran voce. Secondo quanto riferito da residenti intervistati dal portale Córdoba en Línea, il piccolo sarebbe rimasto seduto su una sedia in attesa mentre la polizia e i soccorritori tentavano di estrarre il fratellino dai rottami dell’auto.

Entrambi i minori sono stati successivamente trasferiti in una struttura sanitaria, dove attualmente sono ricoverati sotto osservazione medica e ricevono supporto da un’équipe psicologica. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le cause tecniche dell’incidente.

Le notizie riguardanti l’incidente hanno suscitato una forte reazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di migliorare la sicurezza stradale e di garantire che incidenti simili non si ripetano in futuro. La tragedia ha messo in luce anche il rischio associato alla guida di veicoli pesanti e l’importanza di un adeguato controllo tecnico su tali mezzi.

In attesa di ulteriori sviluppi, la famiglia delle vittime e la comunità di Buga si uniscono nel dolore per la perdita di Diego Fernando Suárez e Lina Marcela Díaz, mentre i due bambini, sopravvissuti a questo drammatico evento, continueranno a ricevere le cure necessarie per affrontare le conseguenze emotive e fisiche dell’incidente.

Le autorità locali hanno promesso di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e di adottare misure per migliorare la sicurezza stradale nella zona. La speranza è che questa tragedia possa servire da monito per tutti gli automobilisti, affinché si presti maggiore attenzione alla sicurezza e al rispetto delle norme di circolazione.

Mentre i soccorritori e le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, il ricordo di Diego Fernando Suárez e Lina Marcela Díaz rimarrà impresso nella memoria della comunità. La loro tragica scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per la famiglia e un richiamo urgente all’azione per prevenire futuri incidenti stradali.



