Michelle Hunziker litiga in strada con Tomaso Trussardi: divorzio in arrivo?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ancora una volta, litigano in strada davanti a tutti. L’allerta crisi per la coppia resta alta anche se da poco hanno festeggiato i cinque anni di matrimonio. La showgirl svizzera presto dovrà avviare le pratiche per il divorzio?

“Noi siamo partiti litigando”

Michelle Hunziker dopo la separazione da Eros Ramazzotti ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta, ma fatta da grandi successi lavorativi. La serenità arriva solo nel 2011 grazie all’incontro con Tomaso Trussardi.

In occasione di una recente intervista rilascia al settimanale F, Michelle Hunziker parlando dei continui litigi con Tomaso ha dichiarato: “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri. E chissà quante volte lo faremo ancora. Come tante coppie, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”.

Michelle Hunziker litiga in strada con Tomaso Trussardi

Il mondo del gossip, dunque, in questi anni non ha fatto altro che raccontare i continui battibecchi che la famosa coppia ha avuto durante il matrimonio. Al mare, in montagna, al parco… il mondo è stato teatro di momenti no della coppia che i magazine non hanno perso occasione di raccontare.

Non a caso nel corso delle ultime ore ecco che arrivano le nuove foto pubblicate da Diva e Donna in cui è possibile vedere Michelle Hunziker che litiga di nuovo in strada con Tomaso Trussardi e in contemporanea scatta il gossip: matrimonio in crisi.

Michelle Hunziker è una moglie troppo gelosa?

A quanto pare la coppia litigherebbe per motivi di incompatibilità caratteriale, come sottolineato da Michelle Hunziker a F: “I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui– continua la showgirl. E che ci amiamo tantissimo”.

Ma quanto detto non la rende esente da una grande gelosia dettata anche dalla differenza di età tra i due e dal fatto che il bell’aspetto di Tomaso Trussardi, insieme alla sua intelligenza, lo rendono comunque un uomo appetibile e Michelle Hunziker lo sa benissimo. Non a caso sempre in occasione dell’intervista rilasciata al magazine sopracitato, Michelle Hunziker parlando della sua gelosia ha ammesso e dichiarato: “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”.