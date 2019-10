Miriam Leone tutta bagnata: “Avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima”

Miriam Leone bella, seducente e tutta bagnata. Lo scatto pubblicato su Instagram è diventato subito ho. L’ex Miss Italia, orami attrice amata dagli italiani e non solo, ha pubblicato una foto che non lascia limiti all’immaginazione. Ecco cos’è successo.

Miriam Leone dopo Miss Italia

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Miriam Leone prima come Miss Italia e dopo in qualità di attrice, prediligendo film di un certo calibro, entrando quasi nell’olimpo delle star italiana.

Nel corso degli ultimi tempi, invece, abbiamo avuto modo di vedere la Leone impegnata sul set della serie Tv 1994, durante la quale ha vestito i panni di Veronica Castello. Un grandissimo successo che per lei rappresenta non solo un traguardo importantissimo, ma anche un nuovo punto di partenza.

Miriam Leone tutta bagnata

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, Miriam Leone ha pubblicato una foto che la ritrae tutta bagnata e molto sensuale. Lo scatto in questione è stato realizzato sul set della serie 1994 e Miriam Leone indossa un costume bianco che, una volta bagnato, fa vedere tutto e non nasconde nemmeno i capezzoli.

Il post è accompagnato dal commento: “Questa foto di backstage di 1994 rappresenta molto per me…Mi è stata scattata da una persona cui voglio molto bene un attimo prima di entrare in scena, e quindi di entrare in acqua, in una delle scene più difficili e complesse di questo #1994”.

Quando va in onda 1994?

Dunque, i fan di Miriam Leone sono in trepidante attesa di vedere la nuova serie 1994. Un piccolo spoiler però arriva da Miriam Leone che svela anche quando va in onda: “La serie che vedrete domani sera su @skyatlanticit … Faceva freschetto (e lo potete notare dalla troupe in acqua con le mute), eravamo in Sardegna e avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima, molto emozionante… A volte anche il dietro le quinte di questo mestiere è fatto di momenti magici, che si condividono con gruppi di lavoro che si uniscono con l’obiettivo comune di consegnare a voi i frutti di mesi di lavorazione, passione e impegno … Questi anni con questi compagni di lavoro saranno nel mio cuore per sempre, come anche veronica castello”.

Il post su Instagram scritto dall’attrice si conclude nel seguente modo: “Domani sera c’è una puntata veramente bella, veramente special … Noi abbiamo fatto del nostro meglio… Adesso consegniamo a voi ciò che abbiamo cercato di fare con grande passione. Grazie a tutti quelli che ci sono e che ci sono stati”.