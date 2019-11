Uomini e Donne, è colpo di scena all’interno dello studio. Qualcuno rifiuta il trono, di chi si tratta?

Ancora un colpo di scena a Uomini e Donne dove qualcuno pare abbia rifiutato il trono proposta direttamente da Maria De Filippi. Ma di cosa stiamo parlando e chi ha rifiutato questa proposta davvero molto allettante? Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più seguiti della televisione italiana e proprio il trono è molto ambito soprattutto tra i più giovani che sperano di fare il loro ingresso così nel mondo dello spettacolo.

Come tutti sappiamo, qualche giorno fa Giulia Quattrociocche ovvero la tronista di Uomini e Donne ha scelto inaspettatamente Daniele Schiavon all’interno dello studio di Cinecittà. La scelta è arrivata così spontaneamente tanto da far rimanere la stessa Maria De Filippi senza parole. La giovane tronista ha scelto così Daniele Schiavon, ma questa scelta in qualche modo ha lasciato purtroppo dell’amaro in bocca ad Alessandro Basciano, ovvero l’altro corteggiatore della giovane ragazza con il quale pare ci fosse un bel feeling.

Uomini e Donne, Alessandro Basciano rifiuta il trono?

Maria De Filippi è rimasta un po’ sorpresa da questa scelta e pare che stesse per proporre ad Alessandro di diventare il nuovo tronista, ma ci sarebbe stata una persona dietro le quinte non tanto favorevole. Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, la quale avrebbe fatto un gesto a Maria De Filippi per evitare che la padrona di casa continuasse nella proposta di diventare un prossimo tronista. In realtà sembrerebbe che Raffaella Mennoia volesse parlare in privato, negli uffici dello studio ed evitare di fare una scelta affrettata.

Tuttavia i motivi potrebbero essere anche altri. A quanto pare però qualcosa dietro le quinte poi è accaduto ed il corteggiatore Alessandro avrebbe rifiutato di mettersi in gioco come tronista e sedere al fianco di Veronica Burchielli. Molto probabilmente la redazione ha voluto vedere chiaro sul rapporto che Alessandro ha con la compagna la sua ex compagna, visto che due hanno un figlio e sono rimasti anche in buoni rapporti. I due infatti, non soltanto si seguono sui social ma si scambiano continuamente dei like sui loro post.

Alessandro ad ogni modo, secondo quanto riportato dal sito KontroKultura, non ha rilasciato alcuna dichiarazione né sulla scelta né tantomeno su questa proposta di diventare il prossimo tronista, ma si presume che abbia dato risposta negativa. Intanto Alessandro Zarino come tutti sappiamo ha scelto Veronica ed ha ricevuto un no. Mentre lui è andato via, la conduttrice ha voluto dare il trono alla giovane Veronica che invece ha accettato. Non sono mancate le polemiche al riguardo.