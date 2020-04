Addio Katia Colucci, morta di Coronavirus: il messaggio straziante della famiglia

Quello che sta succedendo in Italia a causa del Coronavirus sta lasciando il mondo senza parole. La pandemia del Coronavirus sta continuando a fare le sue vittime silenziosamente, vite spezzate di persone che le quali stanno soffrendo in silenzio senza poter dare il loro messaggio di addio e ultimo saluto alla persona amata. Ecco la storia Katia Colucci, morta di Coronavirus.

Emergenza da Coronavirus nel mondo

L’emergenza del Coronavirus è iniziata in Cine nel 2019 e sembrava essere un qualcosa di facile da combattere, senza mai pensare che la facilità con cui si è dilagato il contagio ha fatto sì che in pochissimi mesi diventasse un’epidemia e poi, ancor peggio, pandemia. Una malattia comune che sta facendo milioni di morti in tutto il mondo. Una guerra che si sta combattendo negli ospedali, sotto gli occhi dei medici che non sanno più come reggere i ritmi estenuati del lavoro, mentre il Governo italiano lancia una task force per poter assumere altro personale sanitario che non sta rimanendo sordo al richiamo…

Dietro tutto questo però ci sono storie di vite umane, persone che combattono per non morire, persone che riescono a sconfiggere il virus e altri che purtroppo non ce la fanno come Katia Colucci.

Addio Katia Colucci, morta di Coronavirus

La pandemia da Coronavirus prima di essere compresa deve essere compresa dalle persone deve superare le seguenti fasi: è un problema lontana da noi, sta succedendo in casa mia ma lontano da me… e infine la paura che possa succedere anche a me.

Nel frattempo, c’è chi in ospedale lotta tra la vita e la morte, senza saper cosa sta succedendo al proprio corpo, nel silenzio assordante di una stanza di ospedale e senza alcun contatto con la propria famiglia. Così se n’è andata anche Katia Colucci, morta a 38 anni a causa del Coronavirus. La donna abitava a Gravellona Toce, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, dove adesso vivono anche le due figlie di 9 e 2 anni che non hanno potuto dire addio alla loro mamma.

“Ti amerò per sempre”

Dopo la scomparsa della donna a causa del Coronavirus, ecco che il fratello di Katia affida a Facebook il suo sfogo fi dolore, una foto in cui si trova insieme alla sorella e la seguente dedica d’amore per un addio che non potrà mai leggere: “Ti amerò per sempre amore mio sei andata via senza dirci nulla ora che con mamma guarda i tuoi figli io ci sarò sempre con Giorgia e Angela”.