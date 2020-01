Albano Carrisi e Romina power dopo la morte di mamma Jolanda sono più uniti

Un Natale amaro e doloroso. Quest’anno Al Bano non ha potuto riunire tutta la famiglia attorno al focolare di Cellino San Marco con i manicaretti preparati da mamma Jolanda.

Il 10 dicembre la madre si è spenta all’improvviso e il cantante, che stava andando in Albania per degli impegni di lavoro, ha fatto subito ritorno nella sua Puglia per l’ultimo saluto ad una donna che è stata fondamentale per lui. In chiesa, durante il funerale, si è esibito cantando e commuovendo tutti i presenti. Assente Romina Power.

Ma l’ex moglie di Carrisi ha scritto un lungo post su Instagram per spiegare la sua assenza. “Avevo programmato di passare bil compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata.

E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato. Ognuno vive il proprio dolore a modo suo. Ciò non significa che io la ami di meno, essendo lei una delle persone che ho amato di più nella mia vita! Mi unisco comunque spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e soprattutto ad Albano che è stato un figlio amorevole ed esemplare.

E passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione” ha spiegato la Power che da anni segue gli insegnamenti del Buddismo. Loredana Lecciso, invece, ha scelto di rendere omaggio alla nonna dei suoi figli facendole visita, prima del funerale, nella cappella privata. Secondo alcuni rumors, tra l’ex compagna di Al Bano e donna Jolanda non sarebbe corso buon sangue. Pare che le due non si parlassero da anni. Forse è questa la ragione per cui Loredana ha preferito dribblare le domande dei giornalisti presenti fuori dalla chiesa e dire addio a Jolanda Ottino in forma privata. Tra i nipoti più addolorati c’era sicuramente Yari che ha sottolineato non solo

la grande generosità della nonna, ma anche il suo essere una perfetta mamma e nonna adottiva per tutti coloro che le chiedevano aiuto. “I nostri genitori erano spesso in giro per il mondo e quando noi figli non andavamo con loro restavamo a casa con lei. Ci portava a scuola e ci faceva da mangiare.

E stata una sorta di mamma anche per mia madre” ha detto Yari. La Power, infatti, non appena è arrivata, neanche maggiorenne, a Cellino San Marco si è sentita subito a casa. Quella terra incontaminata con i suoi ulivi le ricordava la California. Jolanda si è sempre presa cura di lei, come se fosse sua figlia. E Romina, che era vissuta in collegio, ha percepito per la prima volta il vero calore familiare.

Anche se la Power non è potuta essere presente fisicamente all’addio alla matriarca di casa Carrisi, sicuramente ha fatto sentire la sua vicinanza ad Al Bano. E nel momento del dolore che si ha voglia di avere vicino chi ci capisce davvero.

Ecco perché, in questi tristissimi giorni di festa, Al Bano e Romina potrebbero essere ancora più uniti. Anche l’artista americana ha perso la madre qualche anno fa e ha raccontato le sue sofferenze in un libro.

Chi, dunque, meglio di lei potrebbe aiutare l’ex marito a superare questo brutto momento? Forse Carrisi e la Power si ritroveranno, una volta per tutte, nel nome di Jolanda, la donna che tanto aveva sognato di vederli nuovamente insieme.

I rapporti con la Lecciso si erano infatti incrinati da quando Romina era tornata a stare, anche per lunghi periodi, a Cellino.

La matriarca era una signora d’altri tempi e desiderava vedere la famiglia del figlio unita come un tempo. Jolanda ha attraversato un secolo di guerre e povertà ed è sempre riuscita a superare tutto con grinta e volontà. Mamma e nonna esemplare, anche ora continuerà a vegliare sul figlio e a sperare che si ricongiunga a Romina.