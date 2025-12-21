Minaccia i passanti con un coltello in Corsica: la polizia lo uccide a colpi di pistola





Attimi di paura hanno scosso il centro di Ajaccio, situato nella Corsica del Sud, sabato 20 dicembre, quando un uomo armato di coltello è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle forze di polizia. La notizia è stata confermata dal procuratore della zona, che ha fornito dettagli sull’accaduto. La vittima, un giovane di 26 anni, è stata colpita intorno a mezzogiorno su Cours Napoleon, una delle arterie più trafficate del centro cittadino. Fortunatamente, non ci sono state altre persone ferite o coinvolte nell’incidente.





Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo stava minacciando passanti e negozianti con un coltello, creando un clima di panico tra le persone presenti. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno tentato inizialmente di immobilizzarlo utilizzando un taser, ma il tentativo non ha avuto successo. Di fronte alla situazione di emergenza e alla minaccia rappresentata dall’uomo armato, un poliziotto ha deciso di utilizzare l’arma di servizio, sparando diversi colpi. Pochi attimi dopo, il 26enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

L’episodio ha suscitato una forte reazione tra i residenti e i commercianti della zona, che hanno assistito alla scena e hanno vissuto momenti di grande apprensione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per valutare le azioni intraprese dagli agenti di polizia. Questo tipo di eventi solleva sempre interrogativi sulla gestione delle situazioni di crisi e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

La polizia nazionale ha comunicato che saranno eseguite tutte le verifiche necessarie per accertare la legittimità dell’operato degli agenti coinvolti. È previsto un esame approfondito delle procedure seguite durante l’intervento, così come delle condizioni che hanno portato all’uso dell’arma da fuoco. La comunità locale è in attesa di ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti, mentre il procuratore continua a raccogliere informazioni e testimonianze per fare chiarezza sull’accaduto.

Il caso di Ajaccio si inserisce in un contesto più ampio di discussione riguardante la sicurezza pubblica e le modalità di intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Negli ultimi anni, ci sono stati diversi dibattiti sulle politiche di sicurezza e sull’uso della forza, con richieste di maggiore formazione per gli agenti e di protocolli più rigorosi per gestire situazioni potenzialmente esplosive.



