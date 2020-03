Albano Carrisi ha scelto Loredana Lecciso: Romina non ci sta e fa da terzo incomodo

La vita di Albano e Romina sembra essere connessa l’una all’altra qualsiasi cosa accada, come se davvero fossero l’uno l’ancora dell’altra. La troppa vicinanza della coppia però non piacerebbe a Loredana Lecciso che si troverebbe costretta ad affrontare una convivenza forzata? Ecco però che Albano Carrisi ha scelto Loredana, la quale impone sempre di più la sua presenza

“Sono preoccupata”

Come abbiamo avuto modo di sentire nelle diverse interviste che ha rilasciato Albano Carrisi in alcuni programmi televisivi, anche la sua vita quotidiana è stata messa a dura prova dall’arrivo del Coronavirus in Italia che sta facendo decine di miglia di morti nella nostra nazione.

Il cantante al momento si trova a Cellino San Marco, e raccontare come sta vivendo questo delicato momento è stata Loredana Lecciso che a Il Tempo parlando della quarantena ha rilasciato la seguente dichiarazione affermando: “Ovviamente sono preoccupata. Soprattutto per le persone che persone che vivono attorno a me, per i miei cari e per tutte le persone che potrebbero essere a rischio. Siamo tutti impotenti davanti a questo virus”.

La domanda giusta da porsi adesso però è la seguente: come procede la quarantena adesso che a Cellino San Marco è arrivata anche Romina Power?

Albano Carrisi ha scelto Loredana Lecciso

Da diverso tempo ormai Loredana Lecciso posta delle foto su Instagram che mostrano come tra lei e Albano Carrisi possa esserci comunque una serenità ritrovata. La conferma di quanto detto arriva dal fatto che il cantante ha deciso di trascorrere la quarantena a Cellino San Marco dove si trovano i figli minori e appunto Loredana Lecciso, tanto che la donna pugliese a Il Tempo ha spiegato come l’artista lasci la tenuta solo per i suoi improrogabili impegni di lavoro. Ma cosa cambia adesso che Romina si torva a Cellino?

Romina Power è il terzo incomodo?

A quanto pare il ritorno di Romina Power a Cellino San Marco non è affatto casuale. Dal momento in cui l’artista americana ha visto il netto riavvicinamento tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi cosa fa? Ecco che la Power prende la decisione che di trasferirsi a Cellino San Marco e fare così da terzo incomodo nella coppia che potrebbe aver ritrovato la loro complicità dopo la crisi profonda che ha intervistato Albano e Loredana Lecciso?

Dunque, non resta che attendere e scoprire cosa succederà a Cellino San Marco durante questi giorni di convivenza forzata nelle tenute di Albano in Puglia?