Albano Carrisi, Romina Power si sente sempre sposato con il cantante pugliese

Non è un anno qualsiasi il 2020, per Al Bano Carrisi e Romina Power. Quella che a- gli occhi di tanti fan è tuttora la coppia più bella del mondo si è detta «Sì» cinquant’anni fa in Puglia, con nozze che sono rimaste nella memoria di tutti.

«Avevo date su date di concerti con solo un giorno per sposarmi, il 26 luglio 1970. Lei era ancora minorenne, mancava poco alla maggiore età e cominciammo le pratiche con l’avvocato», ha raccontato il cantante, che il 10 dicembre ha perso l’adorata madre, Jolanda. «Credevamo di fare una cosa intima, ma non ho mai visto così tanta gente a Cellino San Marco.

Erano venuti da tutta la Puglia per vederci e, al momento del «Sì», non lo abbiamo detto noi, bensì la folla che lo gridava anticipandoci. Ci siamo sposati a furor di popolo», ha ricordato Al Bano. E da quell’estate del 1970 che la gente fa il tifo per loro. Da quando sono tornati a cantare insieme, poi, i sostenitori sognano di sentire l’annuncio della loro reunion anche sentimentale, oltre che artistica.

Negli ultimi anni Carrisi e la Power sono tornati a condividere molte emozioni, non solo quella del palcoscenico, ma anche quella di essere diventati nonni. La loro terzogenita Cristèl ha fatto il bis nel giro di poco tempo. Al primogenito Kay, lo scorso agosto si è aggiunta la piccola Cassia.

«Essere nonni è una cosa importantissima che va ad aggiungersi alle altre cose che ci uniscono e che contribuiscono a cementare il rispetto e l’affetto che proviamo l’uno per l’altra», ha affermato Al Bano.

Romina, dal canto suo, ha sempre dichiarato di essere ancora sposata con il cantante di Cellino San Marco, in quanto il matrimonio religioso dura per tutta la vita. «Bisognerebbe chiedere l’annullamento, ma perché dovremmo?», ha detto in un’intervista televisiva.

E successivamente ha aggiunto: «Con Al Bano c’è un legame indissolubile, questa cosa che ci lega non smetterà mai. Dopo di lui non mi sono più innamorata». Con questi presupposti, la speranza dei loro ammiratori di vederli festeggiare insieme, come una coppia a tutti gli effetti, non è del tutto ingiustificata.

Inoltre a unire i due celebri ex c’è anche il ruolo di genitori. Yari, Cristèl e Romina Jr, pur vivendo in luoghi diversi, sono rimasti unitissimi grazie a mamma e papà, che li hanno sempre fatti sentire una famiglia. Infine Carrisi e la Power resteranno per sempre legati anche nel ricordo di Ylenia, la figlia – sparita misteriosamente all’inizio del 1994 – di cui Romina era in dolce attesa proprio quando è andata all’altare, in quella calda giornata estiva di cinquant’anni fa.